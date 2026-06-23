Oh oh, Silber! – Eine interessante Analyse und Prognose

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Vor einem Jahr lag der Silberpreis bei etwa 36 Dollar pro Unze. Heute liegt der Preis bei etwa 66 Dollar. Normalerweise würde man das als Erfolg werten. Doch in diesen zwölf Monaten haben wir Silberfans eine Achterbahnfahrt erlebt.

Einfach unglaubliche Kursentwicklung. Von 36 Dollar auf 119 Dollar in etwa acht Monaten. Und nun wieder zurück auf 66 Dollar. Ich glaube, dass der Silber-Bullenmarkt noch Jahre vor sich hat. Vielleicht sogar noch ein weiteres Jahrzehnt. Schauen wir uns heute einmal an, warum das so ist.

+ 16 Dollar seit 1980?

Silber erreichte bereits im Jahr 1980 erstmals die 50-Dollar-Marke. Natürlich verlief der wundersame Aufschwung des Silbers zwischen 1971 und 1980 nicht ganz von selbst. Die berühmten Hunt-Brüder hatten einen großen Teil des Silbermarktes monopolisiert und kontrollierten durch physischen Besitz und Terminkontrakte rund 9% des für Anlagezwecke verfügbaren Silbers.

Doch auch ohne die Hunt-Brüder hätte sich Silber in den 1970er Jahren gut entwickelt. In jenem Jahr erreichte die Inflation mit rund 14,8% ihren Höchststand. Anleger suchten in Edelmetallen Zuflucht vor der Stagflation. Und Gold und Silber waren die Stars der 1970er Jahre. Es ist erstaunlich, dass Silber immer noch nur 16 Dollar über dem Höchststand von 1980 liegt.

Wir sind nicht mehr im Jahr 1980

Das Jahr 1980 markierte einen Höchststand für Gold und Silber, der Jahrzehnte andauern sollte. Manche Edelmetallanleger könnten befürchten, dass wir heute einen ähnlichen Höchststand erleben. Doch was war die Ursache für den Höchststand von 1980? Zwei Faktoren spielten dabei eine entscheidende Rolle.

Im Jahr 1971 beendete Nixon die letzten Überreste des Goldstandards. Der US-Dollar war nun nicht mehr an ein festes Verhältnis zum Gold gebunden. Der Bullenmarkt für Gold und Silber in den 1970er Jahren wurde in erster Linie durch diesen massiven Übergang zu reinem Fiatgeld angetrieben. Es handelte sich um eine klassische Abwertung von Hartgeld hin zu Fiatgeld.

Bis 1980 hatte das Petrodollar-Abkommen, in dem sich die Ölproduzenten darauf einigten, Öl ausschließlich in Dollar zu verkaufen, die Nachfrage nach US-Dollar auf der globalen Bühne wiederbelebt. Zudem beschloss Fed-Vorsitzender Paul Volcker schließlich, die anhaltende Inflation durch eine Anhebung der Zinssätze auf fast 20% zu bekämpfen. Diese extrem hohen Zinssätze zügelten die Inflation schließlich.

Bis 1980 hatten die USA die Inflationsgefahr beseitigt und die Weichen für eine Phase starken Wachstums gestellt. Im Jahr 1980 waren Aktien spottbillig und standen kurz davor, Edelmetalle für einige Zeit zu übertreffen.

Eine andere Welt

Ein Rückblick auf die 1970er Jahre kann manchmal hilfreich sein. Es war eine der größten Haussephasen für Sachwerte in der Geschichte. Doch es handelte sich um eine andere Art von Krise als die Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind. Seit Jahrzehnten befindet sich die Welt in einer beispiellosen Verschuldungsorgie. Regierungen, Unternehmen und Privatpersonen haben alle enorme Schulden angehäuft.

Die Schuldenquote der USA liegt heute bei über 125%. Von 1970 bis 1980 lag sie nie über 40%. Eine derart hohe Verschuldung schränkt die politischen Handlungsmöglichkeiten von Zentralbanken wie der Federal Reserve ein. Man kann die Zinsen nicht einfach deutlich über das heutige Niveau hinaus anheben, sonst würden wir bald einen Großteil der Steuereinnahmen allein für die Zinszahlungen auf unsere Schulden aufwenden müssen. Ein Großteil der Welt befindet sich in einer ähnlichen Situation.

Daher glaube ich weiterhin, dass die Fed und das Finanzministerium letztendlich gezwungen sein werden, zu extremen Maßnahmen zu greifen: Gelddrucken und Schuldenmonetarisierung in einem bisher nie dagewesenen Ausmaß. Das ist ein Hauptgrund, warum ich glaube, dass der Aufschwung bei den Edelmetallen noch nicht vorbei ist. Nicht einmal annähernd.

Auf der Suche nach einer neuen Kursspanne

Der Silberpreis ist gegenüber seinen Höchstständen aus dem Jahr 2026 deutlich gefallen. Der langfristige Trend bleibt jedoch weiterhin aufwärtsgerichtet. Erst Ende letzten Jahres durchbrach Silber die historische Widerstandsmarke von 50 US-Dollar pro Unze. Das Durchbrechen der 50-Dollar-Marke und das Verharren oberhalb dieser Marke war ein wichtiger Meilenstein. Und Silber sucht weiterhin nach seiner neuen Kursspanne. Die Nachfrage nach Silber bleibt stark, wobei die Defizite für 2026 schätzungsweise deutlich über denen von 2025 liegen werden.

Dass Silber ein „Defizit“ aufweist, bedeutet schlicht, dass mehr verbraucht als produziert wird. Und wie Sie sehen können, befinden wir uns seit 2021 in einem erheblichen Silberdefizit. Nun ist es wichtig zu beachten, dass frühere Schätzungen für 2026 ein deutlich geringeres Silberdefizit prognostiziert hatten. Doch die starke Nachfrage nach Münzen und Barren, insbesondere in Asien, hat den Ausschlag gegeben.

Die Lagerbestände an großen Börsen, wie der COMEX sind von einem Höchststand von 300 Millionen Unzen im Jahr 2020 auf unter 100 Millionen Unzen gesunken. Die Nachfrage nach Silber aus Industrie und Kapitalanlagen ist nach wie vor stark. Ich gehe davon aus, dass beide Bereiche auch in den kommenden Jahren robust bleiben werden. Die Silberproduktion aus Minen bleibt im Wesentlichen unverändert. Das Recycling hat zugenommen, was einer der Gründe für diese Korrektur ist. Millionen von Menschen haben den Preisanstieg genutzt, um ihr Familiensilber zu verkaufen.

Doch die globale Schuldenblase bläht sich weiter auf. Es müssen riesige Geldmengen gedruckt werden, um die Löcher darin zu stopfen.

Deshalb halte ich an meinen Beständen fest. Silber wird in den nächsten Jahren zwangsläufig die 200-Dollar-Marke erreichen. Noch nie war die industrielle Nachfrage so hoch, und versierte Anleger werden bei Kursrückgängen zuschlagen. Ich gehe sogar davon aus, dass weitere Regierungen weltweit damit beginnen werden, das Metall zu horten, da sowohl die USA als auch China Silber als strategisch wichtiges Metall anerkannt haben.

Silber bleibt eine hervorragende Absicherung gegen Inflation. Es ist zudem ein unverzichtbares Metall für Spitzentechnologie.

Das „Gold der Armen“ wird weiterhin sehr volatil bleiben. Aber solange man damit leben kann, rate ich: Kaufen Sie bei Kursrückgängen. Vorsichtige Anleger sollten vielleicht in Erwägung ziehen, ihre Käufe über einen längeren Zeitraum zu strecken (Dollar-Cost-Averaging), für den Fall, dass wir den Tiefpunkt noch nicht ganz erreicht haben.

Quelle: Daily Reckoning

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