Plötzlich wie verwandelt? Persönlichkeitsveränderung nach mRNA-Injektion

In der ersten Sitzung berichten Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi und seine Frau Prof. Dr. Karina Reiss

über neue Erkenntnisse die Auswirkungen der mRNA-Impftechnologie betreffend,

welche nach den Plänen der Gegenseite – von Mister Global – in Zukunft für alle sogenannten Impfstoffe,

also auch für Masern, Grippe etc. eingesetzt werden soll.

Die Professoren Bhakdi und Reiss sind zu dem Schluss gekommen,

dass diese Technologie nicht nur körperlichen Schaden anrichtet,

sondern auch die kleinen Kapillaren im Gehirn beschädigt,

die Blut-Hirn-Schranke überwindet und zu massiven Persönlichkeitsveränderung führt,

die bei einigen der Geimpften buchstäblich den Willen bricht.

Autorin und Journalistin Dr. Naomi Wolf erklärt, wie sich dies in der Realität und im Alltag zeigt,

und Psychiater Dr. Peter Breggin erläutert die beunruhigenden Parallelen zu den

Auswirkungen der sogenannten „Behandlung“ durch Lobotomie.

Diese ist den meisten Menschen nur aus dem Film: „Einer flog über das Kuckucksnest“,

bekannt und stellt zweifelsohne eines der brutalsten, ja grausamsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar,

das je begangen wurde.

Diese Sitzung ist nicht unbedingt leicht anzuschauen,

aber es ist sehr wichtig für uns alle zu wissen und zu verstehen,

was die mRNA-Impftechnologie mit einigen derjenigen Menschen macht,

die diese Injektionen bekommen haben.

Nur dann können wir verstehen, warum so viele Menschen,

die sich mit dieser Technologie haben „impfen“ lassen, für uns nicht mehr erreichbar sind.

