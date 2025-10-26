Man darf gespannt sein, wann der erste Sturmvogel Berlin, Brüssel, Paris oder London einen Besuch abstattet oder eine Haselnuss niederprasselt.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat beim Besuch eines Kommandopostens den Abschluss der entscheidenden Tests des nuklear angetriebenen Marschflugkörpers „Burewestnik“ (Sturmvogel) bekanntgegeben. „Es handelt sich um ein einzigartiges Produkt, das weltweit sonst niemand besitzt“, betonte Putin.

Laut dem Generalstabschef der Streitkräfte Russlands, Waleri Gerassimow, absolvierte der Flugkörper einen Testflug von 14.000 Kilometern und befand sich dabei etwa 15 Stunden in der Luft. Alle geplanten vertikalen und horizontalen Manöver wurden erfolgreich durchgeführt, so Gerassimow. Er fügte hinzu: „Die technischen Eigenschaften des ‚Burewestnik‘ erlauben einen präzisen Einsatz gegen hochgeschützte Ziele auf beliebige Entfernung und zeigen die Fähigkeit zur Umgehung gegnerischer Raketen- und Luftabwehrsysteme.“ Putin unterstrich, dass die Tests die zentralen Zielsetzungen erreicht hätten und dass die strategischen Nuklearkräfte Russlands auf höchstem Niveau operieren. „Der russische Nuklearschild hat seine Zuverlässigkeit erneut bestätigt“, erklärte der Präsident.

