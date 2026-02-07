„Deutschland ist eine Kolonie der Amerikaner“, sagt der Jurist, Publizist und Unternehmer Peter Hänseler im Gespräch mit Patrik Baab.

Hänseler, Gründer des geopolitischen Blogs Forum Geopolitica, spricht über Mediengleichschaltung, politische Dekadenz, den Niedergang westlicher Eliten und warum Russland heute freier und leistungsorientierter sei als der Westen.

Ein Gespräch über Wahrheit, Macht, Propaganda, Geschichte und den Verlust der Zivilcourage.

Themen:

– Medienpropaganda und Gleichschaltung im Westen

– Warum Russland liberaler ist, als viele glauben

– Bequemlichkeit und Kompetenzkrise westlicher Eliten

– Deutschlands Abhängigkeit von den USA

– Geschichtsvergessenheit und gefährliche Schuldumkehr

– Warum Russland im Aufschwung ist – und der Westen im Niedergang

