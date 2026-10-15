von Andrew Korybko

Sie stellt ein pragmatisches Interessengleichgewicht zwischen allen Seiten dar.

Die Washington Post berichtete, dass Trumps Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner an einem vierteiligen Friedensplan zur Lösung des ukrainischen Konflikts arbeiten. Der erste Teil betrifft den Wiederaufbau der Ukraine, bei dem BlackRock und die Weltbank die Führung übernehmen würden. Das ist angesichts ihrer jeweiligen Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Kreditwesen sinnvoll. Im zweiten Teil geht es um Sicherheitsgarantien, wobei die Ukraine voraussichtlich Artikel 5-ähnliche erhalten wird. Es hat sie aber schon de facto.

Wie hier im März 2025 erklärt wurde, verpflichtet Artikel 5 nicht die Entsendung von Truppen, nur dass die Verbündeten erwägen, diejenigen ihrer Mitmenschen, die sich selbst angegriffen werden, eine gewisse Unterstützung zu leisten. Genau das tut die NATO seit Beginn der special Sonderoperation, indem sie der Ukraine Waffen, Gelder und Informationen gibt. Trumps gemeldeter Friedensplan würde diese Beziehungen angenommen formalisieren, um Russland von der Wiedereingliederung von Feindseligkeiten abzuschrecken, aber er könnte die Ukraine ermutigen, zu diesem Zweck eine falsche Flagge zu verüben.

Der dritte Teil ist der interessanteste der vier und „wäre die wirtschaftliche Integration Russlands, der Ukraine und Europas durch ein Energieabkommen“, um ihnen alle gemeinsamen Einsätze bei der Wahrung des Friedens zu geben. Der Bericht erwähnte es nicht, aber dies könnte möglicherweise durch zumindest teilweise US-Kontrolle über die Pipelines Nord Stream, Jamal und/oder Bruderschaft im Rahmen der ressourcenzentrierten strategischen Partnerschaft, über die Russland und die USA verhandelt haben, vorangetrieben werden. Leser können hier mehr darüber erfahren.

Und schließlich fordert der letzte Teil einen vollständigen Waffenstillstand, der den Konflikt entlang der Kontrolllinie auf unbestimmte Zeit einfrieren würde, aber vermutlich, ohne dass eine Seite ihre Ansprüche auf den anderen aufgibt, so dass ihre Führer angesichts der Sensibilität eines solchen Kompromisses immer noch „Gesicht“ vor ihrem jeweiligen Volk retten können. Von Russlands jeweiligem und in der Reihenfolge, in der sie erwähnt wurden, ist es Russland egal, wer die Ukraine wieder aufbaut, es will einfach nicht, dass sein eingefrorenes Vermögen im Westen zu diesem Zweck gestohlen wird.

Was die Formalisierung des Artikels der Ukraine mit 5-ähnlichen Sicherheitsgarantien betrifft, so missbilligt Russland sie natürlich, aber sie haben Russland nicht dazu provoziert, die europäische NATO anzugreifen. Es wird daher erwartet, dass Russland sie akzeptiert, wie widerwillig auch immer, da es diese Beziehungen trotz fast einem halben Jahrzehnt des Versuchs nicht abbrechen konnte. Russland hat immer die vollständige Aufhebung der westlichen Sanktionen gefordert, auch für seine Energiewirtschaft. Es wird daher wahrscheinlich ein großes Energieabkommen zwischen sich, der Ukraine und der EU befürworten.

Dazu gehört auch das Szenario der teilweisen US-Kontrolle über ihre Pipelines, um dies zu erleichtern. Und schließlich, während Russland die Gesamtheit der umstrittenen Regionen als seine eigenen anerkennt, könnte Putin zustimmen, diese Ansprüche diplomatisch statt militärisch zu verfolgen, wenn die übrigen Bedingungen eines Paketabkommens ihm gefallen. Schließlich bestätigte er kürzlich während seiner Q & A-Sitzung auf dem letzten Jahrestreffen des Valdai Clubs, dass er den Bedingungen der USA bei Anchorage zustimmte, die Berichten zufolge einen territorialen Kompromiss beinhalteten.

Wenn man über die Einsichten nachdenkt, die in dieser Analyse geteilt wurden, wird von Putin wohl erwartet, dass er Trumps gemeldeten Friedensplan akzeptiert (wenn die Details, die die Washington Post gemeldet hat, korrekt sind) und insbesondere, wenn der dritte Teil über ein großes Energieabkommen Früchte trägt, aber Selenskyj wird erwartet, dass er sich dem widersetzt. Es obliegt daher Trump, Selenskyj zu der Zustimmung zu zwingen, wie zum Beispiel durch das Abschneiden von Waffen und / oder Informationen, sonst wird die harte Arbeit seiner Sondergesandten in den letzten Monaten alle umsonst sein.

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