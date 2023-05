Pressekonferenz I WHO cares? Weltdiktatur droht! I Ankündigung

Zur Erleichterung unserer Planung sind wir dankbar, wenn Journalisten unter presse@mwgfd.org Ihr Kommen bestätigen.

Am 8. Mai 2023 findet in München von 14 – 18 Uhr unser nächstes Pressesymposium statt, das wir für jeden zugänglich live über unseren MWGFD-Kanal (obiger Link) und Rumble sowie auf allen weiteren Social-Media-Kanälen streamen werden.

Die Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) sollen in der Woche vom 21. bis zum 28. Mai. 2023 in Genf behandelt und Mai 2024 verabschiedet werden. Was uns hier als ein Instrument internationaler Zusammenarbeit zur Seuchenbekämpfung und philanthropischer Bewältigungsstrategien verkauft wird, ist de facto ein Instrument totalitärer Alleinherrschaft. Dahin geht auch der sogenannte „Pandemievertrag“, die Ergänzung der WHO-Convention (CA+), der als „Zero-Fassung“ bereits vorliegt und in der Tagungswoche ebenfalls besprochen und festgezurrt werden soll. Die Abstimmung über diesen Vertrag soll dann im Mai 2024 erfolgen; hierfür ist jedoch eine 2/3 Mehrheit und eine nachfolgende Ratifizierung erforderlich.

​​​​In dem Pressesymposium werden die Referenten die beiden Dokumente thematisieren und mit den Medienvertretern diskutieren. Wenn wir jetzt nicht ein geschlossenes Bild des Widerstands gegen den Ausverkauf der nationalen Souveränität unseres Landes abgeben, werden beide Papiere völkerrechtlich verbindlich sein. Wer diese Papiere unterzeichnet, begeht Hochverrat und muss entsprechend strafrechtlich verfolgt werden. Ganz sicher wird dies auch Einfluss auf die nächsten Wahlen haben.

Referenten des Pressesymposiums:

Dr. Silvia Behrendt

Verwaltungsjuristin, promovierte über das Pandemierecht an der Universität St. Gallen/Georgetown University Law Center, Washington D.C. Sie war „WHO expert consultant“ und hat für das WHO Sekretariat der International Health Regulations, Epidemic Alert and Response, in Genf gearbeitet.

Prof. Dr. rer. nat. Werner Bergholz

Physiker, ehem. Professor für Electrical Engineering an der Jacobs University Bremen, Partner des ISC International Standards Consulting GmbH & Co KG

Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi (zugeschaltet)

ehem. Direktor des Institutes für medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, Bestseller-Autor, Vorsitzender der MWGFD e.V.

Ltd. Ministerialrat a.D. Uwe Kranz

ehem. LKA-Präsident Thüringen, Autor und Analyst

Philipp Kruse

Rechtsanwalt, Zürich, Schweiz

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Christian Schubert

Psychoneuroimmunologie, Klinik für Medizinische Psychologie, Medizinische Universität Innsbruck

Dr. med. Ronald Weikl

Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Praktischer Arzt, Naturheilverfahren, stellvertretender Vorsitzender der MWGFD

Dr. med. Wolfgang Wodarg (zugeschaltet)

Facharzt für Innere Medizin-Pulmologie, Hygiene- und Umweltmedizin, öffentliches Gesundheitswesen

(Visited 1 times, 1 visits today)