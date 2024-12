Pepe Escobar: Putins “Fragen und Antworten” und das Rätsel der immerwährenden Kriege

Er sprach viereinhalb Stunden lang, praktisch ohne Unterbrechung, und ließ die Ergebnisse von 2024 Revue passieren, wobei er alle Fakten beherrschte.

Von Pepe Escobar 21.12.2024 – übernommen von sputnikglobe.com (seniora)

Seine „Direkte Linie“ erhielt über 2 Millionen Fragen aus Russland und der ganzen Welt. Und er musste die Leistung mit einem Paukenschlag krönen, ganz im Sinne von „Ich habe es auf meine Weise gemacht“:

„Ich glaube, dass ich nicht nur [Russland] gerettet habe, sondern dass wir uns auch vom Abgrund entfernt haben.“

Die Bilanz würde dies bestätigen, wenn man sie mit dem verheerenden Zustand Russlands vergleicht, den er bei seiner ersten Wahl zum Präsidenten im März 2000 geerbt hatte.

Die Fragen und Antworten von Präsident Putin zum Jahresende enthalten genug Substanz, um wochen- oder sogar monatelang diskutiert zu werden. Konzentrieren wir uns hier auf unsere aktuellen geopolitischen Scheidewege: die Forever Wars (die immerwährenden Kriege) in Westasien und der Ukraine, zwei Vektoren des imperialen Standardantriebs, die nun in einem Omni-Krieg vereint sind.

Putin erklärte: „Wir sind nach Syrien gekommen, um eine Terroristen-Enklave zu verhindern (…). Im Allgemeinen wurde unser Ziel erreicht.“

Ob Syrien „terroristenfrei“ bleibt, bleibt abzuwarten: Der neue, „integrative“, als „woke“ bezeichnete Emir von Damaskus, al-Jolani, ein saudischer Staatsbürger, ist ein zertifizierter Salafi-Dschihadist, auf dessen Kopf immer noch ein Kopfgeld von 10 Millionen US-Dollar in den USA ausgesetzt ist. Die „Enklave“ umfasst nun den größten Teil des ehemaligen syrischen Hoheitsgebiets, das ansonsten illegal von Dschihadistenbanden und zionistischen Lebensraum-Praktizierenden besetzt ist.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Russland 2015 erstmals in Syrien interveniert hat, nicht so sehr, um den Zugang zu den warmen Gewässern des östlichen Mittelmeers zu erhalten, sondern vor allem, um die heiligen christlich-orthodoxen Stätten in Damaskus zu schützen. Das Christentum wurde in Damaskus geboren (denken Sie an den heiligen Paulus) – nicht in Jerusalem. Als Putin nach Damaskus gereist war, begab er sich auf eine christlich-orthodoxe Pilgerreise: Er kam aus dem Dritten Rom (Moskau), um dem Vorläufer des Ersten Roms, der Wiege des Christentums, seine Ehre zu erweisen.

Alles begann mit Timber Sycamore

Im größeren geopolitischen Kontext der Levante hat Putin recht. Die CIA erfand die Operation Timber Sycamore bereits 2012, um „gemäßigte Rebellen“ auszubilden und zu bewaffnen, um Assad zu stürzen – und gab dafür über 1 Milliarde Dollar pro Jahr aus: die umfangreichste verdeckte CIA-Operation seit dem Dschihad in Afghanistan in den 1980er Jahren.

Das Vereinigte Königreich, Saudi-Arabien, Katar und Jordanien waren Partner von Sycamore. In den letzten Jahren sprang das Pentagon ein, um Hayat Tahrir al-Sham (HTS), die „sanfte“ ISIS-Splittergruppe, „vorzubereiten“.

Letztlich waren es fast 14 Jahre giftiger US-Sanktionen und unerbittlicher Belagerungskriege, die zum letzten Akt führten, komplett mit ukrainischen Drohnenausbildern, Bergen von katarischem Geld und der von der Türkei zusammengestellten Krypto-Al-Qaida-Infanterie (laut Putin selbst nicht mehr als 350 Kämpfer).

Jetzt geht es darum, sich anzupassen. Putin sagte: „Wir haben Beziehungen zu all denen aufgebaut, die die Situation vor Ort kontrollieren (…). Die meisten Länder erwarten, dass die russischen Stützpunkte bestehen bleiben (…). Unsere Interessen sollten übereinstimmen, eine Frage, die einer sorgfältigen Prüfung bedarf.“

Er erinnerte auch daran, dass Politik die Kunst des Kompromisses ist – und Russlands strategische Priorität darin besteht, die Stützpunkte in Tartus und Hmeimim zu behalten.

Putin wies die Vorstellung, Russland sei durch Assads Sturz in Syrien geschwächt worden, mit einem Zitat von Mark Twain zurück: „Gerüchte über meinen Tod sind stark übertrieben.“

Stattdessen schlug er praktisch vor, dass die russischen Stützpunkte humanitäre Hilfe leisten könnten: Man kann sich vorstellen, wie die Bevölkerung eines tief gespaltenen, fragmentierten Syriens mit den Salafi-Dschihadisten um ihren Anteil streitet. Sollte dies geschehen, würde Russland in direkter Konkurrenz zum kollektiven Westen stehen.

Die EU hat über ihre neue, gestörte, ultrarussophobe Außenpolitikchefin aus Estland bereits angeordnet, dass es keine Sanktionserleichterungen geben wird, wenn die russischen Stützpunkte bestehen bleiben.

Erdogan denkt, es sei 1919

Die Türkei ist das heikelste Thema überhaupt. Erdogan verbreitet unermüdlich die Idee, dass „die Türkei größer ist als die Türkei selbst“ – was einige so interpretieren, dass Ankara bereit ist, große Teile Syriens zu annektieren.

Und möglicherweise noch mehr. Zu einer „Groß-Türkei“ hätten historisch gesehen Thessaloniki, Zypern, Aleppo und sogar Mossul gehört.

Putin seinerseits war äußerst diplomatisch und konzentrierte sich darauf, dass die Türkei „versucht, seine Sicherheit an seinen südlichen Grenzen zu gewährleisten und die Bedingungen für die Rückkehr von Flüchtlingen aus seinem Gebiet in syrisches Land zu schaffen. Und diese Gebiete stehen nun mehr oder weniger unter der Kontrolle der Türkei.“

Er räumte auch ein, dass die Türkei seit Jahrzehnten ‚Probleme mit der Kurdischen Arbeiterpartei‘ hat. “Ich hoffe, dass es nicht zu einer Verschärfung kommt.“

Nun, es wird (meine Hervorhebung – PE) zu einer Verschärfung kommen.

Türkische Diplomaten verbreiten unermüdlich, dass alles, was in Syrien passiert ist, von der „Astana-Prozess“-Troika aus Russland, dem Iran und der Türkei entschieden wurde. Dass Moskau seine Botschaft in Damaskus und – vorerst – die Stützpunkte in Tartus und Hmeimim beibehält, könnte auf eine Einigung hindeuten.

Hinzu kommt, dass Erdogan freudig verkündet hat, dass Putin und er selbst die erfahrensten Politiker der Welt seien.

So wie es aussieht, kann all dies als Nebel des Krieges eingestuft werden.

Unmittelbar nach Assads Sturz begannen die Israelis, jedes Lagerhaus in ganz Syrien zu bombardieren, in dem schwere militärische Ausrüstung gelagert war, einschließlich geheimer Waffen. Es ist unklar, wer die genauen Informationen über die Standorte zur Verfügung gestellt hat.

Die Amerikaner waren, wie vorauszusehen war, wütend. Kein Wunder: Das scheidende Weiße Haus und der Schattenstaat hatten darauf gesetzt, all diese Waffen nach Kiew zu transferieren.

Der genaue Inhalt der geheimen Absprachen innerhalb der Astana-Prozess-Troika und zwischen zweien von ihnen und Israel wird vorhersehbar unklar bleiben – und die Art und Weise, wie Putin über sie sprach, deutet darauf hin, dass das „Lange Spiel“ gerade erst beginnt.

Russland mag durch den Verlust Syriens nicht geschwächt worden sein, aber es bleiben einige unbequeme Fragen offen. Die Unantastbarkeit der nationalen Souveränität Syriens hat einen Schlag erlitten. Dasselbe gilt für den Kampf gegen den Terrorismus.

Andererseits verschärfte Putin den Ton gegenüber Tel Aviv – ein äußerst heikles Thema in Russland. Er bezeichnete Israel als „Hauptnutznießer“ in Syrien, verurteilte direkt die israelische Invasion und Annexion von souveränem syrischem Gebiet und gab zu, dass er nicht weiß, welche „Endziele“ Israel in Gaza verfolgt, aber „dies ist nur verurteilenswert“.

„Lasst uns ein technisches Duell im 21. Jahrhundert austragen“

Putin gab praktisch zu, dass Russland früher gegen Kiew hätte vorgehen sollen – und dass die russische Armee nicht vollständig auf den Beginn der SMO im Februar 2022 vorbereitet war. Was impliziert wird, ist, dass vor über 10 Jahren eine einfache russische Polizeioperation Maidan hätte erledigen können; Janukowitsch hätte auf die Krim gebracht werden können; der Putsch wäre im Sande verlaufen; und es hätte keinen Krieg gegeben.

Putin besteht darauf, dass Russland immer zu Verhandlungen mit Kiew bereit ist. Die wichtigsten Punkte: keine Vorbedingungen; Gespräche auf der Grundlage des (von den Amerikanern abgebrochenen) Istanbuler Abkommens von 2022 und der „aktuellen Bedingungen auf dem Schlachtfeld“; Russland wird nur dann mit Selensky sprechen, wenn er Wahlen abhält und an Legitimität gewinnt; und Russland wird nur mit dem legitimen Führer der Ukraine Friedensabkommen unterzeichnen.

Hier gibt es viel zu besprechen. Zusammengefasst: Istanbul ist praktisch nicht mehr anwendbar – angesichts der sich ständig ändernden „Bedingungen auf dem Schlachtfeld“. Selensky wird keine Wahlen abhalten – er bleibt also illegitim. Mit wem also sollte man sprechen? Darüber hinaus bedeutet die Unterzeichnung von Friedensabkommen mit einem „legitimen“ ukrainischen Führer nichts, da der „nicht-vereinbarungsfähige“ (Zitat Lawrow) Hegemon immer die letzte Entscheidungsinstanz ist.

All dies deutet darauf hin, dass die SMO noch eine ganze Weile weiter rumoren könnte.

Das gesamte Rätsel um die „immerwährenden Kriege“ steht in direktem Zusammenhang mit den BRICS-Staaten, da es sich um einen Hegemon-Krieg gegen die BRICS-Staaten handelt (insbesondere gegen die drei größten „existenziellen Bedrohungen“ Russland, China und Iran), der in das Gesamtbild des „Eurasien gegen NATOstan“-Krieges eingeordnet ist.

Putin betonte, dass „die BRICS kein Instrument zur Bekämpfung des Westens sind. Unsere Arbeit richtet sich gegen niemanden (…). Wir treffen alle Entscheidungen im Konsens (…). Dies ist eine Gruppe, die auf gemeinsamen Interessen basiert. Und es gibt ein gemeinsames Interesse: Entwicklung.“

Die BRICS, fügte Putin hinzu, seien bestrebt, „mehr Wirtschaftswachstum zu generieren und die Wirtschaftsstruktur so umzugestalten, dass sie mit der globalen Entwicklungsagenda Schritt hält“, und positioniere die BRICS „an der Spitze dieser fortschrittlichen Bewegung“. Erwarten Sie die üblichen Anschuldigungen, Putin sei ein Davos/Great Reset-Shill.

Der wohl größte Aufreger der Fragerunde war Putins Vorschlag, die Hyperschallwaffe Oreschnik gegen die Aegis Ashore der NATO zu testen: „Lasst uns ein technisches Duell des 21. Jahrhunderts austragen.“ NATOstan bringt all seine Top-Verteidigungssysteme nach Kiew und wir werden sehen, ob sie Oreschnik aufhalten können. Es könnte auch London statt Kiew sein. Oder das NATO-Hauptquartier außerhalb von Brüssel.

Wird das passieren? Natürlich nicht. Die kollektiven Feiglinge des Westens, die bereits auf dem schwarzen Boden von Novorossiya zutiefst gedemütigt wurden, werden davor zurückschrecken, vor den Augen des gesamten Planeten erneut völlig gedemütigt zu werden.

Quelle: Sputnikglobe.com

https://sputnikglobe.com/20241220/pepe-escobar-putins-qa-and-the-forever-wars-riddle–1121223428.html

Die Übersetzung besorgte Andreas Mylaeus

