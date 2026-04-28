Prof. Stefan Homburg: „Es geht Schritt für Schritt voran“ – Corona-Aufarbeitung und WHO-Insiderhandel 0

Wie hängen Epstein, Gates, die WHO und JP Morgan zusammen? Wieso ist die WHO ein Instrument für den Insiderhandel? Warum sind in Pandemievorbereitungen keine Ärzte beteiligt? Und warum werden internationale Verbrechen bisher nicht geahndet? Diese Fragen beantwortet Prof. Homburg im Kla.TV-Interview. Außerdem berichtet er über den Stand der zähen Corona-Aufarbeitung und meint: „Es hat sich schon sehr viel getan in den letzten sechs Jahren. Sehr viele Leute sind aufgewacht.“ [weiterlesen bei kla.tv]

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