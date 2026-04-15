Offiziell: SCHLIMMSTE Energiekrise der Weltgeschichte

Die Welt erlebt derzeit eine der schwersten Energiekrisen ihrer Geschichte, ausgelöst durch geopolitische Spannungen rund um den Iran. Die Energiepreise liegen weiterhin deutlich über dem Niveau vor der Krise und setzen sowohl Haushalte als auch Unternehmen massiv unter Druck.

Steigende Kosten für Treibstoff wirken sich direkt auf Transport und Logistik aus, was wiederum die Preise für alltägliche Güter erhöht. Diese Entwicklung fungiert wie eine versteckte Steuer für die gesamte Wirtschaft und belastet besonders einkommensschwächere Haushalte.

Das Ausmaß der Störungen ist erheblich. Angebotsausfälle auf globalen Energiemärkten treiben die Preise nach oben und schaffen ein Umfeld, das an frühere Energiekrisen erinnert – mit anhaltender Inflation und wirtschaftlichen Belastungen.

Die Auswirkungen sind weltweit spürbar, jedoch ungleich verteilt. Besonders betroffen sind viele asiatische Volkswirtschaften, die stark von Energieimporten abhängig sind. Steigende Kosten und mögliche Engpässe beeinträchtigen Industrie, Luftfahrt und wirtschaftliche Stabilität, mit möglichen Folgen für Beschäftigung und Lebensstandard.

Auch politisch hat die Krise Gewicht. Hohe Energiepreise beeinflussen Entscheidungen von Regierungen und verstärken den öffentlichen Druck, insbesondere vor dem Hintergrund historischer Erfahrungen mit Energie-Schocks.

Insgesamt zeigt die Situation, wie empfindlich die globale Wirtschaft auf Störungen in der Energieversorgung reagiert und wie schnell sich diese auf Inflation, Wachstum und geopolitische Stabilität auswirken können.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

(Visited 76 times, 76 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …