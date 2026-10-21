Politik der verbrannten Erde | Prof. Homburg

26. Oktober 2026 dieter Allgemein 0

„Entweder begreifen die Wähler diesen Zusammenhang, oder sie lernen es auf die harte Tour.“

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