Peter Hänseler wurde am 24. März in Moskau bei RT International über die Zustände in Europa befragt (deutsche Untertitel).

Peter Hänseler (voicefromrussia)

Peter Hänseler wurde am Montag aufgrund seines Artikels «Der Führer Deutschlands – Friedrich Merz – im Kriegs- und Ausgabenrausch – wieviel sind 1,7 Billionen?» von RT International zu einem Interview eingeladen. RT International hat eine Reichweite von etwa 700 Millionen Haushalten in mehr als 100 Ländern. Das Interview wurde im Studio Moskau live geführt.

