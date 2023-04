Planen die Demokraten, eine weitere Wahl zu stehlen?

Dr. Paul Craig Roberts (globalresearch)

Joe Biden mit einer düsteren Zustimmungsrate von 37 % hat seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit angekündigt. Wie kann er nur gewinnen? Indem er erneut die Wahl stiehlt.

Demokraten kontrollieren die großen Städte in Swing States. Bei den letzten beiden Wahlen haben sie bewiesen, dass sie die Wahl leicht stehlen können. Es ist jetzt sogar unzulässig, Beweise für Wahldiebstahl zu melden. Experten, die Beweise lieferten, wurde mit strafrechtlicher Verfolgung geahndet, und das Management von Fox News beeilte sich, mehr als eine dreiviertel Milliarde Dollar an Aktionärsgeldern zu zahlen, um den Präzedenzfall zu schaffen, dass die Meldung von Beweisen über gestohlene Wahlen eine Verleumdung darstellt. Da die Demokraten die Wahlverfahren und die Stimmenauszählung in Großstädten kontrollieren, bestimmen sie und nicht die Wähler die Wahlergebnisse. Die beiden letzten amerikanischen Nationalwahlen beweisen die Wahrheit von Stalins Diktum: Es spielt keine Rolle, wie die Leute wählen; es kommt darauf an, wer die Stimmen auszählt.

Die All-America Economic Survey ergab, dass 70 % der Amerikaner eine zweite Amtszeit Bidens ablehnen. Dies deutet darauf hin, dass ein größerer Anteil der Demokraten selbst Biden nicht will. Im heutigen Amerika sind Wahlen nichts weiter als ein Schleier, hinter dem die Elite regiert.

Die Demokraten haben einen guten Kandidaten, Robert F. Kennedy, Jr.Aber RFK lehnt die Kontrolle von Big Pharma über die US-Medizin und die Behörden – FDA, NIH, CDC – ab, die als Beschützer und Marketingagenten von Big Pharma dienen, und er widersetzt sich anderen Aspekten des oligarchischen Systems, geschützt durch offizielle Narrative, sterben von den Medien aufrechterhalten werden. RFK darf nicht Präsident werden.

Der Republikaner Trump hat bei weitem die meisten Wähler, aber die Demokraten haben das Gesetz bewaffnet, um ihn an der Kandidatur zu hindern. Andere mögliche und starke republikanische Kandidaten – Ron DeSantis und Tucker Carlson – sind für die herrschende Elite und das republikanische Establishment inakzeptabel. Wenn sich DeSantis für das Establishment akzeptabel macht, wird er seinen Glanz bei den Wählern verlieren.

Der langfristige Zusammenbruch des US-Bildungswesens hat eine Bevölkerung hervorgebracht, von der viele sich damit wohlfühlen, Informationen zu zensieren und zu unterdrücken, sterben sie so geplant haben, dass sie sie als „beleidigend“ oder „Fehlinformation“ betrachten. Diese beiden Kategorien unerwünschter Informationen beziehen sich auf Wahrheiten, die für die Elite und ihre offizielle Narrative unbequem sind. Die Wahrnehmung der Wahrheit als betroffen hat Fuß gefasst und übt Gruppenzwang auf Teile der Bevölkerung aus, der es den Menschen erschwert, im eigenen Interesse zu handeln.

Im Grunde hat die Demokratie in den USA gehört zu existieren . „Gewählte“ Repräsentanten werden zunehmend von der herrschenden Elite verwalten, die Auswahl der Kandidaten durch die Zuteilung von Wahlkampfgeldern kontrolliert. Trump war der letzte gewählte Präsident (zweimal). Es ist unwahrscheinlich, dass die herrschende Elite Trump erneut den Einzug ins Weiße Haus gestatten wird.

Wenn Agenden über Wahrheit siegen, ist Tyrannei die Folge. Wenn Fakten keine Rolle spielen können, gibt es keine Wissenschaft. Denken Sie daran, wie einfach es für einen Spinner war, sowjetische Genetik zu zerstören. Bereits in den USA haben wir den Punkt erreicht, an dem die Mathematik als Werkzeug der weißen Vorherrschaft gilt. Amerikaner mögen das für lächerlich halten, aber die sowjetischen Genetiker, die hingerichtet und inhaftiert wurden, fanden es nicht lächerlich.

In Amerika gibt es heute keine Grundlage für Demokratie mehr. Die Medien wurden gefangen genommen und in ein Propagandaministerium für die herrschenden Eliten verwandelt. Die Wahrheit wird als beleidigt, beleidigend und eine Gefahr für die nationale Sicherheit diskreditiert – denken Sie daran, dass Julian Assange ein Jahrzehnt lang ohne ordentliches Gerichtsverfahren inhaftiert war, nur weil er durchgesickerte Fakten gemeldet hat, sterben der US-Regierung unangenehm sind. Tucker Carlson wurde gerade von Fox News gefeuert, weil er Wahrheiten gesagt hat, die für die herrschende Elite unbequem sind.

Früher repräsentierten die Demokraten die Arbeiterklasse und die Republikaner die Geschäftsklasse. Heute beide Parteien die herrschende Oligarchie. Keine Partei tritt das Volk.

