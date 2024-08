Pandemien & Impfagenda: Die Öffentlichkeit wird so programmiert, damit sie einen Völkermord globalen Ausmaßes akzeptiert

Quelle: legitim

Am Freitag erklärte die Weltgesundheitsorganisation mpox zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren zu einem internationalen Gesundheitsnotfall („PHEIC“, ausgesprochen „fake“).

Es war bekannt, dass eine Simulation im Mai 2021 einen Ausbruch von Affenpocken „vorausgesagt“ hatte, fast auf den Tag genau, als „Tedros der Terrorist“ im Mai 2022 einseitig mpox zu einem PHEIC erklärte. Die Simulation „sagte“ den Tod von 270 Millionen Menschen voraus. Laut Dr. David Martin werden die neuen Varianten, die zum Tod führen, in den Impfstoffen enthalten sein.

Nachstehend eine Erinnerung an diese Vorhersage und was sie für die Menschheit bedeutet.

Im November 2022 benannte die Weltgesundheitsorganisation („WHO“) Affenpocken in mpox um. (vgl. apnews.com) Nachdem Affenpocken im Jahr 2022 als PHEIC eingestuft wurden, bezeichnete Dr. David E. Martin, Gründer und CEO von M-CAM, die Krankheit als Tarnung für Verletzungen und Todesfälle durch „Impfstoffe“. Im Jahr 2022 interviewte Jonathan Otto Dr. Martin für seine Serie „Unbreakable“. Das Interview wurde in Folge 12 von „Unbreakable Revelation“ aufgenommen: „Die globale Agenda und ihr Einsatz von Biowaffen“.

In dem Interview sprach Dr. Martin über die CRISPR-Technologie zur Genmanipulation und den Einsatz von Schneckengift und vielen anderen Toxinen. Er sprach auch über Affenpocken, die Simulation des NTI im März 2021 und den im November 2021 veröffentlichten Bericht dazu. (Vgl. nti.org)

Während einer Simulation im Jahr 2021 sagte die Nuclear Treat Initiative („NTI“) einen labortechnisch erzeugten, impfstoffresistenten Ausbruch der Affenpocken mit 271 Millionen Toten voraus. Dies ist eine Vertuschung der Todesfälle derjenigen, denen Covid gespritzt wurde. Die WHO ist eine kriminelle Organisation, die von Bill Gates, den Rockefellers und dem Wellcome Trust geleitet wird.

Dustin Moskovitz hat die Live-Pandemie-Simulation des im Labor hergestellten impfstoffresistenten Affenpockenausbruchs mit 3,2 Milliarden Fällen auf der ganzen Welt und 271 Millionen Todesfällen gesponsert. Moskovitz ist der Gründer von Open Philanthropy und Mitbegründer von Facebook (vgl. forbes.com) und möchte, dass die CRISPR-Genbearbeitungstechnologie auf die gesamte Menschheit angewendet wird.

Im November 2021 veröffentlichte das NTI die Ergebnisse der Simulation in einem Bericht mit dem Titel „NTI Paper: Strengthening Global Systems to Prevent and Respond to High-Consequence Biological Threats“. In dem Bericht des NTI heißt es:

Wir bedanken uns bei Open Philanthropy. Die Studie und der Bericht wären ohne ihre großzügige Unterstützung nicht möglich gewesen. [Das Kolophon]

Zusammenfassung: Im März 2021 führte die Nuclear Threat Initiative (NTI) in Zusammenarbeit mit der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) eine virtuelle Übung zur Reduzierung von schwerwiegenden biologischen Bedrohungen durch. Die Simulation untersuchte Lücken in der nationalen und internationalen Biosicherheits- und Pandemiebereitschaftsarchitektur und erkundete Möglichkeiten zur Verbesserung der Fähigkeiten zur Prävention und Reaktion auf biologische Ereignisse mit hohen Konsequenzen. Zu den Teilnehmern gehörten 19 hochrangige Führungskräfte und Experten aus Afrika, Nord- und Südamerika, Asien und Europa mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Biotechnologie, internationale Sicherheit und Philanthropie.

Das Übungsszenario stellte eine tödliche, globale Pandemie mit einem ungewöhnlichen Stamm des Affenpockenvirus dar, der in der fiktiven Nation Brinia auftrat und sich innerhalb von 18 Monaten weltweit ausbreitete. Letztendlich zeigte das Übungsszenario, dass der ursprüngliche Ausbruch durch einen Terroranschlag verursacht wurde, bei dem ein Erreger verwendet wurde, der in einem Labor mit unzureichenden Biosicherheitsvorkehrungen und unzureichender Aufsicht entwickelt worden war. Am Ende der Simulation hatte die fiktive Pandemie weltweit mehr als drei Milliarden Krankheitsfälle und 270 Millionen Todesopfer zur Folge. [S. 6] (Vgl. nti.org)

Dr. Martin warnte die Menschen im Gespräch mit Otto:

Sie planen, die Unsichtbarkeit eines Krankheitserregers zu nutzen, um die Welt in die Knie zu zwingen. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Leute wirklich aufstehen und aufpassen müssen, weil wir am Rande der größten Vertuschung aller Zeiten stehen, die, laut dem CEO von Pfizer, zum Verlust der Hälfte der Weltbevölkerung führen kann … Diese ganze Sache programmiert die Öffentlichkeit darauf, einen Völkermord von globalem Ausmaß zu akzeptieren.

Im Folgenden finden Sie einen 25-minütigen Auszug aus dem Interview zu „Unbreakable“, in dem Dr. Martin über Mpox sprach. Das vollständige einstündige Interview können Sie auf BitChute oder Rumble ansehen. Die vollständige, fast zweistündige Folge 12 von Unbreakable Revelation können Sie sich auf BitChute oder Rumble ansehen

USA Frontline Doctors: David Martin: Affenpocken Die Titelgeschichte, 18. August 2024 (25 Min.)

Im Mai 2022 veröffentlichte das NTI eine Erklärung als Reaktion auf Beiträge in den sozialen Medien, in denen die Erklärung der WHO zu einem PHEIC für Mpox mit der Simulation in Verbindung gebracht wurde.

Quelle: The Exposé

„Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung. Alles, was wir brauchen ist die richtige, allumfassende Krise und die Nationen werden in die Neue Weltordnung einwilligen.“ (David Rockefeller, US-amerikanischer Bankier & Politiker)

Es läuft alles nach Plan!

