Paukenschlag: MIT-Wissenschaftler geben zu, dass mikroskopische, drahtlose Gehirnchips über Spritzen verabreicht werden können – um die Gehirnaktivität zu kontrollieren!

Forscher des MIT haben mikroskopisch kleine drahtlose elektronische Geräte entwickelt, die durch das Blut wandern und sich in bestimmte Regionen des Gehirns implantieren, wo sie elektrische Stimulationen abgeben.

Was wäre, wenn Ärzte winzige elektronische Chips in das Gehirn implantieren könnten, die durch eine einfache Injektion in den Arm ein bestimmtes Ziel elektrisch stimulieren? Dies kann eines Tages zur Behandlung tödlicher oder schwächender Hirnerkrankungen beitragen und gleichzeitig die mit einer Operation verbundenen Risiken und Kosten eliminieren. Forscher des MIT haben einen großen Schritt in Richtung Verwirklichung dieses Szenarios gemacht. Sie entwickelten mikroskopisch kleine, drahtlose Bioelektronik, die sich durch das Kreislaufsystem des Körpers bewegen und sich selbstständig in einer Zielregion des Gehirns implantieren kann, wo sie eine gezielte Behandlung ermöglicht.

In einer Studie an Mäusen zeigen die Forscher, dass diese winzigen Implantate nach der Injektion ohne menschliche Steuerung eine bestimmte Hirnregion identifizieren und dorthin wandern können. Dort angekommen, können sie drahtlos mit Strom versorgt werden, um genau diesen Bereich elektrisch zu stimulieren. Eine solche Stimulation, bekannt als „Neuromodulation“, hat sich als vielversprechende Methode zur Behandlung von Hirntumoren und Krankheiten, wie Alzheimer und Multipler Sklerose erwiesen.

Da die elektronischen Geräte vor der Injektion mit lebenden, biologischen Zellen integriert sind, werden sie zudem nicht vom Immunsystem des Körpers angegriffen und können die Blut-Hirn-Schranke passieren, ohne diese zu beschädigen. Dadurch bleibt die wichtige Schutzfunktion der Barriere für das Gehirn erhalten.

Die Forscher demonstrierten den Einsatz dieser Technologie, die sie als „Circulatronics“ bezeichnen, zur Behandlung von Entzündungen im Gehirn, einem wichtigen Faktor für das Fortschreiten vieler neurologischer Erkrankungen. Sie zeigen, dass die Implantate eine lokalisierte Neuromodulation tief im Gehirn ermöglichen, die eine hohe Präzision von mehreren Mikrometern um den Zielbereich herum erreicht. Darüber hinaus beschädigen die biokompatiblen Implantate die umliegenden Neuronen nicht.

Deblina Sarkar ist AT&T Dozentin für Karriereentwicklung am MIT Media Lab, am MIT Center for Neurobiological Engineering, Leiterin des Nano-Cybernetic Biotrek Lab, sowie leitende Autorin einer Studie zu dieser Arbeit. Sie berichtete:

Während Hirnimplantate in der Regel mit medizinischen Kosten in Höhe von Hunderttausenden von Dollar und riskanten chirurgischen Eingriffen verbunden sind, hat die Circulatronics-Technologie das Potenzial, therapeutische Hirnimplantate für alle zugänglich zu machen, da keine Operation mehr erforderlich ist.

Mitverfasser der Veröffentlichung sind Hauptautor Shubham Yadav, ein Doktorand am MIT, sowie weitere Wissenschaftler des MIT, des Wellesley College und der Harvard University. Die Forschungsergebnisse werden heute in Nature Biotechnology veröffentlicht.

Hybridimplantate

Das Team arbeitet seit mehr als sechs Jahren an Circulatronics. Die elektronischen Geräte, die jeweils etwa ein Milliardstel der Länge eines Reiskorns haben, bestehen aus organischen halbleitenden Polymerschichten, die zwischen Metallschichten eingebettet sind, um eine elektronische Heterostruktur zu bilden. Sie werden unter Verwendung CMOS-kompatibler Verfahren in den MIT.nano-Einrichtungen hergestellt und dann mit lebenden Zellen integriert, um Zell-Elektronik-Hybride zu schaffen. Dazu heben die Forscher die Geräte von dem Siliziumwafer, auf dem sie hergestellt wurden, ab, sodass sie frei in einer Lösung schweben:

Die Elektronik funktionierte perfekt, als sie noch auf dem Substrat befestigt war. Aber nachdem wir sie abgelöst hatten, funktionierte sie nicht mehr. Es hat uns über ein Jahr gekostet, dieses Problem zu lösen.

Der Schlüssel zu ihrer Funktionsweise ist die hohe Effizienz der drahtlosen Energieumwandlung der winzigen Elektronik. Dadurch können die Geräte tief im Gehirn arbeiten und dennoch genügend Energie für die Neuromodulation nutzen. Die Forscher verbanden die elektronischen Geräte mithilfe einer chemischen Reaktion mit den Zellen. In der neuen Studie fusionierten sie die Elektronik mit einer Art von Immunzellen, den Monozyten, die Entzündungsherde im Körper bekämpfen. Außerdem verwendeten sie einen fluoreszierenden Farbstoff, mit dessen Hilfe sie die Geräte verfolgen konnten, während diese die intakte Blut-Hirn-Schranke passierten und sich selbst in die Zielregion des Gehirns implantierten.

Während sie sich in dieser Studie mit Entzündungen im Gehirn befassten, hofften die Forscher, verschiedene Zelltypen zu verwenden und die Zellen so manipulieren zu können, dass sie bestimmte Regionen des Gehirns ansteuern. Sarkar erklärte:

Unsere Zell-Elektronik-Hybride verbindet die Vielseitigkeit der Elektronik mit den biologischen Transport- und biochemischen Sensorikfähigkeiten lebender Zellen. Die lebenden Zellen tarnen die Elektronik, sodass sie nicht vom Immunsystem des Körpers angegriffen wird und sich nahtlos durch den Blutkreislauf bewegen kann. Dadurch kann sie sich auch durch die intakte Blut-Hirn-Schranke zwängen, ohne dass diese invasiv geöffnet werden muss.

Im Laufe von etwa vier Jahren probierte das Team viele Methoden aus, um die Blut-Hirn-Schranke autonom und nicht-invasiv zu überwinden, bevor es diese zelluläre Integrationstechnik perfektionierte. Darüber hinaus bieten die Circulatronics-Geräte aufgrund ihrer geringen Größe eine viel höhere Präzision als herkömmliche Elektroden. Sie können sich selbst implantieren und bilden so Millionen mikroskopisch kleiner Stimulationsstellen, die genau die Form der Zielregion annehmen.

Dank ihrer geringen Größe können die biokompatiblen Geräte neben Neuronen existieren, ohne schädliche Auswirkungen zu verursachen. Durch eine Reihe von Biokompatibilitätstests fanden die Forscher heraus, dass sich Circulatronics sicher in Neuronen integrieren lässt, ohne die kognitiven oder motorischen Prozesse des Gehirns zu beeinträchtigen. Nachdem sich die Geräte selbst in die Zielregion implantiert haben, sendet ein Arzt oder Forscher mit einem externen Sender elektromagnetische Wellen in Form von Nahinfrarotlicht, die die Technologie mit Energie versorgen und die elektrische Stimulation der Neuronen ermöglichen.

Bekämpfung tödlicher Krankheiten

Das Sarkar-Labor arbeitet derzeit an der Weiterentwicklung seiner Technologie zur Behandlung verschiedener Krankheiten, darunter Hirntumore, Alzheimer und chronische Schmerzen. Aufgrund ihrer geringen Größe und ihrer Fähigkeit zur Selbstimplantation könnten Circulatronics-Geräte gut für die Behandlung von Hirntumoren, wie Glioblastomen geeignet sein, die an mehreren Stellen Tumore verursachen, von denen einige zu klein sind, um mit bildgebenden Verfahren erkannt zu werden. Sie könnten auch neue Wege für die Behandlung besonders tödlicher Krebsarten, wie dem diffusen intrinsischen Ponsgliom eröffnen, einer aggressiven Tumorart im Hirnstamm, die in der Regel nicht operativ entfernt werden kann:

Dies ist eine Plattformtechnologie, die zur Behandlung verschiedener Hirnerkrankungen und psychischer Erkrankungen eingesetzt werden kann. Außerdem ist diese Technologie nicht nur auf das Gehirn beschränkt, sondern könnte in Zukunft auch auf andere Teile des Körpers ausgeweitet werden.

Die Forscher hoffen, die Technologie innerhalb von drei Jahren durch das kürzlich gegründete Start-up-Unternehmen Cahira Technologies in klinische Studien zu überführen. Sie untersuchen auch die Integration zusätzlicher nanoelektronischer Schaltkreise in ihre Geräte, um Funktionen wie Sensorik, Feedback auf Basis von On-Chip-Datenanalysen und Fähigkeiten, wie die Erzeugung synthetischer elektronischer Neuronen zu ermöglichen:

Unsere winzigen elektronischen Geräte lassen sich nahtlos in die Neuronen integrieren und koexistieren mit den Gehirnzellen, wodurch eine einzigartige Symbiose zwischen Gehirn und Computer entsteht. Wir arbeiten intensiv daran, diese Technologie für die Behandlung von Nervenkrankheiten einzusetzen, bei denen Medikamente oder Standardtherapien versagen, um das Leiden der Menschen zu lindern und eine Zukunft zu schaffen, in der Menschen Krankheiten und biologische Grenzen überwinden können.

