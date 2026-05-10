Peter Hänseler im Interview mit Mia Olb

Mia Olb befragte Peter Hänseler über die Lage auf der Welt.

Peter Hänseler (forumgeopolitica)

Peter Hänseler wurde von Mia Olb in ihre Sendung „Mias Wochenschau“ eingeladen.

In der neuesten Ausgabe der Sendung spricht Mia mit dem in Russland lebenden Rechtsanwalt und Publizist Dr. Peter Hänseler (Forum Geopolitica) über den Iran-Krieg als US-Eigentor, Russlands Rolle und die Gefahr eines 3. Weltkriegs. Ist Iran für die USA nur ein Hebel gegen Russland und China? Wird der Westen hier endgültig überfordert? Wie liest man das Putin-Iran-Treffen diese Woche? Und welche 3 Signale zeigen, ob es eskaliert?

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