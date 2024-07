Projekt mBRIDGE erklärt: BRICS, Multi-Währungs-Realität über neues Blockchain-Abrechnungssystem

Das Blockchain-basierte Projekt mBRIDGE wird die Grundlage für ein neues, globales alternatives Finanzsystem bilden. mBRIDGE unterstützt keine Abrechnungen in US Dollar.

Heute erörterten Warwick und Lena, wie das Projekt mBRIDGE funktioniert, seine Struktur, die wichtigsten Akteure sowie die Vorteile, die es der globalen Mehrheit bringen wird. Die Diskussion konzentriert sich auf den Prozess der Entdollarisierung, den BRICS+-Block und die Zukunft der Zahlungsabwicklung.

Warwick Powell:

Es besteht kein Zweifel daran, dass eine technologische Architektur wie mBridge die Möglichkeiten eines einzelnen Landes, in die Transaktionen anderer Länder einzugreifen, einschränkt, und das ist eines der wichtigsten attraktiven Merkmale einer Distributed-Ledger-Architektur*. In diesem Sinne besteht für mich kein Zweifel daran, dass die Fähigkeit der Vereinigten Staaten, Transaktionen auf Dollarbasis als Waffe einzusetzen, indem sie die Operationen von Swift beeinflussen können, in Zukunft eingeschränkt wird.

Lena Petrova:

Hallo zusammen. Heute freue ich mich, Warwick Powell wieder begrüßen zu dürfen. Warwick ist Adjunct Professor an der Queensland University of Technology in Australien und Senior Fellow am [?] Institute in Peking. Warwick ist außerdem ein Experte in Sachen Blockchain und digitale Technologien, die heute im Mittelpunkt unseres Gesprächs stehen.

Warwick, willkommen zurück. Ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen.

Warwick Powell:

Ich freue mich, wieder hier bei Ihnen zu sein.

Lena Petrova:

Das CBDC-Projekt mBridge hat in den letzten Monaten für Schlagzeilen gesorgt. Soweit ich weiß, unterstützt die Blockchain-basierte mBridge keine Abrechnungen in US-Dollar, und das könnte bedeuten, dass sie nach ihrer Fertigstellung das System sein wird, das die Entdollarisierung auf der ganzen Welt beschleunigen wird. Das Ziel von mBridge ist es, die Grundlage für ein globales alternatives Finanzsystem zu schaffen, das die Multipolarität unterstützen wird.

Warwick, könnten Sie uns zu Beginn erläutern, was das Projekt mBridge ist, wie es strukturiert ist und wer die wichtigsten Akteure sind?

Warwick Powell:

Sicher. Lassen Sie uns versuchen, es aufzuschlüsseln. Das Projekt mBridge ist ein Gemeinschaftsprojekt, an dem eine Reihe von Zentralbanken zusammen mit einer größeren Gruppe von Zentralbanken und zugehörigen Finanzaufsichtsbehörden aus verschiedenen Ländern der Welt als Beobachter beteiligt sind. Zu den Gründungspartnern des Projekts gehören die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die Währungsbehörde von Hongkong und die Zentralbanken von China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Thailand. Seit kurzem ist auch die Zentralbank von Saudi-Arabien als Vollmitglied dabei.

Die Funktionsweise dieses Projekts – bevor wir zum technologischen Teil kommen – besteht darin, dass es in der Tat als ein auf einem Mehrparteienausschuss basierendes Steuerungssystem organisiert ist, bei dem die Hauptteilnehmer zusammenarbeiten, um gemeinsam eine Technologie zu entwerfen und schrittweise zu testen, zu implementieren und erneut zu testen, um einige seit langem bestehende Probleme bei der grenzüberschreitenden Zahlungsabwicklung anzugehen.

Die Probleme, die sie zu lösen versuchen, betreffen die Kosten und die zeitliche Ineffizienz sowie die Risiken der Zensur, die sich aus der traditionellen Architektur der grenzüberschreitenden Abrechnung ergeben. Die Art und Weise, wie grenzüberschreitende Abrechnungen in der Vergangenheit funktioniert haben, besteht darin, dass die Abrechnung von Transaktionen zwischen Organisationen in verschiedenen Ländern über eine Reihe von Schritten erfolgt, und diese Schritte umfassen Beziehungen zwischen diesen Organisationen und ihrer Geschäftsbank, der Geschäftsbank und ihrer Beziehung zur Zentralbank des betreffenden Landes, der Beziehung dieser Zentralbank zur Zentralbank der Gegenpartei und dann wieder zurück zur Organisation der Gegenpartei. Wenn also traditionell Transaktionen getätigt werden, müssen sie letztlich durch Nachrichtenübermittlung von Zentralbank zu Zentralbank abgewickelt werden, wobei die Hauptbücher in beiden Banken entsprechend angepasst werden, indem der Betrag auf dem Konto des Hauptbuchs in einer Zentralbank addiert und bei dem Hauptbuch in der Bank der Gegenpartei subtrahiert wird. Dieser Prozess ist ziemlich umständlich. Er ist recht langsam und ziemlich teuer.

In jüngster Zeit wurde dieses Verfahren hauptsächlich über die so genannte Swift-Nachrichtenplattform umgesetzt, die es den teilnehmenden Banken ermöglicht, miteinander zu kommunizieren und sichere Nachrichten in einem Standardformat zu versenden, so dass sie die Anweisungen der anderen Seite verstehen können. Dieser Prozess kann viele Tage dauern, bis die Konten angepasst sind, und die dabei anfallenden Gebühren und Kosten sind recht hoch. Wir haben also ein Kosten- und Zeitproblem.

Diese Probleme gab es natürlich schon vor den neueren Problemen, und diese neueren Probleme haben damit zu tun, dass diese von einer speziellen Gruppe von Institutionen zu einer Waffe gemacht worden sind. Mit „zur Waffe gemacht“ meine ich, dass sie nun Teil eines Prozesses geworden sind, durch den eine bestimmte Partei – insbesondere die Vereinigten Staaten – in der Lage war, die Betreiber von Swift zu veranlassen, die Banken aus bestimmten Ländern oder bestimmte Banken davon auszuschließen, Nachrichten mit anderen auszutauschen, mit anderen Worten: sie aus den Vereinbarungen zum Informationsaustausch auszuschließen, die grenzüberschreitende Zahlungen ermöglichen.

mBridge nimmt sich all dieser Probleme an. Die Art und Weise, wie mBridge dies tut, ist die einer Distributed-Ledger-Architektur* oder einer Blockchain. Die Blockchain-Architektur ist in zwei grundlegende Schichten gegliedert. Auf der ersten Ebene betreiben die teilnehmenden Zentralbanken Knotenpunkte, d.h. ihre eigenen Computer, die eine Kopie des Hauptbuchs führen, und diese Knotenpunkte haben auch die Befugnis, am Konsensmechanismus teilzunehmen, mit dem dieses gemeinsame Hauptbuch aktualisiert wird. Die zweite Ebene dieser Architektur ist die Ebene der teilnehmenden Geschäftsbanken. Diese Geschäftsbanken haben ebenfalls Knoten und diese Knoten haben eine Kopie desselben Hauptbuchs. Der Unterschied besteht darin, dass die Geschäftsbanken nicht befugt sind, sich direkt an der Aktualisierung des Hauptbuchs zu beteiligen. Nur die teilnehmenden Zentralbanken sind befugt, sich an dem Konsensmechanismus zu beteiligen, der schließlich die Aktualisierungen festlegt.

Diese dezentrale Infrastruktur ermöglicht die gleichzeitige Aktualisierung aller Konten, so dass wir das Zeitproblem gelöst haben, da wir nicht mehr warten müssen, bis Nachrichten von einer Partei zur anderen übermittelt und Aktualisierungen vorgenommen werden, sondern diese zur gleichen Zeit vorgenommen werden. Dadurch, dass wir sie gleichzeitig vornehmen können, reduzieren wir auch die Kosten, und vor allem, weil es sich um ein dezentrales Hauptbuch handelt, bei dem alle teilnehmenden Zentralbanken Mitglieder des Konsensmechanismus sind, kann keine einzelne Bank Transaktionen zensieren, blockieren oder ändern. Das ist, wenn Sie so wollen, das Grundkonzept und der bisherige Betrieb von mbridge.

Lena Petrova:

Konzentriert sich das Projekt mBridge ausschließlich auf Großhandels-CBDCs** oder E‑Commerce-Transaktionen oder ist geplant, auch Einzelhandels-CBDCs einzubeziehen?

Warwick Powell:

Zum jetzigen Zeitpunkt konzentriert sich das System auf Transaktionen von Bank zu Bank, und ich denke, in diesem Sinne könnte man sagen, dass es sich um ein Stück Architektur für Großhandelstransaktionen handelt. In jüngster Zeit hat der Eigentümer von WeBank, WeChat in China, eine sehr bedeutende Plattform für den elektronischen Handel und Einzelhandelszahlungen, an einer Reihe von Technologie- und Transaktionsversuchen teilgenommen, die grenzüberschreitende Transaktionen zwischen Unternehmen ermöglichen. Aber am hinteren Ende, wenn Sie so wollen, sind es die Geschäftsbanken, die über die Zentralbanken in diesem kollektiven Hauptbuch die Transaktionen abwickeln. Für die teilnehmenden Unternehmen ändern sich also ihre Konten, sei es, dass Zahlen hinzukommen oder weggenommen werden, aber der Mechanismus findet tatsächlich auf der Ebene der einzelnen Banken statt.

Lena Petrova:

Ich verstehe. Soweit ich weiß, wird das Projekt mBridge vom IWF und der Weltbank unterstützt und wird derzeit von den Zentralbanken Südkoreas, der Türkei und Norwegens beobachtet. Es besteht also durchaus ein gewisses Interesse. Es sieht so aus, als ob diese Länder irgendwann zu Vollmitgliedern werden könnten, so wie Saudi-Arabien gerade zu einem Vollmitglied wurde. Seit einigen Monaten nehmen auch einige große Banken wie HSBC und Goldman teil, so dass sowohl die Zentralbanken als auch der Privatsektor sich engagieren. Was ist Ihrer Meinung nach der Grund für diese Einigkeit zwischen den beiden?

Warwick Powell:

Ich denke, sie alle suchen nach einer Infrastruktur für die Transaktionsabwicklung, die schnell und billig ist und die letztlich zensurresistent ist. Diese drei Hauptziele sind also, wenn Sie so wollen, die gemeinsamen Gründe für alle teilnehmenden Institutionen.

Zusätzlich zu den von Ihnen erwähnten Institutionen, Lena, sind mehr als 20 Zentralbanken aus der ganzen Welt als Beobachter beteiligt, und ich denke, das spricht für das Interesse an dieser speziellen technologischen Lösung für die von mir beschriebenen Probleme und eröffnet auch die Möglichkeit der Skalierung. Vor etwa 18 Monaten führte das Projektteam seinen ersten echten Versuch mit etwa 150 Transaktionen im Wert von etwa 25 Millionen US-Dollar durch, um zu prüfen, wie weit sie bei der Entwicklung ihrer Software gekommen waren. Und das hat alles funktioniert. Sie haben also gewissermaßen den Beweis erbracht, dass die Ziele des Konzepts erreicht werden können.

Dabei entdeckte das Team, dass es einige Verbesserungen am Konsensmechanismus der Blockchain selbst vornehmen musste, die im Laufe des Jahres 2023 durchgeführt wurden und zu einer erheblichen Überarbeitung des Konsensmechanismus führten, der nun viel schnellere und kostengünstigere Abrechnungen ermöglicht. Dies geschah in Vorbereitung auf die Markteinführung eines Minimum Viable Product***. In den letzten sechs Monaten hat es in der Branche eine Menge Aufregung gegeben, und zwar unter einer kleinen Gruppe von Leuten, die sich für diese Dinge interessieren, und die auf die Einführung dieses Minimalprodukts gewartet hatten, und das ist nun geschehen.

Das mBridge-Projekt fordert Organisationen auf, Vorschläge für Anwendungen zu unterbreiten, die mit ihrer Abwicklungsarchitektur interagieren, um spezifische Anwendungslösungen für bestimmte Arten von grenzüberschreitenden Transaktionen und Möglichkeiten zu liefern. So konzentrierte sich der Großteil dieser Architektur natürlich auf die Abwicklung von Geldkonten. Aber wenn es um grenzüberschreitende Transaktionen geht, geht es auch um die Bewegung von Waren. Die Art und Weise, wie diese Geldabwicklungsarchitektur mit Daten im Zusammenhang mit Lieferketten interagiert, wird wahrscheinlich eine der nächsten Aufgaben sein, die nicht nur von mBridge selbst angegangen werden, weil mBridge einen sehr engen Aufgabenbereich hat, sondern von den teilnehmenden Organisationen in der Industrie, in der Technologie und schließlich im Bereich des Handels und der Lieferketten. Ich denke, dass dieses MVP***, das jetzt veröffentlicht wurde, das nächste Kapitel für mBridge aufschlägt, um allgemeiner zu werden und die reale Welt des grenzüberschreitenden Handels zu erreichen – nicht nur grenzüberschreitende Transaktionen, sondern grenzüberschreitenden Handel.

Lena Petrova:

Als ich vor ein paar Wochen ein Video über den Beitritt Saudi-Arabiens zum Projekt mBridge gedreht habe, war eine der Fragen, die ich erhielt, sehr interessant, und ich würde gerne Ihr Feedback zu dieser Frage erhalten. Das Projekt mBridge wird also von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich verwaltet und vom IWF und der Weltbank unterstützt, wie wir gerade besprochen haben. Was ist Ihre Meinung dazu?

Warwick Powell:

Ich glaube, dass Organisationen auf der ganzen Welt, wenn sie von der Geopolitik einen Schritt zurücktreten, erkennen, dass die vorherrschenden Institutionen und Technologien, die grenzüberschreitende Transaktionen in den letzten 70 Jahren unterstützt haben, wirklich das Ende ihres Verfallsdatums erreicht haben. Und damit meine ich die Erkenntnis, dass diese Systeme und Institutionen teuer sind, mehr Zeit in Anspruch nehmen, als sie eigentlich sollten, und in jüngster Zeit anfällig für Zensur oder für die Benutzung als Waffe geworden sind. All diese Faktoren kommen also zusammen, wenn jemand, der in all dem relativ neutral ist und einfach an einer Technologie und einem Governance-System interessiert ist, das Vertrauen und Vorhersehbarkeit bei grenzüberschreitenden Konto-Anpassungen ermöglicht, nach besseren Möglichkeiten sucht.

Und Distributed-Ledger-Technologien*, die von gut etablierten, ausgereiften Institutionen in den Ländern sowie von grenzüberschreitenden Institutionen wie der BIZ unterstützt werden, haben ein großes Potenzial, diese Ambitionen und Ziele zu erreichen.

Lena Petrova:

Wie wichtig wird das Projekt mBridge für die Entdollarisierung werden? Welche Rolle wird es Ihrer Meinung nach dabei spielen?

Warwick Powell:

Sehen Sie, das Projekt könnte entweder direkt oder indirekt eine sehr wichtige Rolle spielen – direkt natürlich als ein Teil der Infrastruktur selbst. Es könnte sicherlich Handelsabwicklungen auf der Grundlage nationaler Währungen erleichtern, die nicht den Umtausch von nationalen Währungen in US-Dollar und den anschließenden Rücktausch von US-Dollar in nationale Währungen als Art der Handelsabwicklung beinhalten.

Die andere Art und Weise, in der es meiner Meinung nach eine sehr wichtige Rolle spielen kann, sind die Lehren, die aus der Entwicklung von mBridge als Projekt selbst gezogen wurden – die Lehren in Bezug auf das technologische Design und auch in Bezug auf die nicht-technologischen Aspekte der Verwaltung eines konsensbasierten Netzwerks von Organisationen. Ich denke, dass diese Erkenntnisse letztlich eine wichtige Rolle bei der Art und Weise spielen werden, wie BRICS ihr eigenes, auf nationaler Währung basierendes Handelsabwicklungssystem entwickeln werden. Es besteht also kein Zweifel daran, dass die Arbeit, die in mBridge geleistet wurde, eine entscheidende Rolle in den Prozessen der Währungsmultipolarität spielen wird, die sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren entwickeln wird.

Lena Petrova:

Und das bringt uns zu einem wirklich interessanten Thema, über das unsere Zuschauer sicher gerne etwas hören würden. mBridge ist eine Alternative zu Swift, wie Sie gerade erwähnt haben.

Was bedeutet mBridge für die Außenpolitik der Vereinigten Staaten in Bezug auf ihre Fähigkeit, einen Wirtschaftskrieg zu führen und bündnisfreie Regierungen anzugreifen? Wird das diese Möglichkeit erheblich einschränken, oder glauben Sie, dass es mit der Entwicklung der Zahlungssysteme, der multipolaren Weltordnung und der Transaktionen in mehreren Währungen irgendwann eine Möglichkeit geben wird, dieses spezielle System zu umgehen, die es den Ländern ermöglicht, das Recht, die Verwendung ihrer Währungen einzuschränken, auch innerhalb des Systems effektiv auszuüben?

Warwick Powell:

Es besteht kein Zweifel daran, dass eine technologische Architektur wie mBridge die Möglichkeiten eines einzelnen Landes, in die Transaktionen anderer Länder einzugreifen, einschränkt, und das ist eines der wichtigsten attraktiven Merkmale einer Distributed-Ledger-Architektur*. In diesem Sinne besteht für mich kein Zweifel daran, dass die Fähigkeit der Vereinigten Staaten, Transaktionen auf Dollarbasis als Waffe einzusetzen, indem sie die Operationen von Swift beeinflussen können, in Zukunft eingeschränkt wird.

Dies ist bereits seit einigen Jahren der Fall, natürlich lange bevor mBridge konzipiert und entwickelt wurde. Länder wie China und Russland haben an unabhängigen, von Swift getrennten Bank-zu-Bank-Nachrichtenübermittlungssystemen gearbeitet, um ihren Instituten die Möglichkeit zu geben, sich gegenseitig auf zuverlässige und sichere Weise Nachrichten zu übermitteln, damit die Konten in diesen Instituten entsprechend angepasst werden können. Diese Interbank-Nachrichtensysteme, die seit 2014/2015 entwickelt wurden, haben in den letzten zwei Jahren bereits eine wichtige Rolle gespielt, da die Welt, insbesondere im grenzüberschreitenden Handel, die Entdollarisierung erforscht und schließlich umgesetzt hat.

Ein klassisches Beispiel ist natürlich die Art und Weise, wie der Handel zwischen China und Russland abgewickelt wird. Heutzutage werden etwa 95 % des russischen Handels in anderen Währungen als dem US-Dollar und dem Euro abgewickelt, und das gilt auch für den Handel mit China. Ein Großteil des Handels mit China wird in Renminbi abgewickelt, wenngleich ein erheblicher Teil davon auch in Rubel abgewickelt wird. Das gilt auch für den Handel Russlands mit Indien und den Handel Indiens mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate in nationalen Währungen handeln.

Dieses Netzwerk von Handelsabwicklungen auf der Grundlage nationaler Währungen beginnt also an Dynamik zu gewinnen und fasst durch den Handel zwischen Russland und China mit Sicherheit Fuß, und das zeigt, dass es möglich ist und relativ schnell umgesetzt werden kann. Für viele Menschen war der Gedanke, von einem auf dem US-Dollar basierenden oder dominierenden Handelsabwicklungssystem wegzukommen, noch vor drei Jahren unvorstellbar. Es war ein sehr, sehr langsamer Entwicklungsprozess. Aber wenn ein dringender Bedarf besteht, wie es seit der Zuspitzung des Ukraine-Konflikts Anfang 2022 und der Verhängung der Sanktionen gegen Russland der Fall war, kann der Wandel unglaublich schnell vonstatten gehen.

Die Anpassungsfähigkeit von Organisationen, Unternehmen und Banken, die mit den vorhandenen Technologien neue Systeme für grenzüberschreitende Abrechnungen einführen können, ist also für uns alle sichtbar.

Lena Petrova:

Wir haben gerade erwähnt, dass Saudi-Arabien als jüngstes Land dem Projekt als Vollmitglied beigetreten ist. Wie beurteilen Sie die Bedeutung der Teilnahme der Saudis und welche Auswirkungen wird dies Ihrer Meinung nach auf die Rohölpreise haben?

Warwick Powell:

Das ist eine bedeutende Entwicklung. Einer der Hauptgründe, warum Länder auf der ganzen Welt in der Vergangenheit beträchtliche Dollarreserven hielten, bestand darin, sicherzustellen, dass sie in der Lage sind, ihren Bedarf an Ölkäufen zu bezahlen. Die Tatsache, dass Saudi-Arabien an einer Abwicklungsarchitektur teilnimmt, die Abwicklungen auf Basis nationaler Währungen ermöglicht, ist meiner Meinung nach ein wichtiger Schritt in der Entwicklung globaler Abwicklungssysteme.

Ich glaube, wir sehen, dass die Abwicklungsarchitektur langsam mit den Vorgängen in der Realwirtschaft Schritt hält. In den letzten zehn Jahren haben die Handelsbeziehungen zwischen Saudi-Arabien und China beispielsweise erheblich zugenommen, und es gibt keinen wirklichen Grund, warum die Handelsbeziehungen zwischen Unternehmen in diesen beiden Ländern durch die Währung einer dritten Partei vermittelt werden müssen, so dass wir allmählich die Verwendung nationaler Währungen als Teil der Handelsabwicklung zwischen Unternehmen in Saudi-Arabien und denen in China sehen. Die zugrunde liegenden wirtschaftlichen Realitäten der Wertströme – Öl und Energie von Saudi-Arabien nach China und Elektronik und andere Investitionsgüter von China nach Saudi-Arabien – haben also ein Volumen erreicht, bei dem der direkte Handel zwischen diesen beiden Ländern eine Menge Vorteile in Form von Zeit- und Geldersparnis sowie ein geringeres Risiko in Bezug auf die Volatilität der Wechselkurse mit sich bringt.

Der Wechsel zu mBridge spiegelt meiner Meinung nach diese grundlegende Realität wider und zeigt vielleicht auch, dass die saudi-arabische Zentralbank versteht, wie wichtig es ist, Teil einer Governance-Architektur zu sein, die ein zensurresistentes Abwicklungssystem bietet. Es ist also wichtig, an der Integrität dieses Systems beteiligt zu sein und dazu beizutragen, anstatt einfach nur am Rande zu sitzen und es bei Bedarf zu nutzen.

Lena Petrova:

Angesichts der Tatsache, dass Saudi-Arabien der größte Erdölexporteur und China aufgrund seiner enormen Produktionskapazitäten der größte Erdölimporteur ist, kann man sagen, dass mBridge ein Weg zu einem Petro-Yuan sein könnte?

Warwick Powell:

Sehen Sie, mBridge ist ein Ausgleichsmechanismus, wenn Sie so wollen. Es ist ein Weg, auf dem wir Konten gleichzeitig und kostengünstig anpassen können. Sobald dies möglich ist, wird es einfacher und schneller, den Wert von Waren in verschiedenen Währungen zu denominieren. Wir fangen also an, die Transaktionskosten zu senken, und wenn das gelingt, dann gibt es keinen Grund, warum man nicht weltweit eine Situation erleben könnte, in der der Wert verschiedener Rohstoffe, einschließlich Rohöl, in anderen Währungen als dem US-Dollar angegeben wird. Die Shanghaier Öl- und Gasbörse ist wahrscheinlich eines der am wenigsten geschätzten, aber entscheidenden institutionellen Institutionen in dieser Währungsmultipolarität, und zwar deshalb, weil diese Börse den Kauf und Verkauf von Öl und Gas in RMB ermöglicht. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass Chinas Präsident Xi Jinping bei seinem Besuch in Saudi-Arabien – das muss fast 20 Monate her sein – unter anderem ankündigte, dass er sich verpflichten würde, die Menge an Ölprodukten aus Saudi-Arabien schrittweise zu erhöhen, wenn diese an dieser Börse gehandelt werden würden.

Auf institutioneller Ebene sind die Architekturen für den Nachrichtenaustausch bereits vorhanden. Aber es gibt auch neue Technologien wie mBridge, die eine noch reibungslosere, kostengünstigere Transaktionsabwicklung ermöglichen werden. Die Teile des Puzzles, wenn Sie so wollen, sind nun für den Übergang zur Multipolarität der Währungen als Grundlage der internationalen wirtschaftlichen Interaktion bereit.

Lena Petrova:

Wenn wir uns etwas mehr auf den Begriff Währungsmultipolarität konzentrieren könnten – ich weiß, dass unsere Zuschauer den ziemlich oft hören, vor allem in letzter Zeit, wahrscheinlich in den letzten sechs Monaten, glaube ich, wurde er von mehreren unabhängigen Journalisten und sicherlich von vielen YouTubern genannt. Viele Menschen denken, dass die Multipolarität in Bezug auf die Währung und die Machtverteilung in der Welt ein Weg ist, um sich direkt gegen die westliche Macht oder die Vereinigten Staaten zu stellen – während es in Wirklichkeit ein Weg für Länder auf der ganzen Welt ist, sich auf ihre eigene Entwicklung zu konzentrieren und eine Ordnung herzustellen, die für sie und zu ihren Gunsten funktioniert.

Könnten Sie uns vielleicht die Währungsmultipolarität erläutern und was sie für die Volkswirtschaften in der ganzen Welt bedeutet, für die Entwicklungs- oder Schwellenländer, sollte ich sagen, und wie sie erwarten, dass sie in zwei bis fünf Jahren davon profitieren werden?

Warwick Powell:

Ja, bei der Konzentration auf nationale Währungen geht es in erster Linie darum, die nationale wirtschaftliche Souveränität zu betonen. In Wirklichkeit sind die meisten Volkswirtschaften der Welt überwiegend binnenwirtschaftlich ausgerichtet, und ihr Handelsengagement macht in unterschiedlichem Maße einen relativ kleinen Teil ihrer gesamten Wirtschaftstätigkeit aus. Die andere Dimension bezieht sich natürlich auf die Frage der Kapitalströme unter dem Gesichtspunkt der Investitionen, und dabei handelt es sich insbesondere für die Entwicklungsländer oft nicht so sehr um Kapitalzuführungen auf der Basis von Eigenkapital, sondern um Kapitalzuführungen auf der Basis von Schulden. Die Entwicklungsländer haben also in der Vergangenheit von Institutionen wie dem IWF Geld geliehen, um die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Das ist jedenfalls die Wirtschaftstheorie.

Wenn dies geschehen ist, lauteten die Schulden, die sie machten, auf US-Dollars. Um diese Schulden zu begleichen, brauchen sie also US-Dollar. Es stellt sich also die Frage, wie die Zentralbanken dieser Länder US-Dollar akkumulieren? Eine Möglichkeit besteht darin, Dinge, die sie besitzen, an die Vereinigten Staaten oder andere Parteien zu verkaufen, die auf US-Dollar lauten, um auf diese Weise US-Dollar zu erhalten, mit denen sie schließlich ihre Schulden beim IWF oder zunehmend auch bei privaten Kreditgebern begleichen können, bei privat ausgegebenen Fonds, privaten Anleihen, um all diese Schulden in US-Dollar zu begleichen. Und was bedeutet das? Nun, es bedeutet, dass das, was Sie in Ihrem Land produzieren, und die Menge an US-Dollar, die Sie dafür bekommen können, Kräften unterliegt, die Sie nicht kontrollieren können. Wenn sich also der relative Wert Ihrer Produkte, die auf inländische Währungen lauten, im Verhältnis zum Wert des US-Dollars ändert, könnten Sie in eine Situation geraten, in der Sie viel mehr von dem, was Sie produzieren, gegen viel weniger US-Dollars eintauschen müssen, was Sie in Bezug auf Ihre Fähigkeit, Ihre Kredite zu begleichen, ins Hintertreffen bringt.

Die nächste Herausforderung besteht darin, dass für diese Kredite Zinsen anfallen, und für die Begleichung dieser Zinsen werden ebenfalls US-Dollar benötigt. Die Zinsen, die auf viele dieser Kredite erhoben werden, werden durch die Zinssätze für den US-Dollar beeinflusst, die durch die US-Währungspolitik festgelegt werden. Wenn also die Kosten für Ihre Kredite als Entwicklungsland aufgrund der US-Währungspolitik steigen – was wiederum etwas ist, worauf Sie keinen Einfluss haben –, sind Sie der Notwendigkeit ausgesetzt, noch mehr Ihrer physischen Produkte gegen eine bestimmte Menge US-Dollar einzutauschen, damit Sie Ihre Schulden begleichen können. Das Risiko dabei ist, dass es zu einer wirtschaftlichen Spirale kommt, in der das Entwicklungsland niemals genügend US-Dollar anhäufen kann, um seinen Kreditverpflichtungen nachzukommen, und wir sehen, dass dies immer wieder passiert, und zwar schon seit den letzten 50 Jahren.

Die Folge ist, dass sich die Entwicklungsländer über den IWF refinanzieren müssen. Der IWF stellt eine Reihe von Bedingungen, die die Länder oft dazu zwingen, eine Politik zu betreiben, die den Verkauf von Vermögenswerten, nationalen Vermögenswerten, beinhaltet, damit sie US-Dollar für die Rückzahlung der Kredite anhäufen können, und der Bevölkerung Sparmaßnahmen aufzuerlegen, weil der Kreditgeber in der Rangfolge höher steht als alle anderen. Nichts davon trägt tatsächlich zur wirtschaftlichen Entwicklung bei.

Der Übergang zur Währungsmultipolarität ermöglicht es den Nationen hoffentlich, sich von diesem Spiralrisiko zu befreien und sich auf ihre eigene wirtschaftliche Entwicklung zu konzentrieren, ohne der Volatilität der Wechselkurse und den Launen der amerikanischen Geldpolitik ausgesetzt zu sein. Es handelt sich um mühsame und technische Diskussionen, die jedoch den Kern der Frage treffen, ob ein Land in der Lage ist, seine eigenen Produktionskapazitäten zu entwickeln und sich so aus dem Zustand der Unterentwicklung zu befreien, ohne in einer Reihe von Schuldenverpflichtungen gefangen zu sein, die es einfach nicht bedienen kann.

Lena Petrova:

Eine Sache, die die Entwicklungsländer zu den BRICS und zu alternativen Finanzierungsmöglichkeiten hinzieht, ist die Tatsache, dass die heutigen geopolitischen Spannungen sie wirklich beunruhigen und sie befürchten, dass sie nicht in der Lage sein könnten, auf einer Linie zu bleiben oder eine Position einzunehmen, die für die Vereinigten Staaten akzeptabel ist. Wenn sie also nicht ihre eigenen Interessen verfolgen, wenn sie sich für die eine oder andere Richtung entscheiden, die von dieser Partei, den Vereinigten Staaten, nicht gebilligt wird, dann könnten sie doppelt zahlen. Sie könnten am Ende nicht in der Lage sein, sich wirtschaftlich zu entwickeln. Als Folge davon könnten sie mit wirklich schwerwiegenden Einschränkungen, ja sogar mit innenpolitischer Instabilität konfrontiert werden.

Sie sind also wirklich motiviert, sich von dem als extrem risikoreich angesehenen System abzuwenden und sich dem alternativen System zuzuwenden, das mBridge voraussichtlich unterstützen wird.

Warwick Powell:

Ja, sehen Sie, ich denke, die BRICS haben eine Reihe wirklich interessanter Eigenschaften, wenn Sie so wollen, warum sie für viele Entwicklungsländer attraktiv sind. Westliche Beobachter kritisieren die BRICS oft dafür, dass sie inkohärent sind und dass es ihnen an einer Art Sinn für ein gemeinsames Ziel fehlt. Es wird von der Vielfalt aller Mitgliedsländer gesprochen und davon, dass sie unterschiedliche Meinungen und Differenzen untereinander haben.

Aber genau das macht die Stärke der BRICS aus.

Die BRICS haben keinen besonders, wie ich es nennen würde, sehr moralisierenden Ansatz, wenn es darum geht, wie Länder zusammenkommen. Es gibt keine einzelne Partei, die versucht, bestimmte Bedingungen in Bezug auf innenpolitische Fragen zu diktieren, und sie unterstützt die Fähigkeit der teilnehmenden Mitgliedsländer, als souveräne Nationen miteinander zu interagieren und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu ihren eigenen Bedingungen zu verfolgen. Die BRICS-Bank, die Neue Entwicklungsbank, ist ebenfalls auf dem Weg, die nationale Souveränität durch die Ausgabe von Krediten in nationalen Währungen weiter zu unterstützen. Die BRICS-Bank vergibt derzeit etwa 75 % ihrer Kredite in US-Dollar und 25 % in nationalen Währungen, wobei geplant ist, dass der Anteil der auf nationale Währungen lautenden Finanzierungen in den nächsten drei Jahren auf über 30 % ansteigt. Dies ist ein bedeutender Schritt, wissen Sie. Man denkt sich, na ja, 25 % bis über 30 % hört sich nicht viel an. Aber wenn der Gesamtwert des Kreditbuchs wächst und die Finanzierungsbilanz zunimmt, stellen diese prozentualen Verschiebungen sehr bedeutende Entwicklungen in der Zusammensetzung der Stückelung der betreffenden Finanzinstrumente dar. Wir werden also sehen, dass Unternehmen und Regierungen in verschiedenen Teilen der Welt durch ihre Mitgliedschaft in den BRICS-Staaten in der Lage sein werden, auf Entwicklungsfinanzierungen zuzugreifen, die auf ihre eigenen Landeswährungen lauten, und das löst die Probleme, die ich zuvor beschrieben habe.

Sie werden nicht den Problemen der Währungsvolatilität ausgesetzt sein. Sie werden nicht den Herausforderungen ausgesetzt sein, die Ihnen infolge der US-Geldpolitik auferlegt werden können, und letztlich bedeutet dies auch, dass Sie bei Ihren Interaktionen untereinander, insbesondere bei der Einführung von Institutionen oder Technologien wie mBridge, nicht einer institutionellen und technischen Architektur ausgesetzt sein werden, die es einer Partei ermöglicht, willkürlich zu zensieren oder auf irgendeine andere Weise in Ihre Geschäfte mit anderen einzugreifen.

All dies macht Institutionen wie BRICS unglaublich effektiv und attraktiv für Länder auf der ganzen Welt, und wir sehen das an dem großen Interesse, das Länder in Afrika, Asien, Südamerika usw. an einer Teilnahme an BRICS bekunden.

_______________________

* Eine Distributed-Ledger-Architektur (DLA) ist ein digitales System zur Aufzeichnung von Transaktionen in mehreren dezentralen Computern, auch bekannt als Knoten oder Nodes [„Ledger“ = „Hauptbuch“ oder „Kontobuch“]. Im Gegensatz zu traditionellen zentralisierten Datenbanken, bei denen eine zentrale Instanz alle Transaktionen verwaltet, verteilt eine Distributed-Ledger-Architektur die Aufzeichnungen auf viele Knoten im Netzwerk. Diese Architektur hat mehrere wichtige Merkmale:

Dezentralisierung: Es gibt keinen zentralen Punkt der Kontrolle oder des Versagens. Jede Transaktion wird von mehreren Knoten validiert und gespeichert. Konsensmechanismen: Um sicherzustellen, dass alle Knoten im Netzwerk über denselben Stand der Daten verfügen, kommen Konsensmechanismen wie Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS) oder andere Algorithmen zum Einsatz. Transparenz und Unveränderlichkeit: Einmal in das Ledger eingetragene Transaktionen können in der Regel nicht mehr geändert werden. Dies sorgt für hohe Transparenz und Sicherheit, da Manipulationen sofort erkennbar wären. Verteilte Datenspeicherung: Daten werden auf mehreren Knoten gespeichert und synchronisiert. Dies erhöht die Ausfallsicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Angriffen oder technischen Ausfällen. Kryptografie: Starke kryptografische Methoden werden verwendet, um die Integrität und Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten.

Ein bekanntes Beispiel einer Distributed-Ledger-Architektur ist die Blockchain, die unter anderem in Kryptowährungen wie Bitcoin verwendet wird. Es gibt jedoch auch andere Formen von Distributed-Ledgers, wie z.B. Directed Acyclic Graphs (DAGs), die in Systemen wie IOTA zum Einsatz kommen.

** Eine Zentralbank-Digitalwährung (CBDC, Central Bank Digital Currency) ist eine digitale Form einer Landeswährung, die von der Zentralbank ausgegeben und reguliert wird. Im Gegensatz zu Kryptowährungen wie Bitcoin, die dezentralisiert und nicht von einer einzigen Instanz kontrolliert werden, sind CBDCs zentralisiert und werden von der ausgebenden Zentralbank kontrolliert.

*** Minimum Viable Product (MVP) lässt sich auf Deutsch als „Minimal funktionsfähiges Produkt“ oder „Minimal überlebensfähiges Produkt“ übersetzen. Es handelt sich dabei um eine Entwicklungsstrategie, bei der ein Produkt mit den minimal notwendigen Funktionen erstellt wird, um es auf den Markt zu bringen und Benutzerfeedback zu sammeln. Dieses Feedback wird dann genutzt, um das Produkt iterativ zu verbessern.

Das Transkript und die Übersetzung besorgte Dr. Andreas Mylaeus

