Prof. Stefan Homburg in der IDA-Sprechstunde mit Dr. Gunter Frank & Dr. Kay Klapproth vom 6.8.2025

„Leben wir noch in einem Rechtsstaat?“

Prof. Dr. Stefan Homburg im Gespräch mit dem Mediziner Dr. Gunter Frank und dem Immunologen Dr. Kay Klapproth. Themen sind der Freispruch von Michael Ballweg und ein Staat, der Regierungskritik mit allen Mitteln bekämpft. Leben wir noch in einem demokratischen Rechtsstaat? Das Gespräch wurde vor Prof. Homburgs Auftritt in Heidelberg aufgezeichnet – deshalb ist diese Folge ausschließlich als Audio verfügbar.

(Visited 40 times, 13 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …