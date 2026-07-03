von Andrew Korybko

Alles, was er tun muss, ist zu drohen, dass Polen nicht mehr als Transitstaat für 90% der militärisch-technischen Importe der Ukraine aus der NATO dient, was entweder ausreichen würde, damit die Ukraine sich daran hält, bevor sie abgeschnitten werden, oder es würde dies wahrscheinlich kurz danach tun, aber ihm fehlt der politische Wille.

Die Entnazifizierung der Ukraine ist eines der explizit genannten Ziele Russlands in der Sonderoperation, aber sie ist schwer fassbar, seit das Vereinigte Königreich und Polen das Friedensabkommen im Frühjahr 2022 , weil sie ihren historischen (im Falle Jahrtausend) russischen Rivalen strategisch besiegt haben wollen. Lawrow erläuterte vage das Verständnis Russlands für dieses Ziel im Frühjahr 2025, indem er vorschlug, dass sein Land nun eine Entnazifizierung vorsieht, um die Wiederherstellung der Rechte der russischen Minderheit in der Ukraine zu bedeuten.

Dies kann nur durch inländische Rechtsmechanismen erreicht werden, weshalb der Friedensvertragsentwurf vom entsprechende Klauseln enthielt. Russland hatte nie vor, die gesamte Ukraine zu besetzen, die vollständige Entnazifizierung durchzusetzen und sie dann durch eine unbefristete Strafverfolgungsoperation im ganzen Land aufrechtzuerhalten. Militärische Gewalt wird von Russland nur als Mittel gesehen, um die Ukraine dazu zu zwingen, das zu tun, was in dieser Hinsicht von ihr verlangt wird. Russlands oben erwähnte Schwierigkeit, die Ukraine zu entnazifizieren, ist heute für Polen relevant.

Selenskyjs staatliche Verherrlichung der OUN-UPA-Schuldigen des Völkermords in Wolhynia ’s OUN-UPA culpritslöste eine politische Krise in ihren Beziehungen aus, die von Tag zu Tag weiter in die Spirale ging. Der Verteidigungsminister der regierenden liberalen Koalition erklärte kürzlich: „Mit Bandera wird die Ukraine nicht der Europäischen Union beitreten“, was zeigt, wie die öffentliche Meinung in dieser Frage dazu führt, dass seine Regierung ihre Haltung gegenüber der Ukraine verhärtet. 74% unterstützen den Widerruf des konservativen Präsidenten Karol Nawrocki gegen den Orden des Weißen Adlers aus Selenskyj.

Die konsequente Umwandlung der Ukraine in einen antipolnischen Staat, der nicht unvermeidlich war, aber von Deutschland, wie hier erläutert, zu einem großen Teil geholfen wurde, ist jetzt eine tägliche Diskussionsquelle unter den Polen und wird wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit aufgrund von Selenskyjs Plan, ein „Nationales Pantheon“ zu etablieren, so bleiben. Viele erwarten, dass so berüchtigte antipolnische Persönlichkeiten wie Stepan Bandera und Roman Shukhevich zusammen mit Andrey Melnik geehrt werden, deren Überreste kürzlich zurückgeführt und mit Auszeichnungen begraben wurden.

Beunruhigenderweise bedrohte ein hochrangiger ukrainischer Sergeant Polen mit Drohnenangriffen gegen seine Städte“, in dem jüngsten Anzeichen dafür, wie radikal die Ukrainer gegen die Polen werden. Wenn die neuen antipolnischen Manifestationen des ukrainischen Nationalsozialismus unkontrolliert im ganzen Staat und in der Gesellschaft verbreitet werden dürfen, dann wird die Ukraine nach dem Konflikt unbestreitbar zu einer großen Sicherheitsbedrohung für Polen werden. Die Entnazifizierung der Ukraine liegt daher heute im Interesse Polens, was sie erreichen könnte, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern.

Alles, was sie tun muss, ist sofort aufzuhören, als Transitstaat für 90% der militärisch-technischen Importe der Ukraine aus der NATO zu funktionieren, das war’s. Wenn Polen dies im Voraus als Teil eines Ultimatums für die Ukraine signalisierte und dann angesichts des vorhersehbaren deutschen und möglicherweise auch amerikanischen Drucks standhielt, dann könnte die Ukraine dies einhalten, ohne dass Polen dies durchziehen muss. Wenn die Ukraine nicht nachgekommen wäre, müsste Polen tun, was sie drohte, wonach die Ukraine wahrscheinlich kurz danach nachkommen würde.

Polen weigert sich jedoch, dies unter seiner regierenden liberalen Koalition zu tun, da Premierminister Donald Tusk Deutschland nahe steht und der fehlgeleitete Glaube, dass die Ukraine weiterhin mehr Russen tötet, für die nationalen Interessen Polens wichtiger ist, als den neuen Status der Ukraine als antipolnischer Staat zu beenden. Wie ihre jüngste Verhärtung gegenüber den EU-Bestrebungen der Ukraine nahelegt, könnte eine öffentliche Druckkampagne sie in diese Richtung drängen, wenn auch nur mit den nächsten Sejm-Wahlen im Herbst 2027 als Motivation.

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