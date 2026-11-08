Pepe Escobar: Putins Jet, Irans Führer am Telefon, Angriffswarnungen & Trumps Schuldliste, 3:25 h

Putin schickte seinen eigenen Jet für Irans Sicherheitschef und ließ ihn drei Stunden und fünfundzwanzig Minuten lang seinem Militärgeheimdienstchef gegenübersitzen — und Irans oberster Führer schaltete sich über eine verschlüsselte Leitung dazu, so ein Mitglied der iranischen Delegation. Pepe Escobar nennt die zwei Nächte, in denen mit einem Angriff zu rechnen sei, und die drei Männer, denen Trump seiner Ansicht nach die Schuld geben würde; Moderator Zulfiqar Ali überbringt Pakistans Botschaft an das Weiße Haus.

— 02:57 Putin schickte den Jet: das Protokoll, über das niemand berichtete.

— 05:27 Das Telefon: Wer laut unserer Quelle in der Leitung war.

— 11:56 Die zwei Termine, die Analysten im Blick haben — und warum einer davon auf eine mondlose Nacht fällt.

— 20:27 Wenn der Angriff scheitert, wer muss dafür geradestehen — Escobars Liste der Schuldigen.

— 25:11 Munir an Trump: Tun Sie es nicht — laut den Quellen unseres Moderators.

Was Sie erfahren: Wer am 5. November am Tisch im Kreml saß und wer mithörte · was Moskau und Teheran über Gas, Schienenverkehr und Verteidigung besprachen · wie Escobar die Botschaft des Treffens an Washington deutet · was China vom Krieg will · warum Shenzhen am 18.–19. November die letzte Ausstiegsmöglichkeit sein könnte.

Hinweis zur Quellenlage: Die Angaben zum Flugzeug, zu den Ehren eines Staatsoberhaupts, zur Dauer der Gespräche, zur Anwesenheit von Ali Bagheri Kani und zum verschlüsselten Telefon stammen von einem Mitglied der iranischen Delegation, das sich außerhalb des Raums befand, und wurden von Pepe Escobar weitergegeben; sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Darstellung zu Munir beruht auf eigenen Quellen unseres Moderators. Die Liste der Schuldigen (Hegseth, Admiral Brad Cooper, General Dan Caine) ist Escobars Prognose. „Ein Angriff auf Iran wird ein Angriff auf Russland sein“ ist Escobars Interpretation: Der im Januar 2025 unterzeichnete Vertrag zwischen Russland und Iran enthält keine gegenseitige Beistandsklau

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