Pepe Escobar ist Journalist, politischer Analyst und Autor. Escobar erörtert, warum die Drohungen der USA die Vertiefung der Beziehungen zwischen den beiden eurasischen Großmächten verstärken, während das Ziel, eine neue internationale Wirtschaftsarchitektur zu schaffen, jedoch nicht von einem gemeinsamen Gegner abhängt. Das Versäumnis des Westens, das Wesen dieser Partnerschaft zu verstehen, führt zu weiteren Fehlern.

(Visited 16 times, 16 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …