Preist den Henker für Mord!

Westfälischer Friedenspreis für NATO

Autor: Uli Gellermann (rationalgalerie)

Keine Organisation war an so vielen Morden beteiligt wie die NATO. Ob 1999 bei der Bombardierung Jugoslawiens, um einen Regime-Change herbeizuführen oder im Herbst 2001 bei einem völkerrechtswidrigen Angriff auf Afghanistan oder im Jahr 2011 bei einem mörderischen Krieg gegen Libyen: Immer war die NATO gern dabei, Frauen, Kinder und Männer zu bombardieren, kaltblütig und brutal im Interesse der USA Menschen umzubringen.

Artikel 5 des NATO-Vertrags

Keiner dieser Kriege war über den Artikel 5 des NATO-Vertrags, der den Angriff auf ein NATO-Mitglied als Voraussetzung für einen Krieg festlegt, zu erklären. Zehntausendausende NATO-Tote werden in diesen Tagen auch noch verspottet: Die Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe e.V. (WWL) verleiht den Internationalen Preis des Westfälischen Friedens

2026 an die NATO. Der Preis soll an den „Westfälischen Frieden“ erinnern, der am 24. Oktober 1648 in Münster und Osnabrück geschlossen wurde und den Dreißigjährigen Krieg beendete.

Wahre Lüge

Warum nicht den Henker-Strick als flotten Kragen gegen Wind und Wetter verkaufen? Warum nicht die Klinge des Fallbeils für eine gründliche Rasur einsetzen? Warum nicht die Streckbank zur Wachstumsförderung benutzen? Nur folgerichtig, dass Kanzler Merz die Laudatio des Preises hält: Der BlackRock-Millionär konnte sich bisher erfolgreich als Kanzler aller Deutschen präsentieren, auch wenn er nur die Interessen der dünnen Schicht der Reichen vertritt. So verleiht ein Fake einen Fake-Preis und die Medien werden schon dafür sorgen, dass der Betrug einen Anstrich von Wahrhaftigkeit erhält.

Friedensnobelpreis für Hitler

Wann bekommt Adolf Hitler posthum den Friedensnobelpreis? Es ist an der Zeit, dass der Führer rehabilitiert wird. Schließlich hat der Mann am 17. Mai 1933 seine „Friedensrede“ gehalten; dass es dann irgendwie anders kam, wird sicher an anderen gelegen haben. Auch die NATO wird es nicht so gemeint haben: Es ging ihr in den Kriegen immer nur um Befriedung. Um jene Friedhofsruhe, die spätesten nach einem umfassenden Atomkrieg nach besonders vielen und besonders großen Friedhöfen verlangt.

Lobt und preist die NATO

Gelobt und bepreist sei die NATO, jene Friedensorganisation, die bisher allein in Afghanistan über 170.000 Tote hinterließ. Auch im Ukrainekrieg – ein Krieg, der durch den Versuch, die NATO bis an die russische Grenze auszudehnen, begonnen hatte – sind bisher etwa 1,3 Millionen Tote zu zählen. Wer die Überbevölkerung der Erde verhindern will, kennt kein besseres und sichereres Mittel als die NATO. Allein schon deshalb müssen die US-Truppe und ihre Hilfstruppen als preiswürdig begriffen werden. – Wenn die Propaganda zur Tatsache erklärt wird, wenn die Lüge als Wahrheit gilt, dann bekommt die NATO einen Friedenspreis und Kanzler Merz ist ihr Prophet.

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