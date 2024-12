Politiker Recycling in Europa

von Dr. Peter F. Mayer (tkp)

Spätestens seit 2020 ist eine Verschiebung zu nationalistischen Kräften und Politikern in Europa deutlicher sichtbar geworden. Gleichzeit erweckt die globalistisch/imperialistische Politikerkaste den Eindruck der Verengung. Es hat sich ein regelrechter Drehtür-Mechanismus entwickelt.

Nehmen wir als Beispiel Donald Tusk. Von 2019 bis 2022 war er Vorsitzender der Europäischen Volkspartei. Zuvor war er von 2014 bis 2019 Präsident des Europäischen Rates und von 2007 bis 2014 Ministerpräsident der Republik Polen. Am 13. Dezember 2023 übernahm er wieder das Amt des polnischen Ministerpräsidenten. Nach der nächsten Wahl, wird er wahrscheinlich wieder eine EU-Sinekure erhalten.

In Rumänien ist der Siebenbürger Sachse Klaus Johannis seit 21. Dezember 2014 Präsident und nachdem auf Drängen der EU-Führung die Präsidentschaftswahlen abgesagt wurden, bleibt er ungewählter und illegitimer Präsident. Er hatte sich für den Posten des NATO-Generalsekretärs beworben, der aber an den abgewählten niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte fiel.

Es werden die gleichen wenigen frommen „Establishment“-Aushängeschilder durch eine Mühle ungewählter bürokratischer Positionen innerhalb der Machtstrukturen des globalistischen EU-Superstaates ständig recycelt. Wenn man wirklich darüber nachdenkt, ist es unglaublich, wie unverhohlen die Strippenzieher ihre abgestandenen, faulen Handlanger einfach von einer Position zur anderen rotieren lassen, sobald die Marionette nicht mehr willkommen ist. Sobald sie eine irreversible giftige Spitze der öffentlichen Unzufriedenheit aufgebaut haben, werden sie einfach auf den neuen Posten oder die neue Sinekure versetzt und wie Schachfiguren auf dem Brett hin- und hergeschoben.

Ein weiteres Beispiel ist Mario Draghi der vom Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) zum italienischen Premierminister wurde. In jüngerer Zeit wurde Kaja Kallas von der Premierministerin des Zwergstaates Estland (1,3 Mio Einwohner) zur rechten Hand Leyens als Vizepräsidentin und Außenministerin der Europäischen Kommission. Jetzt wurde der ehemalige norwegische Premierminister Jens Stoltenberg, der in die Position des NATO-Generalsekretärs versetzt, von seinen Vorgesetzten in die Bilderberg-Führung recycelt. Das soll nach den englischen Medien wie der Daaily Mail auch mit der Ankunft von Trump im weißen Haus zu tun haben.

Die in Daily Mail und einem Guardian Artikel geäußerte Vermutung, dass Stoltenberg speziell wegen seiner „Expertise“ und Führungsqualitäten in der Ukraine-Russland-Konflikt ausgewählt wurde, könnte ein Hinweis darauf sein, auf welchen Schwerpunkt sich die Bilderberger-Clique in den kommenden Jahren konzentrieren wird:

„Jetzt ist eine große Machtverschiebung im Gange, da Stoltenberg, der 2002 zum ersten Mal am Bilderberg-Gipfel teilnahm, wegen seiner Expertise in transatlantischer Strategie ausgewählt wurde. Dies geschieht, während Trump, dessen häufige Angriffe auf die NATO in Europa Empörung ausgelöst haben, erneut ins Oval Office aufsteigt. Der designierte Präsident hat unmissverständlich klargestellt, dass er nicht länger Milliarden an US-Steuergeldern ausgeben wird, um die Kriege anderer Länder zu finanzieren.“

Kurz gesagt: Der Clan sieht die europäische Solidarität bröckeln, da die europäischen Mächte nun in einer politischen Krise nach der anderen stecken. Die Jüngste, und noch dazu Deutschland betreffend, ist der Aufstieg von Alice Weidel von der AfD zur neuen Favoritin für den Kanzlerposten. Heute hat die Partei von Nigel Farage die Konservative Partei als Nummer zwei im gesamten Vereinigten Königreich abgelöst:

„Die von Nigel Farage angeführte rechtsgerichtete politische Partei Reform UK in Großbritannien ist nun offiziell die zweitgrößte Partei im Vereinigten Königreich, was die Mitgliederzahlen betrifft, mit etwa 132.000 Mitgliedern. Die Mitte-Rechts-Partei Conservative Party hat derzeit 131.000 Mitglieder und verliert weiter an Mitgliedern, während die regierende Mitte-Links-Partei Labour Party mit über 366.000 Mitgliedern weiterhin die größte Partei ist.“

Die herrschenden Eliten befinden sich in einer Krise, und Stoltenberg – trotz seines offensichtlichen Mangels an Intelligenz, Witz oder sozialer Kompetenz jeglicher Art – wurde offenbar als fanatisch genug für die Sache erachtet, um ihn für diese Top-Verwaltungsrolle zu qualifizieren.

Der DailyMail-Artikel erwähnt die Bedeutung der Ukraine für die Bilderberg-Gruppe, wenn man andere namhafte Mitglieder betrachtet:

„[Palantir] CEO Alex Karp, der auch im Lenkungsausschuss von Bilderberg sitzt, hob kürzlich die Bedeutung von Palantir hervor und erklärte, das Unternehmen sei „für den Großteil der Angriffe in der Ukraine verantwortlich“. Diese direkte Verbindung zur modernen Kriegsführung veranschaulicht, wie Thiels Technologieimperium mit den Interessen von Bilderberg in Bezug auf Sicherheit und militärische Investitionen übereinstimmt. [Stoltenbergs] Amtszeit als NATO-Chef war geprägt vom Russland-Ukraine-Konflikt und der zunehmenden NATO-Erweiterung, was ihn zu einer natürlichen Wahl für die Leitung der Bilderberg-Diskussionen über die transatlantische Verteidigung macht.“

Vor einigen Monaten berichtete die Financial Times, dass globale Verteidigungsunternehmen den größten Gewinne „seit dem Kalten Krieg“ erleben:

„Die Nachfrage nach Arbeitskräften in der Rüstungsindustrie im Westen steigt auf das Niveau des Kalten Krieges. Laut Financial Times haben die weltweiten Militärausgaben mit 2,443 Billionen US-Dollar einen Rekordwert erreicht. Drei der größten US-amerikanischen Auftragnehmer – Lockheed Martin, Northrop Grumman und General Dynamics – haben fast 6.000 offene Stellen zu besetzen, während zehn befragte Unternehmen insgesamt fast 37.000 neue Stellen schaffen wollen, was fast 10 Prozent ihrer Gesamtbelegschaft entspricht.“

Dies fügt der Bilderberg-Geschichte einen faszinierenden Kontext hinzu, insbesondere angesichts der Erwähnung von Alex Karp, CEO von Palantir, und Peter Thiel, die beide zu den führenden Bilderbergern gehören. Mit der Einstellung von Stoltenberg können wir nun erneut die Konturen der Struktur des globalen Schattenstaats erkennen: Er besteht aus hochrangigen Militärs und Geheimdienstmitarbeitern, die geheime Syndikate leiten, an denen alle führenden Wirtschafts- und Politikgrößen der Welt teilnehmen.

Dazu passend verabschiedet eine Mehrheit von Parlamentariern, die dem Leyen-Unterstützer Klüngel angehören, eine Kriegsresolution nach der anderen.

Der Litauer Andrius Kubilius wurde zum neuen EU-Kommissar für „Verteidigung“ und Raumfahrt ernannt. Auch er war Ministerpräsident und zwar des zweiten baltischen Zwergstaates (2,8 Mio Einwohner), zuletzt von 2008 bis 2012. Er soll offenbar in Kooperation mit den Bilderbergern den EU-Rüstungskonzern aufbauen, da Krieg ja neuerdings von der EU-Kommission als Krieg als „nachhaltig“ und nicht vertragswidrig bezeichnet wird, wie TKP hier berichtet hat.

Bezeichnend, dass frühere Ministerpräsidenten baltischer Staaten für das Außen- und Verteidigungsressort der Kommission ausgewählt wurden. Kriegslust und Russphobie sind im Baltikum besonders stark ausgeprägt.

Auch die Besetzungen bei den Bilderbergern deuten auf Krieg:

„Stoltenbergs Führungsrolle in Verbindung mit Thiels übergroßem Einfluss deutet darauf hin, dass die Bilderberg-Gruppe zunehmend mit militärischer Innovation und politischer Strategie verflochten ist.“

The Guardian stellt fest, dass Stoltenberg auch den Vorsitz der einflussreichen Münchner Sicherheitskonferenz übernehmen wird. An seiner Seite steht „ein weiterer Bilderberg-Veteran“, Mark Rutte, ein weiterer recycelter Marionettenpolitiker, der bereits niederländischer Premierminister war: „Dies markiert eine Konzentration der Kontrolle an der Spitze des Atlantischen Bündnisses in einer kritischen Zeit.“

