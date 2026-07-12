Professor Jiang Xueqin: Amerika wird als Nächstes in den Iran einmarschieren!

Ich kann mich den Ausführungen des Professors nur anschließen. Natürlich ist es USrael völlig egal, was die meisten Nationen über ihr völkerrechtswidrigen Kriegsverhalten denken. Spätestens im nächsten Jahr wird es erhebliche weltweite Energieprobleme geben. Die hunderttausend Jobs, die VW abbauen will, sind erst der Anfang. Steuereinnahmen werden wegbrechen. Von den Sudelmedien und Beamten werden, um das Volk nicht in Aufregung zu versetzen, nichts als Lügenpakete verteilt.
In dieser spannenden Folge von „Let’s Talk with Cyrus Janssen“ wird es richtig politisch: Professor Jiang Xueqin enthüllt seine Vorhersagen zu Trump, dem Iran-Konflikt und den globalen Folgen! Tauch ein in Insider-Analysen, überraschende Fakten und Zukunftsausblicke, die du nirgendwo sonst bekommst.
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Bodenoffensive im Iran? Na dann viel Spaß. Kann man nur hoffen, dass Trump genug Gebirgsjäger hat.
Eine gute Analyse. Unklar ist nur, wieso Solemani die iranischen Proxies (Stellvertreter) in Abstimmung mit den USA entwickelt haben soll.
Jedenfalls ist klar, daß Trump schon immer geradezu fanatisch im Interesse Israels den Iran zerstören will, und was immer er gegenteiliges sagt, ist Quatsch wie man am MoU sehen konnte.
Inwieweit auch die Saudis am Krieg gegen den Iran beteiligen, wird interessant; denn als Hüter der heiligen Stätte Mekka und Medina dürften sie eigentlich mit den Zionisten nicht gegen die Palästinenser arbeiten.
Inwieweit es zu einer Bodenoffensive kommen wird, wird davon abhängen wieviel Verräter Trump in anderen Ländern findet, daß sie bereit sind, ihr junges Gemüse im Interesse der Zionisten duch den Fleischwolf zu drehen wie in der Ukraine. Es geht eigentlich nur um die Zionisten, die werden jedoch keine Bodentruppen zur Verfügung stellen. Das sollen ihre Gojjim-Prxies machen.
Alle möglichen wirtschaftlichen Ereignisse könnten den Krieg entscheiden. Der Zusammenbruch der KI-Blase, die nur von den großen Digitalunternehmen vorangetrieben wird, aber auch die Überschuldung der USA und die Reptriierung des Dollars nach Japan und in die Golfstaaten.
Und Deutschland geht einer düsteren Zukunft entgegen, den weder die AfD noch die jüdischen Altparteien durch Sozialabbau verhindern können. Mit dem Abbau der Industrialisierung verschlechtern sich unser Terms of Trade und duch innerstaatliche Dienstleistungen kann dieser Nachteil nicht ausgeglichen werden. Und den Sozialabbau trifft weder die Beamten noch Politiker, was „perspektivisch“ nachgeholt werden soll, also NIE.
Der oberste Führer des Iran soll gesagt haben, die Tötung seines unschuldigen Vaters am 28. Februar erzwinge notwendigerweise eine göttliche Rache an den Verursachern (per fas et nefas). Vielleicht werden wir jetzt wieder Assassinen-Morde erleben, die sich in vielen europäischen Sprachen als „assassin“ erhalten haben.
https://www.die-bibel.de/bibel/LU17/GEN.4
„Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde.“
Trump hat schon angeküdigt, sollte er einem Attentat des Iran zum Opfer fallen, werden 1000 Angriffe den Iran zerstören, obwohl er gar nicht wissen kann was passiert, wenn er tot ist. Der größte Kriegstreiber der USA Lindsey Graham starb am 11.07. mit 71 an einem Herzstillstand. Er hat den von ihm geforderten Atomwaffenangriff auf den Iran nicht mehr erlebt!
Alexander Raue meint, wir sind jetzt im totalen Iran-Krieg.
„Iran setzt Kopfgeld auf Merz aus! + Golfstaaten greifen Iran an + Iran zerstört Schiffe in Hormuz!“