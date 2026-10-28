Positionspapier – Gen Z regelt! Bundesweiter Protest der Generation Z am 31. Oktober 2026

Wer wir sind

Am 31. Oktober gehen wir als Generation Z in ganz Deutschland auf die Straße – und wir laden euch ein, uns dabei zu unterstützen. Wir sind junge Menschen, die nicht länger zusehen wollen, wie über unsere Zukunft entschieden wird, ohne dass

wir gehört werden.

In Frankreich, Belgien und Spanien protestieren Jugendliche bereits. Der Funke ist nach Deutschland übergesprungen: Erste Solidaritätsaktionen mit den Schüler:innenprotesten in Frankreich haben schon stattgefunden.

Eine Stimme für die Jugend: Wir Jugendlichen werden vernachlässigt und

ignoriert. Das wollen wir ändern

Was wir wollen

Wohin wir auch schauen, sehen wir Krisen und kaum eine Perspektive für uns:

• Kaputte Schulen und Sparkurs: Gespart wird bei Bildung, Sozialem, Kultur und

Gesundheit. Suchtkliniken für Jugendliche schließen, Psychotherapie ist für viele

kaum noch erreichbar.

• Steigende Lebenshaltungskosten: Preissteigerungen, hohe Steuern und

Armut belasten viele Menschen im Alltag – ihre Sorgen bekommen zu wenig

Aufmerksamkeit.

• Ungerechte Lastenverteilung: Die Kürzungen gehen auf unseren Rücken,

während Großunternehmen weiter profitieren und Milliarden in Aufrüstung

fließen.

• Wehrpflicht und Musterung: Wir sollen für Kriege ausgebildet werden, über

die wir nie mitentschieden haben.

• Mehr Überwachung: Der Überwachungsapparat wird immer weiter ausgebaut.

• Fachkräftemangel: Er verschärft die Probleme in Schulen, Pflege und

Gesundheitsversorgung.

Wofür wir stehen

1 Überparteilich und gemeinsam: An diesem Tag stellen wir politische

Differenzen zurück und stehen gemeinsam für die Menschen ein, nicht für eine

Partei. Unsere gemeinsamen Probleme sind wichtiger als das, was uns trennt.

2 Kritik an der politischen Führung: Wir kritisieren Entscheidungen der Politik,

egal welche Partei dahintersteht. Viele Kräfte stellen sich als einzige Lösung dar,

obwohl ihre Politik unsere Zukunft gefährdet. Keine Partei steht über den Sorgen

der Bevölkerung.

3 Einheit statt Spaltung: Wir stehen für alle Menschen – unabhängig von

Herkunft, Hautfarbe, Religion oder politischer Meinung. Wir wollen

zusammenbringen, statt uns gegeneinander aufbringen zu lassen.

4 Eine Stimme für die Jugend: Wir Jugendlichen werden vernachlässigt und

ignoriert. Das wollen wir ändern.

Was wir wollen

Wir fordern eine Politik, die in Bildung, soziale Sicherheit, Gesundheit und

bezahlbares Leben investiert – statt bei der jungen Generation zu sparen. Wir wollen

mitbestimmen, wenn über unsere Zukunft entschieden wird.

Der 31.10. ist erst der Anfang. Dauerhafte Probleme brauchen mehr als einen

Protesttag. Wir wollen langfristig etwas verändern und auch danach weitermachen.

Unser Aufruf an euch

Wir suchen Organisationen, Vereine und Initiativen, die unsere Anliegen teilen.

Unterstützt uns, indem ihr den Protest am 31. Oktober bekannt macht, mit euren

Mitgliedern teilnehmt oder uns mit Erfahrung und Ressourcen helft. Gemeinsam

zeigen wir: Ohne uns läuft die Zukunft nicht!

Kontakt: genzregelt – info@genz-regelt.de

Quelle und weitere Infos: https://genz-regelt.de

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