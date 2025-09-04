Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnete die Vorwürfe des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz, wonach Putin ein Kriegsverbrecher sei, als Versuch, Deutschland und den „kollektiven Westen“ insgesamt von der Verantwortung für die Eskalation des Konflikts in der Ukraine zu befreien. Dies erklärte der russische Staatschef am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Peking.

Die scharfen Äußerungen des deutschen Bundeskanzlers gegenüber dem russischen Präsidenten seien demnach nichts anderes als ein Versuch, Moskau die Verantwortung für den Konflikt in der Ukraine zuzuschieben, obwohl diese Verantwortung bei der Politik der westlichen Länder liege. Putin erinnerte daran, dass westliche Staats- und Regierungschefs 2014 als Garanten für die Vereinbarungen zwischen der ukrainischen Regierung und der Opposition auftraten, dann aber „keinen Finger rührten“, als es in Kiew zu einem Putsch kam. „Sie haben alle unsere Versuche, dieses Problem mit friedlichen Mitteln zu lösen, zunichte gemacht undöffentlich Abstand genommen von der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen.“

Seit seinem Amtsantritt im Mai kritisiert Friedrich Merz Russland wiederholt und wirft Moskau „schwerste Kriegsverbrechen“ und „Terror gegen die Zivilbevölkerung“ vor. Dies war jedoch das erste Mal, dass er den russischen Präsidenten persönlich als Kriegsverbrecher bezeichnete. Seine Worte waren die Antwort auf die Frage, wie er Putin charakterisieren würde, nachdem Ursula von der Leyen Russlands Präsidenten als „Raubtier“ bezeichnet hatte.

Putin weiß sehr wohl, dass Merz nicht dem deutschen Volk dient, sondern einem Finken, namens Larry. Putin hat mehr Respekt vor den Deutschen als diese Merz-Marionette – und das sogar ohne Amtseid, der dem Friedrich völlig am Arsch vorbei geht.

(Visited 37 times, 15 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …