Papiertiger: Das Scheitern der amerikanischen Billionen-Dollar-Kriegsmaschinerie

Medea Benjamin and Nicolas J. S. Davies (antikrieg)

Laut dem Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstitut (SIPRI) gaben die Vereinigten Staaten von Amerika zwischen 2001 und 2024 21 Billionen US-Dollar für ihr Militär aus (in konstanten Preisen von 2024). Das entspricht den kombinierten Militärausgaben der nächsten 18 Länder. Der Iran tauchte in dieser Liste kaum auf und gab nur 2 % der US-Ausgaben aus. SIPRI schätzte das iranische Militärbudget für 2025 auf lediglich 7,5 Milliarden US-Dollar. Wie kann sich der Iran also gegen die Billionen-Dollar-Kriegsmaschinerie der USA behaupten?

Ein entscheidender Unterschied zwischen dem US-Krieg gegen den Iran und früheren Bombardierungen der USA und ihrer Verbündeten gegen Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen und nun Gaza besteht darin, dass es den USA und Israel nicht gelungen ist, das iranische Luftverteidigungssystem zu zerstören. Sie können keine Kampfflugzeuge über dem Iran einsetzen, ohne den Verlust von Flugzeugen und Piloten durch feindliches Feuer zu riskieren. Der Iran hat seine kritische Verteidigungsinfrastruktur klugerweise unterirdisch errichtet. Waffenfabriken, Munitionslager und Abschussrampen liegen sicher unter dem undurchdringlichen Gebirge des Landes.

US-Kriegsminister Pete Hegseth behauptete am 10. März, die USA hätten die „totale Lufthoheit“ über den Iran, doch das entspricht nicht der Wahrheit. Stattdessen greifen US-Streitkräfte den Iran hauptsächlich mit Distanzwaffen von außerhalb seiner Grenzen an und dezimieren so die US-Bestände an extrem teuren Waffen.

Obwohl US-Kampfflugzeuge den iranischen Luftraum meiden, berichtete der Forschungsdienst des US-Kongresses, dass die USA mindestens vier F-15-Kampfflugzeuge, eine F-35, eine A-10, sieben KC-135-Tankflugzeuge, ein E-6-AWACS-Flugzeug, zwei MC-130J-Spezialoperationsflugzeuge, einen Hubschrauber, eine Triton-Höhendrohne und 24 MQ-9-Reaper-Drohnen verloren haben.

Im Gegensatz dazu verloren die US-Streitkräfte während der großangelegten Invasion des Irak 2003 lediglich eine A-10 und sechs Hubschrauber, nachdem sie einen Großteil der irakischen Luftverteidigung systematisch durch eine Bombardierungskampagne geringer Intensität zerstört hatten. Diese Kampagne wurde unter dem Schutz der sogenannten Flugverbotszonen durchgeführt, die die USA, Großbritannien und Frankreich nach dem Ersten Golfkrieg 1991 einseitig verhängt hatten.

In den ersten 30 Kriegstagen 2003 warfen die US-Streitkräfte 13.000 Tonnen Bomben und Raketen auf den Irak ab. Davon waren jedoch nur 800 Tonnen bzw. 6 % Marschflugkörper und andere Distanzwaffen, wie sie die USA heute gegen den Iran einsetzen.

Die USA haben bereits ein Drittel ihrer Bestände an Distanz- und Luftverteidigungswaffen verbraucht, darunter JASSM- und Tomahawk-Marschflugkörper sowie SM-2-, -3- und -6-Flugabwehrraketen. Hinzu kommt die Hälfte ihrer Bestände an Patriot- und THAAD-Abfangraketen sowie der neuen Präzisionsschlagraketen, die die Kurzstrecken-ATACMs ersetzen. Die Preise dieser Raketen reichen von 700.000 US-Dollar pro JASSM bis zu 12 Millionen US-Dollar pro THAAD-Abfangrakete, und die Ersatzbeschaffung vieler dieser Raketen wird Jahre dauern.

Die USA setzen also millionenschwere Raketen ein, die kurzfristig nicht ersetzbar sind, um Shahed-Drohnen abzufangen, deren Kosten für den Iran zwischen 20.000 und 50.000 US-Dollar pro Stück liegen – ein Versuch, der oft scheitert. Dies steht in starkem Kontrast zum Irakkrieg 2003, als die US-Waffe der Wahl die 227 kg schwere, lasergelenkte Bombe GBU-12 Paveway II war, die nur 22.000 US-Dollar kostete, und die 7.000 Bomben, die für den Angriff auf den Irak eingesetzt wurden, problemlos nachbestellt werden konnten.

Um die schwindenden Raketenbestände der Marine im Kriegsgebiet auszugleichen, fliegen die USA B-1-Bomber von einem britischen Luftwaffenstützpunkt in Fairford, England, aus, um Tomahawk-Marschflugkörper auf den Iran abzufeuern. Da mittlerweile so viele Flugzeuge aus so großer Entfernung zum Angriff auf den Iran eingesetzt werden, mussten die USA zusätzlich Dutzende Luftbetankungsflugzeuge entsenden, um die bereits in Israel stationierten sechzig zu verstärken.

Die Russen haben in der Ukraine gezeigt, dass die Fähigkeit, die Produktion relativ kostengünstiger Artilleriegranaten und Drohnen schnell zu steigern, in einem Krieg entscheidender sein kann als Billionen für teure Rüstungsprogramme. Unterdessen hat der korrupte militärisch-industrielle Komplex der USA eine Art Drehtür zwischen der US-Rüstungsindustrie, der Pentagon-Spitze und einer korrupten, vereinnahmten Zivilregierung errichtet. Er hat immer teurere Waffen produziert, aber fast jeden Krieg verloren, den er geführt hat.

Die einzigen Kriege, die die USA seit 1945 gewonnen haben, waren drei kurze Kriege zur Rückeroberung kleiner neokolonialer Außenposten in Grenada, Panama und Kuwait, als die USA die Schwächung der Sowjetunion in den 1980er Jahren ausnutzten. Ansonsten haben die US-Streitkräfte von Korea in den frühen 1950er Jahren bis zum heutigen Iran jeden einzelnen Krieg verloren und dabei massenhaft Zerstörung über Länder und Völker gebracht, die die US-Regierung angeblich befreien wollte. Wie heißt es so schön: „Mit solchen Freunden braucht man keine Feinde.“

Wie viele andere Branchen in den USA hat sich auch die Rüstungsindustrie der USA nach dem Kalten Krieg um eine Gruppe von fünf Unternehmen (Lockheed Martin, Boeing, Raytheon (jetzt RTX), General Dynamics und Northrop Grumman) konsolidiert, deren kontinuierliches Wachstum von immer höheren Gewinnen aus immer teureren Kriegsschiffen, Kampfflugzeugen und Waffen abhängt, während endlose Kriege und „Bedrohungen“ dazu dienen, immer mehr von Amerikas nationalem Vermögen in ihre Kassen abzuzweigen.

Die US-Regierung und die Konzernmedien haben den Amerikanern jahrzehntelang eingeredet, dass diese enormen Militärausgaben und endlosen Kriege etwas seien, worauf man stolz sein könne, und viele Amerikaner haben diesen verzerrten Mythos von der militärischen Überlegenheit der USA geglaubt. Das Pentagon arbeitet intensiv daran, sein öffentliches Image zu verbessern und gibt jährlich 2 Milliarden Dollar für Rekrutierung und Personalbindung aus, allein im Jahr 2023 1,14 Milliarden Dollar für Werbeverträge.

Doch diese Erzählung gerät ins Wanken. Wie bei vielen Aspekten des politischen und wirtschaftlichen Systems der USA hinterfragen immer mehr Amerikaner das, was ihnen über das US-Militär beigebracht wurde, und Veteranen selbst sind oft die schärfsten Kritiker.

Kelsey Baker berichtete in Business Insider über die Probleme, mit denen US-Militärrekrutierer konfrontiert sind, und dass viele Veteranen des „Kriegs gegen den Terror“ ihren eigenen Kindern heute vom Eintritt ins Militär abraten. Drei der von Baker befragten Rekrutierer gaben an, von Eltern von Jugendlichen, die sie für die Rekrutierung gewinnen wollten, mit gezogenen Waffen bedroht worden zu sein, und ein Rekrutierer erinnerte sich an einen wütenden Vater, der ihn als „Kindermörder“ und Staatssklaven beschimpfte.

Im Iran befinden sich die Vereinigten Staaten von Amerika in einem Dilemma: Einerseits droht die Eskalation eines katastrophalen, aussichtslosen Krieges, den sie niemals hätten beginnen dürfen, andererseits ist es dringend notwendig, ihre seit 2001 verfolgte illegale und korrupte Politik des Angriffskrieges zu überdenken.

Die Anschläge vom 11. September wurden von 19 Al-Qaida-Attentätern verübt – nicht von den Ländern, die die Vereinigten Staaten anschließend überfielen und besetzten. Dennoch reagierten unsere politischen Führer auf diese entsetzlichen Verbrechen mit Investitionen in Billionenhöhe in neue Waffen und eine imperialistische Militärexpansion – eine Entscheidung, die genau durch den „unberechtigten Einfluss“ des militärisch-industriellen Komplexes getrieben wurde, vor dem Präsident Eisenhower in seiner Abschiedsrede 1961 gewarnt hatte.

Die US-Besatzungstruppen in Afghanistan und im Irak wurden von leicht bewaffneten Widerstandskräften besiegt, die ihre eigenen Länder verteidigten. Doch die amerikanischen Führer ignorierten ihre eigenen Misserfolge und Niederlagen und kletterten blindlings die Eskalationsleiter hinauf – zunächst durch die Konfrontation mit Russland im Ukraine-Krieg und nun durch den Angriff auf den Iran auf dessen eigenem Territorium.

Es ist wichtig zu beachten, dass die USA unter demokratischen Regierungen 2014 einen Putsch in der Ukraine unterstützten und im April 2022 ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine ablehnten. Gleichzeitig ermordete der Republikaner Trump 2020 den iranischen Generalstabschef und führte 2025 und 2026, gemeinsam mit Israel, Kriege gegen den Iran. Der von den USA und Israel verübte Völkermord im Gazastreifen genießt, wie die ihm zugrunde liegende illegale Besatzung, weiterhin parteiübergreifende Unterstützung im Kongress – nicht aber beim amerikanischen Volk, das diese Abgeordneten angeblich vertreten.

Viele Amerikaner erkannten die Gefahren der militarisierten Reaktion der USA auf die Anschläge vom 11. September 2001 bereits, bevor das Pentagon seine massiven Militärausgaben tätigte und ein Land nach dem anderen mit verheerenden Zerstörungen heimsuchte.

Chalmers Johnson schrieb 1999 sein vorausschauendes und vielbeachtetes Buch „Blowback“, in dem er erklärte, wie US-amerikanischer Militarismus und Imperialismus unweigerlich den Grundstein für katastrophale Ereignisse wie die Anschläge vom 11. September legen. Bis zu seinem Tod im Jahr 2010 folgten drei weitere Bücher im Rahmen seines „American Empire Project“.

Der ehemalige Nürnberger Ankläger Ben Ferencz sagte eine Woche nach dem 11. September gegenüber NPR: „Es ist niemals legitim, Menschen zu bestrafen, die für das begangene Unrecht nicht verantwortlich sind … Wir müssen zwischen der Bestrafung der Schuldigen und der Bestrafung anderer unterscheiden. Wenn man einfach massenhaft Vergeltung übt, indem man beispielsweise Afghanistan oder die Taliban bombardiert, tötet man viele Menschen, die das Geschehene nicht gutheißen.“

Als die Vereinigten Staaten von Amerika 2003 den Einmarsch in den Irak vorbereiteten, war die internationale Empörung so groß, dass sie zu den größten globalen Straßenprotesten der Geschichte führte, an denen sich bis zu 36 Millionen Menschen in 60 Ländern beteiligten. Doch die US-Führung ignorierte die weltweite Ablehnung ihrer Lügen, sowohl bei den Vereinten Nationen als auch auf den Straßen, und beharrte darauf, so zu tun, als besäße der Irak chemische, biologische und sogar nukleare Waffen und sei irgendwie für die Verbrechen des 11. September verantwortlich.

Die Gehirnwäsche der US-Besatzungstruppen im Irak war so umfassend, dass selbst drei Jahre nach Kriegsbeginn, im Februar 2006, 85 % der US-Besatzungskräfte in einer Zogby-Umfrage angaben, ihre Hauptmission sei die „Vergeltung für Saddams Rolle bei den Anschlägen vom 11. September“.

Die Lügen, die Gehirnwäsche, die Folter, die Massaker an Zivilisten und die anderen Kriegsverbrechen, die die letzten 25 Jahre der amerikanischen Militärgeschichte geprägt haben – zusammen mit den ungeheuren Kosten – haben die amerikanische Bevölkerung entschieden gegen weitere Kriege aufgebracht. Unglaublicherweise ist es ihnen jedoch nicht gelungen, die Mitglieder des Kongresses davon zu überzeugen, ihrer verfassungsmäßigen Verantwortung nachzukommen und den außer Kontrolle geratenen militärisch-industriellen Komplex der USA nicht länger mit Rekordsummen an Geld, Waffen und falschen Kriegsvorwänden zu füttern.

Trump hat für das Haushaltsjahr 2027 Rekordausgaben in Höhe von 1,5 Billionen US-Dollar für das Militär gefordert. Der vom Repräsentantenhaus verabschiedete Verteidigungshaushalt (NDAA) sieht 1,15 Billionen US-Dollar an Ermessensausgaben für das Militär vor. Zusätzliche Mittel außerhalb des NDAA würden die Gesamtausgaben der Regierung für das Militär auf 1,5 Billionen US-Dollar erhöhen. Der Senat hat seine Version des NDAA bisher blockiert.

Der NDAA-Entwurf enthält zudem beispiellose Bestimmungen zur weiteren Integration der US-amerikanischen und israelischen Waffenproduktion und des Nachrichtenaustauschs.

Trumps Frustration über das Scheitern der US-israelischen Zusammenarbeit im Kampf gegen den Iran rührt von derselben Illusion der US-amerikanischen Militärüberlegenheit her, die bereits seine Vorgänger, insbesondere seit dem Ende des Kalten Krieges, befallen hat.

Doch in seinem 2018 erschienenen Buch „Der Verlust der militärischen Überlegenheit: Die Kurzsichtigkeit der amerikanischen strategischen Planung“ warnte Andrei Martyanov davor, dass die enormen US-Investitionen in Flugzeugträger und andere teure Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge durch eine neue Generation russischer und chinesischer Raketen, die deutlich schneller und weiter fliegen können als die modernsten Raketen des US-Arsenals, rasch obsolet würden.

Nun haben iranische Raketen und Drohnen das militärische Gleichgewicht im Nahen Osten grundlegend verändert. Sie haben das US-Militär aus seinen Stützpunkten im Persischen Golf vertrieben und zwingen US-Flugzeugträger, 1.600 Kilometer vor der iranischen Küste zu operieren. Das US-Zentralkommando musste sein regionales Hauptquartier von Katar nach Jordanien verlegen, doch auch dort griff der Iran an.

Die Vereinigten Staaten von Amerika verlegen nun weitere Truppen aus dem Nahen Osten nach Israel. Dies erhöht den Einsatz und die Risiken einer zukünftigen Eskalation des Krieges gegen den Iran und verschärft das ohnehin schon verstrickte US-Militärbündnis mit dem Völkermordstaat Israel, das die meisten Amerikaner mittlerweile ablehnen.

Am 8. August bekräftigte der Iran sechs Punkte der von Trump am 17. Juni unterzeichneten Vereinbarung und bestand darauf, dass die Vereinigten Staaten diese erfüllen müssten, bevor sie die Straße von Hormus wieder für die internationale Schifffahrt öffnen würden.

Westliche Kommentatoren bezeichneten diese Bedingungen als verschärft, doch sie sind weder neu noch verschärfter als zuvor. Sie machen lediglich explizit, was bereits implizit war – beispielsweise durch die explizite Nennung Palästinas und Jemens, während die ursprüngliche Vereinbarung lediglich die Beendigung des Krieges „an allen Fronten, einschließlich des Libanon“, forderte. Die Vereinigten Staaten und Israel haben diesen Krieg begonnen, und die Vereinigten Staaten von Amerika haben die Macht, ihn durch Verhandlungen in gutem Glauben auf Grundlage der bereits unterzeichneten Vereinbarung zu beenden.

Das amerikanische Volk hat enorme Opfer gebracht, um diese veraltete, überteuerte und ineffektive Kriegsmaschinerie zu finanzieren. Viele haben mit ihrem Leben, ihren Gliedmaßen oder ihrer Gesundheit bezahlt. Wir alle tragen die Opportunitätskosten der Kriegstreiberei und der rücksichtslosen Verschwendung unseres nationalen Vermögens durch unsere Führungskräfte. Dadurch fehlen uns die grundlegenden Unterstützungssysteme, die unsere Nachbarn in anderen entwickelten Ländern als selbstverständlich ansehen – von einer kostenlosen Gesundheitsversorgung für alle und einer qualitativ hochwertigen öffentlichen Bildung bis hin zu existenzsichernden Löhnen und bezahltem Urlaub.

Die korrupten Prioritäten der US-Regierung lassen unsere drängendsten Probleme ungelöst und untergraben gleichzeitig die globalen Bemühungen, diese zu lösen – von der Zerstörung des Klimas und der Natur bis hin zur allgegenwärtigen Gefahr eines Atomkriegs.

Wie die Ergebnisse der diesjährigen Vorwahlen zeigen, wünschen sich die meisten Amerikaner eine Gesellschaft, die sich um ihre Bürger kümmert, mit einer Regierung, die sich um unsere dringendsten Bedürfnisse kümmert. Dazu muss unbedingt auch die Zerschlagung dieser gescheiterten, korrupten, außer Kontrolle geratenen und absurd teuren Kriegsmaschinerie gehören.

erschienen am 13. August 2026 auf > Antiwar.com > Artikel

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