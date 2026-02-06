Peter Schiff: Wirtschaftskollaps & Dollarsturz

Peter Schiff ist der CEO von Euro Pacific Asset Management und Gastgeber der Peter Schiff Show. Schiff erklärt, warum Gold die Marke von 5000 Dollar und Silber 100 Dollar überschritten hat. Die USA sind am Ende des Weges angekommen.

Dieses Interview fand bereits vor der letzten US-Wahl statt. Gold 2.500 Dollar ist schon eine Weile her.

