Professor Jiang Xueqin: Amerika wird als Nächstes in den Iran einmarschieren!

Ich kann mich den Ausführungen des Professors nur anschließen. Natürlich ist es USrael völlig egal, was die meisten Nationen über ihr völkerrechtswidrigen Kriegsverhalten denken. Spätestens im nächsten Jahr wird es erhebliche weltweite Energieprobleme geben. Die hunderttausend Jobs, die VW abbauen will, sind erst der Anfang. Steuereinnahmen werden wegbrechen. Von den Sudelmedien und Beamten werden, um das Volk nicht in Aufregung zu versetzen, nichts als Lügenpakete verteilt.

In dieser spannenden Folge von „Let’s Talk with Cyrus Janssen“ wird es richtig politisch: Professor Jiang Xueqin enthüllt seine Vorhersagen zu Trump, dem Iran-Konflikt und den globalen Folgen! Tauch ein in Insider-Analysen, überraschende Fakten und Zukunftsausblicke, die du nirgendwo sonst bekommst.

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