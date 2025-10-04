Am 2. Oktober hielt der russische Präsident Wladimir Putin eine vielbeachtete Rede im Rahmen des Waldai-Forums. Neben zahlreichen anderen Themen wurde natürlich besonderes Augenmerk auf die militärische Sonderoperation in der Ukraine und alles, was damit zusammenhängt, gelegt.

Unter anderem erklärte Wladimir Putin, dass Europa im Verlauf des Konflikts in der Ukraine sein eigenes Spiel spiele, von den Ereignissen profitiere und sich am wenigsten um das Schicksal und das Leben der Menschen in der Konfliktregion sorge.

Auch Trumps Aussage über Papiertiger blieb nicht ohne Reaktion: „Angesichts dessen, dass wir gegen den gesamten NATO-Block kämpfen und so zielsicher und selbstbewusst vorankommen, und dabei bloß ein ‚Papiertiger‘ sind – was ist dann die NATO selbst?“, fragte der russische Staatschef.

Zu der möglichen Lieferung von Tomahawk-Raketen erklärte Putin, dass diese Russland natürlich Schaden zufügen könnten, aber man werde sie abschießen und dabei die Fähigkeiten der russischen Luftabwehr verbessern. Den weitaus größeren Schaden würden jedoch die russisch-amerikanischen Beziehungen davontragen.

