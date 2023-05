Polit-Prozess gegen Bhakdi: Überwältigende Solidaritätswelle vor dem Amtsgericht Plön

Seit heute morgen steht Professor Sucharit Bhakdi in Schleswig-Holstein vor Gericht. Doch nicht etwa als Zeuge oder Sachverständiger bei der Aufklärung des Genexperiments. Sondern als Angeklagter wegen angeblicher Volksverhetzung. Er soll, so die Staatsanwaltschaft, „das Schicksal der Jüdinnen und Juden unter der NS-Diktatur verharmlost“ haben. Viele unabhängige Beobachter sehen in dem Verfahren jedoch einen politisch motivierten Justizskandal. Martin Müller-Mertens war vor dem Gericht für AUF1 mit dabei.

