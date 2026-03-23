Inmitten einer möglichen globalen Wirtschaftskrise in eine demütigende Kehrtwende gezwungen, kündigte die Trump-Regierung heute an, dass sie die Sanktionen gegen iranisches Öl, das bereits auf See ist, beseitigen könnte.

Alan Macleod mintpressnews

Finanzminister Scott Bessent sagte Fox News, dass der Schritt, 140 Millionen Barrel Öl freizugeben, darauf abzielte, zu verhindern, dass China aus der Situation herauskommt. „Das sind etwa 10 Tage bis zwei Wochen Versorgung, die die Iraner vertrieben hätten, die alle nach China gegangen wären“, sagte er. „Im Wesentlichen werden wir die iranischen Fässer gegen die Iraner einsetzen, um den Preis für die nächsten 10 oder 14 Tage niedrig zu halten, während wir diese Kampagne fortsetzen.“

Er stellte auch fest, dass die US-Regierung eine einseitige Freigabe ihrer Ölreserven in Betracht zieht, um den Markt zu beruhigen, der die Preisevon $ 53 pro Barrel im Januar auf heute 97 $ fast verdoppelthat.

„Wenn wir, wie wir planen, das iranische Öl nicht mehr abwehren, wird dieses Öl zu einem Marktpreis führen, und es wird an anderen Orten als China landen. Es kann nach Malaysia, Singapur, Indonesien, Japan, Indien fließen, die darin gute Akteure waren“, fügte Bessent hinzu.

Egal, wie die Trump-Regierung ihren Schritt dreht, es besteht kein Zweifel, dass dies einen peinlichen Aufstieg nach unten darstellt – einer, der in den sozialen Medien Spott zog. „Das ist buchstäblich der dümmste Krieg in der Geschichte der Menschheit. Keine Übertreibung“, sagte Aaron Bastani von Novara Media. „Weiter oben: USA fordern den Iran auf, sich der anti-iranischen Koalition anzuschließen“, scherzteder Satiriker Karl Sharro.

Als Reaktion auf die Angriffe der USA und Israels, bei denen ihr oberster Führer, Ayatollah Ali Khamenei, getötet wurde, schloss der Iran am 2. März die Straße von Hormus. Die schmale Seepassage zwischen der Islamischen Republik und Arabien ist ein wichtiger Würgepunkt des Welthandels, durch den etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gasversorgung fließt.

Das Ergebnis war wirtschaftliches und politisches Pandämonium, das die Beamten der Trump-Regierung anscheinend nicht erwartet hatten. „Iran War Will Lower Energy Prices“ lautete die Schlagzeile eines Artikelsdes Wall Street Journalvom12. März, der von Peter Navarro, Trumps Senior Counselor für Handel und Fertigung, verfasst wurde.

Trump scheint geglaubt zu haben, dass sein Iran-Angriff innerhalb von Stunden und mit wenig Rückschlag oder Fallout abgeschlossen werden könnte. Stattdessen konnte die Islamische Republik amerikanische Stützpunkte in der gesamten Region treffen, Panik in den Golfstaaten verbreiten und Schockwellen in der Weltwirtschaft auslösen.

Als Reaktion darauf forderte Trump seine NATO und asiatische Verbündete auf, ihm zu Hilfe zu kommen und ihre Streitkräfte in die Region zu schicken, um die Meerenge gewaltsam zu öffnen. Er erklärte es zu einem „sehr kleinen Unterfangen“,sagteer:

„Ich fordere wirklich, dass diese Länder in ihr eigenes Territorium kommen und es schützen, weil es der Ort ist, an dem sie ihre Energie bekommen. Und sie sollten kommen und sie sollten es schützen. Sie könnten argumentieren, dass wir vielleicht überhaupt nicht hier sein sollten, weil wir es nicht brauchen. „

Stattdessen reagierten seine Verbündeten jedoch mit einem durchschlagenden „Nein“. „Kanada nimmt nicht an den Offensivoperationen Israels und der Vereinigten Staaten teil und wird es niemals tun“, sagte Premierminister Mark Carney. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius war ebenso hartnäckig: „Das ist nicht unser Krieg. Wir haben ⁠nicht damit angefangen. Was erwartet Donald Trump von einer Handvoll oder zwei wenigen europäischen Fregatten in der Straße von Hormus, die die mächtigen USA tun. Die Marine kann es nicht tun?“ Er fragte.

Am alarmierendsten für Trump war jedoch die Reaktion des belgischen Premierministers Bart De Wever. In einem InterviewmitderLokalzeitung L’Echo erklärte er, dass Washingtons Iran-Angriffe Europa zwingen werden, zu einem schnellen und unabhängigen Abkommen mit Russland zu kommen, um den finanziellen Ruin inmitten einer drohenden Energiekrise zu vermeiden.

„Wir müssen die Beziehungen zu Russland normalisieren und wieder Zugang zu billiger Energie erhalten. Das ist gesunder Menschenverstand“, sagte er und fügte hinzu: „Im Privaten stimmen die europäischen Staats- und Regierungschefs mir zu, aber niemand wagt es, es laut zu sagen. Wir müssen den Konflikt im Interesse Europas beenden, ohne gegenüber Putin naiv zu sein.“

Trump hat gesagt, dass er sich keine Sorgen macht, dass dieser Krieg zu einem weiteren Vietnam werden wird. Doch da die Ölpreise steigen, der öffentliche Groll zunimmt, eine Weltwirtschaft möglicherweise am Abgrund steht und wichtige Verbündete offen gegen sein Diktat rebellieren, ist es durchaus möglich, dass dieser Konflikt aus Washingtons Kontrolle herausgewachsen sein und dem amerikanischen Imperium ähnlichen Schaden zufügen könnte.

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