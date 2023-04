Pressekonferenz hochrangiger deutscher Militärs

Und der zwangsfinanzierte Staatsfunk (ARD, ZDF, DLF) denkt nicht einmal daran, für Diplomatie und Frieden aufzurufen. Stattdessen wird Hetze (§ 130 StGB)und Hass vermittelt. Ihrem Bildungsauftrag kommen diese Sender schon lange nicht mehr nach. Wofür dann überhaupt noch Zwangsgebühren abdrücken? Für Lügen und Manipulationen? cducsuspdgrünefdplinke will es so. Und was macht man*innen ( ) dagegen? Doch ganz einfach, oder?

Hochrangige deutsche Generäle warnen auf einer Pressekonferenz vor dem Krieg. Französische Generäle unterstützen dies vorbehaltlos und US-Militärs fordern einen baldigen Frieden – doch die Massenmedien schweigen! [weiterlesen bei kla.tv]

