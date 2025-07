Peter Hänseler ist ein Schweizer Unternehmer, Rechtsanwalt und Publizist, der sich vor allem durch seinen Blog “Voice from Russia” einen Namen gemacht hat. Er hat viele Jahre in Russland verbracht und äußert sich regelmäßig zu geopolitischen Themen, insbesondere zum Verhältnis zwischen dem Westen und Russland. Hänseler ist bekannt für seine provokanten Analysen, die oft westliche Narrative kritisch hinterfragen. Mit seinem Hintergrund in Wirtschaft und Recht bringt er dabei eine juristische und ökonomische Perspektive in politische Diskussionen ein.

Die einzigartige Sichtweise des Schweizers ist heute so wichtig, wie noch nie, da immer mehr Gegenstimmen des Mainstreams unterdrückt werden.

