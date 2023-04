OVALmedia versus YouTube

Helfen Sie uns gegen die Zensur bei YouTube zu klagen! Jetzt ist der Moment auf die Übergriffe in die Pressefreiheit gerichtlich hinzuweisen, die Konzerne in ihre Schranken zu weisen!

Auch wenn es nicht schön ist, YouTube hat ein QuasiMonopol bei den Videoplattformen. Die Komplettlöschung aller Kanäle im August 2022 hat uns, OVALmedia, von unserer Community abgeschnitten. Viele Menschen denken, dass wir keine Videos mehr produzieren. Wir haben schlagartig weniger finanzielle Unterstützung bekommen und damit eine massive Einschränkung unserer Arbeit erdulden müssen.

Wie wir weiter unten aufzeigen, hat diese Zensur auch viel Leid geschaffen, bei Erwachsenen und Kindern. Die Mehrheit der Bevölkerung hat ihre Atemfreiheit unnötig eingeschränkt. Heute steht das sogar in den grossen alten Medien. Als die Verordnungen uns gegängelt hatten, hatte der Mainstream unkritisch Propaganda für diese getrommelt.

Wir gehen wegen regelmässiger Löschungen schon seit zwei Jahren gerichtlich gegen YouTube vor. Jetzt dreht sich der Wind. Alle Medien scheinen nun zu veröffentlichen, was wir schon vor Jahren gesagt hatten. Jetzt gibt es die Chance, wirklich ein Zeichen zu setzen, uns zu helfen, wieder in Kontakt mit unseren Zuschauern auf der Plattform zu kommen, und zudem auch den Gerichten zu zeigen, dass sie etwas genauer auf die Sachlage hätten schauen müssen.

Es gibt viele Gründe, warum die aufklärerische Arbeit von OVALmedia auch in Zukunft weiter passieren sollte: Der eskalierende Krieg in der Ukraine, die schrumpfende Industrie in Deutschland und Europa und nicht zuletzt der drohende Zusammenbruch unseres Finanzsystems. Die Bürger brauchen ein Medium, was wirklich für sie (und nicht gegen sie) arbeitet…

Der Prozess gegen YouTube kann ein Zeichen setzen. Denn heute ist die Gemengelage gut dafür, die Unsinnigkeit dieser politischen Zensur aufzuzeigen… Würden wir diesen Prozess verlieren, wäre auch vielen klar, dass die für die Demokratie so wichtige Gewaltenteilung in den letzten Jahren verloren hat. Würden wir ihn gewinnen, könnte das eine Kettenreaktion auslösen und die Pressefreiheit würde Raum zurückerobern.

Bitte helft uns dabei! Unterstützt diese Kampagne!

Mehr Infos hier: https://www.oval.media/kommentar-robert-cibis-c…

(Visited 14 times, 14 visits today)