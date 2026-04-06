Pepe Escobar: Irans Vergeltung steht bevor

Eine hitzige Diskussion untersucht den eskalierenden Konflikt mit Iran und beschreibt ihn als einen umfassenderen Krieg, der Zivilisten und Infrastruktur betrifft. Die Sprecher üben scharfe Kritik an den Behauptungen der US-Führung und argumentieren, dass die Angriffe auf kritische Einrichtungen abzielen und ein strategisches Versagen widerspiegeln. Sie heben die sich wandelnde regionale Dynamik hervor, darunter Spannungen unter den Verbündeten im Nahen Osten und die wachsende Rolle von Mächten wie Russland und China. Das Gespräch warnt vor schweren globalen wirtschaftlichen Folgen, sollte die Eskalation anhalten, und deutet an, dass Iran seine Vergeltung verstärken könnte. Insgesamt zeichnet das Interview das Bild eines sich rasch entwickelnden Konflikts mit hohen Risiken, begrenzten diplomatischen Möglichkeiten und langfristigen geopolitischen Konsequenzen.

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