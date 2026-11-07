Politiker kommen und gehen – während der Unterdrückungsapparat bleibt

Mit diesem Land stimmt etwas ganz und gar nicht, nicht wahr? Grausamkeit und Ungerechtigkeit, Intoleranz und Unterdrückung. Und wo man einst die Freiheit hatte, Widerspruch einzulegen, zu denken und zu sprechen, wie man es für richtig hielt, gibt es nun Zensoren und Überwachungssysteme, die einem Konformität aufzwingen und zur Unterwerfung drängen. Wie konnte es dazu kommen? Wer ist schuld? – V wie Vendetta

Quelle: legitim

Eine Revolution kann einen Tyrannen stürzen, ohne die Tyrannei zu beseitigen.

Eine Wahl kann einen Präsidenten ablösen, ohne die Befugnisse des Präsidentenamtes einzuschränken.

Eine neue politische Mehrheit kann die Instrumente der Unterdrückung übernehmen und sie für ihre eigenen Zwecke nutzen.

Mit anderen Worten: Was nützt ein politischer Wandel, wenn die Waffen der Unterdrückung lediglich den Besitzer wechseln?

Nach einer Zwischenwahl, bei der Milliarden Dollar für politische Werbung ausgegeben wurden und eine Welle der Demokraten die Republikaner aus dem Kongress verdrängte, wurde den Amerikanern erneut eine neue Richtung für das Land versprochen. (Vgl. theguardian.com)

Die Wähler haben gesprochen. Das Kräfteverhältnis in Washington hat sich verschoben. Ein neuer Kongress wird die Gelegenheit haben, eine imperiale Präsidentschaft in Schach zu halten und die Regierung für ihre Machtmissbräuche zur Rechenschaft zu ziehen. Doch die Frage, die zu Recht gestellt werden muss, lautet: Wie geht es weiter?

Wird der Kongress endlich den Überwachungsstaat, die Militarisierung der Polizei, den Inhaftierungsapparat, die endlosen Kriege, die staatlichen Ausgabenorgien und die Unternehmensinteressen, die vom amerikanischen Polizeistaat profitieren, in Schach halten? Oder werden sich die Politiker wieder in ihre bequemen Routinen zurückziehen, während die Regierungsmaschinerie einfach weiterläuft?

An dieser Stelle gewinnen Hollywoods dystopische Warnungen beunruhigende Aktualität.

Vor zwanzig Jahren bot „V wie Vendetta“ den Kinobesuchern einen erschreckenden Einblick in eine Zukunft, in der staatliche Überwachung allgegenwärtig war, abweichende Meinungen gefährlich waren, die Medien als Instrument staatlicher Propaganda dienten und das Versprechen von Sicherheit zu einem Vorwand geworden war, um den Menschen ihre Freiheiten zu entziehen.

Es sollte eine Warnung davor sein, wie leicht sich ein freies Volk daran gewöhnen kann, ohne Freiheit zu leben – und wie wenig es nützt, die Machthaber auszutauschen, wenn die Maschinerie der Tyrannei intakt bleibt.

Zwei Jahrzehnte später erinnern uns die Vorführungen zum zwanzigsten Jubiläum, die mit dem Guy-Fawkes-Tag – einem entscheidenden Tag in der Handlung des Films – am 5. November zusammenfallen, daran, dass die Fragen, die der Film zu Freiheit, Angst und staatlicher Macht aufwirft, nichts von ihrer Dringlichkeit oder Relevanz verloren haben. (Vgl. rollingstone.com)

Der 2006 erschienene Film „V wie Vendetta“, der in einem zukünftigen Großbritannien spielt, das von Norsefire, einem faschistischen Regime, regiert wird, zeigt ein Land, in dem die Regierung alles weiß, alles sieht, die Rundfunkwellen kontrolliert und vor allem Sicherheit und Schutz verspricht. Hinter diesen Versprechungen verbirgt sich ein Apparat aus Überwachung, Inhaftierung, Zensur und Einschüchterung. Menschen, die sich weigern, sich anzupassen, können als Staatsfeinde gebrandmarkt werden. Andere verschwinden einfach.

Das kommt einem schmerzlich bekannt vor, nicht wahr?

Die Bildsprache lehnt sich an das Dritte Reich und George Orwells „1984“ an. London ist mit Überwachungskameras übersät, unterliegt Ausgangssperren und wird ständig mit offiziellen Warnungen bombardiert. Politische Gefangene werden inhaftiert und gefoltert. Das Regime macht sich diejenigen zu Feinden, die sich weigern, sich anzupassen, während sich ein Großteil der Bevölkerung in Fernsehunterhaltung und die tröstliche Illusion flüchtet, dass jemand anderes für ihre Sicherheit sorgt.

Die Parallelen zu den Methoden des heutigen amerikanischen Polizeistaats zur Festigung seiner Macht sind kaum zu übersehen: Angst schüren, abweichende Meinungen verteufeln, Sicherheit als Freibrief nutzen und verfassungsrechtliche Beschränkungen als lästige Hindernisse abtun.

Wie Regisseur James McTeigue kürzlich in einem Interview anlässlich des zwanzigsten Jahrestags von „V wie Vendetta“ feststellte, mögen sich die politischen Umstände ändern, doch die von autoritären Regierungen angewandten Methoden bleiben bemerkenswert konsistent, und dieselben Kämpfe um Exekutivgewalt, staatliche Kontrolle und die Unterdrückung abweichender Meinungen tauchen immer wieder auf. (Vgl. inverse.com)

„Es ist immer dasselbe Drehbuch“, warnte McTeigue.

Die beunruhigendste Erkenntnis des Films ist jedoch nicht, dass Tyrannei plötzlich und auf einmal eintritt, sondern dass Menschen so lange verängstigt, abgelenkt, unterhalten und zermürbt werden können, bis sie das, was einst undenkbar gewesen wäre, als normal akzeptieren.

So wird eine Regierung, die angeblich geschaffen wurde, um dem Volk zu dienen, zu einer Macht an sich. Dabei wird von den Bürgern erwartet, dass sie gehorchen, zahlen, schweigen und Dankbarkeit für jene wenigen Freiheitsfetzen zeigen, die ihnen die Regierungsmaschinerie zu lassen bereit ist.

In „Vendetta“ dominieren Fernsehbildschirme das öffentliche Leben des Films. Die offiziellen Sendungen von Norsefire stellen die Regierung als Beschützerin des Volkes dar, während Andersdenkende als gefährliche Feinde hingestellt werden. Was die Öffentlichkeit zu hören bekommt, ist keine unabhängige Darstellung der Ereignisse, sondern eine sorgfältig inszenierte Version der Realität. Die Macht des Staates beruht ebenso sehr auf der Kontrolle der Berichterstattung wie auf der Kontrolle der Straßen.

Dann ist da noch Gordon Dietrich, der Fernsehmoderator, der es wagt, den Kanzler lächerlich zu machen. Für diesen satirischen Akt kommen Regierungsbeamte, um ihn zu verhaften. Sein Schicksal macht die Botschaft des Regimes deutlich:

Wer die Herrschenden verspottet, die offizielle Darstellung hinterfragt oder aus der Reihe tanzt, dem klopft die Unterdrückungsmaschinerie an die Tür.

Doch Propaganda ist nur eine Waffe im Arsenal der Unterdrücker. Die Angst erledigt den Rest.

Evey Hammond wird eingesperrt, verhört, bedroht und vor die Wahl zwischen Unterwerfung und Tod gestellt. In einer der grausamsten Wendungen des Films entdeckt sie, dass V selbst ihre Gefangenschaft inszeniert hat. Der Mann, der gegen die Tyrannei kämpft, hat einige ihrer Methoden übernommen. Ihre Tortur offenbart nicht nur, wie Angst eingesetzt werden kann, um einen Menschen zu brechen, sondern auch, wie leicht ein selbsternannter Befreier zu einem weiteren Peiniger werden kann.

Dieser Widerspruch sollte uns zu denken geben.

Es ist eine Sache, anzuerkennen, dass staatlicher Missbrauch Menschen in die Verzweiflung treiben kann. Es ist jedoch etwas ganz anderes, anzunehmen, dass jeder, der verspricht, ein unterdrückerisches System zu zerstören, dieses durch Freiheit ersetzen wird.

Andere dystopische Filme verdeutlichen diesen Punkt.

In „Land of the Blind“, der im selben Jahr wie „V wie Vendetta“ erschien, hilft ein Soldat dabei, einen brutalen Herrscher zu stürzen, muss dann aber mit ansehen, wie der Revolutionsführer ein weiteres repressives Regime errichtet. (Vgl. imdb.com)

In „Die Tribute von Panem“ bringt die Niederlage von Präsident Snow nicht automatisch Gerechtigkeit. Präsidentin Coin, die den Aufstand gegen ihn anführt, schlägt weitere Tribute von Panem vor – diesmal mit den Kindern des besiegten Kapitols. Auch wenn sich die Namen und Uniformen ändern, bleibt die Logik der Grausamkeit bestehen.

Es geht nicht darum, dass Wahlen bedeutungslos sind oder dass alle politischen Führer gleich sind, aber wir können uns nicht aus der Tyrannei herauswählen, wenn wir immer wieder dafür stimmen, jemand anderem die Schlüssel zum Polizeistaat zu übergeben. Das ist der Kreislauf, der in „V wie Vendetta“ und in meinem Roman „The Erik Blair Diaries“ am Werk ist.

Autoritäre Regime manipulieren Ängste, bestrafen abweichende Meinungen und behandeln Kritiker als Staatsfeinde. Auf diese Weise schüren sie möglicherweise genau jene Unruhen, die sie angeblich unterdrücken, und verweisen dann auf diese Unruhen als Beweis dafür, dass noch mehr Macht erforderlich ist.

Der Polizeistaat ist ein System zur Schaffung von Beschäftigungsplätzen: Er ist darauf ausgelegt, sein eigenes Überleben zu sichern. Seit Jahren schon leiden wir unter den Ungerechtigkeiten, Grausamkeiten, der Korruption und den Übergriffen einer fest verwurzelten Regierungsbürokratie, die wenig Rücksicht auf die Verfassung oder die Rechte der Bürger nimmt.

Mit „Regierung“ meine ich nicht nur die stark parteiisch geprägte Zweiparteien-Bürokratie der Republikaner und Demokraten. Vielmehr beziehe ich mich auf die Regierung mit großem „G“:

Den fest verwurzelten „Deep State“, das weitverzweigte Netzwerk aus Behörden, Auftragnehmern, Überwachungssystemen, Sicherheitsbürokratien und angesammelten Befugnissen, das von Wahlen weitgehend unberührt bleibt und zunehmend von jeglicher Rechenschaftspflicht abgeschottet ist.

Politiker kommen und gehen. Die Maschinerie der Regierung bleibt bestehen. Was ein Präsident einführt, erbt der nächste. Was eine politische Partei in der Opposition verurteilt, kann sie als äußerst nützlich erachten, sobald sie die Regierungsgeschäfte in der Hand hat. Man bedenke, was trotz jahrzehntelanger Wahlen, Wahlversprechen und der Zusicherung, dass es diesmal anders sein werde, weitgehend unverändert geblieben ist.

Die amerikanische Bevölkerung ist nach wie vor einer invasiven staatlichen Überwachung ausgesetzt, wobei Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden immer umfangreichere Mittel zur Überwachung unserer Kommunikation, unserer Bewegungen, unserer Kontakte und unseres Privatlebens erhalten.

Die Technologie hat sich seit dem Kinostart von „V wie Vendetta“ dramatisch verändert, doch der Drang der Regierung, alles über jeden zu wissen, hat kaum nachgelassen.

Tatsächlich haben Behörden des Ministeriums für Innere Sicherheit Zugriff auf kommerziell erhobene Standortdaten von Mobiltelefonen erworben, wodurch die Regierung verfassungsrechtliche Datenschutzbestimmungen umgehen kann, indem sie Informationen kauft, für deren Beschaffung sonst eine gerichtliche Genehmigung erforderlich wäre.

Mit anderen Worten: Der Überwachungsstaat braucht nicht mehr an jeder Straßenecke eine Kamera. Die Amerikaner tragen einen Großteil der Technologie, die zur Überwachung ihrer Bewegungen benötigt wird, in ihren eigenen Taschen mit sich.

Unterdessen schreitet die Militarisierung der amerikanischen Polizeikräfte weiter voran. Durch Ausrüstungstransferprogramme des Bundes und andere Finanzierungsmechanismen haben lokale Strafverfolgungsbehörden Zugang zu militärischer Ausrüstung und militärischen Fähigkeiten erhalten, wodurch die Grenze zwischen der Polizeiarbeit in einer Gemeinde und der Besetzung eines Schlachtfelds weiter verschwimmt. Aus den eigenen Unterlagen der Bundesregierung geht hervor, dass dieser Transferapparat nach wie vor aktiv ist. (Vgl. dla.mil)

Ebenso wenig hat die Regierung ihren zunehmend strafenden Ansatz im Umgang mit der Bevölkerung aufgegeben. Wir haben nach wie vor mit einem riesigen System aus Gefängnissen, Haftanstalten und Internierungslagern zu kämpfen. Mit Gesetzen, die ein immer breiteres Spektrum an Verhaltensweisen unter Strafe stellen – und mit Regierungsbehörden, die ein ordnungsgemäßes Verfahren allzu oft als Hindernis für die Strafverfolgung betrachten, anstatt es als verfassungsmäßige Verpflichtung anzusehen.

Auch ist es den aufeinanderfolgenden Regierungen nicht gelungen, den militärisch-industriellen Komplex zu zerschlagen, die Abhängigkeit der Regierung von endlosen militärischen Einsätzen im Ausland zu beenden, ihren Appetit auf Steuergelder zu zügeln oder die engen Verflechtungen zwischen staatlicher Macht und Unternehmensgewinnen zu durchbrechen.

Die Kriegsmaschinerie läuft weiter.

Der Überwachungsapparat wächst weiter.

Die Auftragnehmer der Regierung kassieren weiterhin ihre Schecks.

Und die Steuerzahler kommen weiterhin für die Kosten auf.

Dabei wird uns ständig suggeriert, dass sich alles ändern wird, wenn wir nur die richtigen Leute wählen.

Wir stecken in Schwierigkeiten, Leute.

In den Augen der Regierung gelten wir als relativ entbehrlich:

Gesichtslose Zahlen, deren Arbeit und Steuergelder die Regierungsmaschinerie am Laufen halten, während die Machthaber weitgehend abgeschirmt sind von den Demütigungen und Ungerechtigkeiten, die den einfachen Amerikanern zugefügt werden.

Das ist die Illusion der Freiheit: dass wir frei sind, solange die Regierung es uns erlaubt, frei zu sein. Dass unsere Rechte gesichert sind, solange die Machthaber beschließen, sie zu achten; und dass unsere verfassungsmäßigen Schutzrechte jederzeit außer Kraft gesetzt werden können, sobald Regierungsvertreter die Zauberworte „nationale Sicherheit“ aussprechen.

Doch die Bill of Rights war nicht als eine Liste vorübergehender Privilegien gedacht, die von der Regierungsmaschinerie verteilt und wieder eingezogen werden, wann immer die Machthaber sie als unbequem empfinden. Und die Verfassung wurde nicht verfasst, um das Überleben der Regierung um jeden Preis zu sichern. Sie wurde verfasst, um die Macht der Regierung einzuschränken und die Freiheiten der Menschen zu schützen, denen sie dienen soll.

Und doch stehen wir hier und sollen darauf vertrauen, dass die aktuellen politischen Sieger diese außerordentlichen Befugnisse irgendwie verantwortungsvoller einsetzen werden als ihre Vorgänger. Das ist die große Täuschung des amerikanischen Polizeistaats.

Den Bürgern wird immer wieder derselbe faulige Handel angeboten:

Gebt noch ein bisschen mehr Privatsphäre auf, akzeptiert ein bisschen weniger Rechtsstaatlichkeit, duldet eine weitere Einschränkung der Freiheit, und die Regierung wird für eure Sicherheit sorgen. Und wenn diese Macht missbraucht wird, wird der Öffentlichkeit gesagt, sie solle auf die nächste Wahl, den nächsten Kongress, den nächsten Präsidenten, den nächsten politischen Retter warten.

In „Land of the Blind“, der im selben Jahr wie „V wie Vendetta“ erschien, hilft ein Soldat dabei, einen brutalen Herrscher zu stürzen, muss dann aber mit ansehen, wie der Anführer der Revolution ein weiteres repressives Regime errichtet.

So dreht sich der Kreislauf immer weiter. Die Raubtiere des Polizeistaats machen einfach weiter wie bisher, ganz gleich, wer eine Wahl gewinnt. Wie uns „V wie Vendetta“, „Land of the Blind“ und „Die Tribute von Panem“ in Erinnerung rufen, ist es nicht dasselbe, die Menschen zu ersetzen, die die Maschinerie der Tyrannei bedienen, wie sie tatsächlich zu demontieren.

Wie also können wir die Kontrolle über eine außer Kontrolle geratene Regierung und eine imperiale Präsidentschaft zurückgewinnen?

Es wird nicht einfach sein. Aber die Antwort kann nicht darin bestehen, unser Vertrauen in einen weiteren Politiker, eine weitere Wahl oder ein weiteres Versprechen zu setzen, dass die Maschinerie der Regierung dieses Mal für das Gute eingesetzt wird.

Die Gründerväter hatten etwas verstanden, was die Amerikaner offenbar vergessen haben:

Die größte Gefahr für die Freiheit besteht nicht einfach darin, wer die Macht innehat, sondern darin, wie viel Macht die Regierung ausüben darf. Deshalb schufen sie ein System der gegenseitigen Kontrolle, indem sie die Macht auf drei gleichberechtigte Staatsgewalten – die Exekutive, die Legislative und die Judikative – aufteilten und jeder von ihnen verfassungsrechtliche Grenzen setzten.

Unbegrenzte Macht in einem beliebigen Regierungszweig ist eine Bedrohung für die Freiheit.

Die Verfassung wurde nicht unter der Annahme verfasst, dass diejenigen, denen Macht anvertraut wird, stets weise, wohlwollend oder zurückhaltend sein würden. Sie wurde in dem Bewusstsein verfasst, dass Macht korrumpiert, dass Regierungsbeamte fehlbar sind und dass einmal erlangte Macht selten freiwillig abgegeben wird.

Dennoch haben wir uns zu lange in einer seltsamen Grauzone aufgehalten, in der Ego über Gerechtigkeit triumphiert, Propaganda die Wahrheit verzerrt und imperiale Präsidenten – unterstützt durch gefügige Gesetzgeber, unterwürfige Gerichte und eine abgelenkte Bevölkerung – Befugnisse für sich beanspruchen, die niemals einem einzigen Amt allein zustehen sollten.

Der Kongress hat seine verfassungsmäßigen Pflichten allzu oft aufgegeben. Die Gerichte haben sich allzu oft den Autoritätsansprüchen der Regierung gebeugt. Und die Exekutive hat weiterhin Befugnisse angehäuft, von denen die Verfasser der Verfassung niemals beabsichtigten, dass sie einer einzelnen Person zustehen sollten.

Auf diese Weise überdauert die Maschinerie der Tyrannei die Wahlen.

Der neu gewählte Kongress hat die Chance, eine wirksame verfassungsmäßige Kontrolle der Exekutivgewalt zu gewährleisten. Er kann Missbräuche der Regierung untersuchen, Rechenschaft einfordern, seine Gesetzgebungsbefugnisse ausüben und sich weigern, eine imperiale Präsidentschaft einfach abzusegnen. Wenn die neue Mehrheit jedoch die verfassungsmäßige Rechenschaftspflicht lediglich durch parteipolitische Vergeltungsmaßnahmen ersetzt oder dieselben Missbräuche verteidigt, wenn sie ihren eigenen politischen Interessen dienen, wird die Maschinerie der Tyrannei intakt bleiben.

Die Frage ist nicht, ob der Kongress dem Präsidenten das Leben schwer machen kann. Die Frage ist, ob er die Regierung dazu bringen kann, sich an die Verfassung zu halten.

Wenn die Rechte eines Nachbarn bedroht sind, verteidige sie, als wären es deine eigenen.

Zwanzig Jahre nach dem Kinostart von „V wie Vendetta“ lautet die Warnung des Films nicht nur, dass ein freies Volk durch Einschüchterung zur Unterwerfung gebracht werden kann. Sie besagt vielmehr, dass es immer wieder davon überzeugt werden kann, dass jemand Neues es retten wird, wenn es nur noch ein wenig mehr Macht abgibt.

„Land of the Blind“ und „Die Tribute von Panem“ bilden die Fortsetzung dieser Warnung:

Eine Tyrannei zu stürzen bedeutet wenig, wenn die nächste Regierung deren Gewohnheiten und Waffen übernimmt.

Wie ich in „Battlefield America: The War on the American People“ und dessen fiktionalem Pendant „The Erik Blair Diaries“ deutlich gemacht habe, hängen alle Freiheiten miteinander zusammen. Sie gehen auch gemeinsam unter.

Die beängstigendste Zukunft ist nicht die, in der der falsche Kandidat gewinnt oder ein Diktator sich weigert, sein Amt niederzulegen. Es ist die, in der die Bürger zwar immer wieder die Machthaber austauschen, dabei aber zulassen, dass die Maschinerie der Tyrannei intakt bleibt.

Freiheit erfordert mehr als nur eine Stimme.

Sie erfordert eine Regierung, die gezwungen ist, sich an die Regeln der Verfassung zu halten – und eine Bürgerschaft, die bereit ist, Amtsträger zur Rechenschaft zu ziehen, wenn sie dies nicht tun, ganz gleich, welche Partei an der Macht ist.

Quelle: Rutherford

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