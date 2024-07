Offener Brief an den ungarischen Präsidenten Viktor Orbán

Von Peter Koenig (globalresearch)



Sie erinnern sich vielleicht an die alternative Friedenskonferenz am 12. Juni 2024 in Flühli, Schweiz, die von einer Gruppe für „gegenseitiges Friedensengagement“ organisiert wurde, mit echten Vertretern aus den Vereinigten Staaten/der NATO, Russland, Deutschland und der Schweiz – und eine Alternative zu der berüchtigten, von der Schweizer Regierung organisierten Konferenz vom 15. und 16. Juni im Luxusresort Bürgenstock am Vierwaldstättersee. Bedauerlicherweise lud die Schweizer Regierung Russland nicht einmal zu ihrer sogenannten Friedenskonferenz ein.

Diese Gruppe für „Gegenseitiges Friedensengagement“ hat nun die Initiative mit einem Offenen Brief an den ungarischen Präsidenten Viktor Orbán ergriffen , dessen Land derzeit und bis zum 31. Dezember 2024 die Präsidentschaft der Europäischen Union innehat.

Wir möchten Präsident Viktor Orbán unseren Dank und unsere Unterstützung auf jede erdenkliche Weise für die Friedensinitiative zum Ausdruck bringen, die er unmittelbar nach seinem Amtsantritt als EU-Ratspräsident ins Leben gerufen hat. Dazu zählen Überraschungsbesuche in Kiew zu Gesprächen mit Herrn Selenskyj, dann in Moskau zu Gesprächen mit Herrn Putin und schließlich in Peking zu Gesprächen mit Präsident Xi Jinping.

Obwohl die Einzelheiten der Gespräche und ihre Ergebnisse nicht offiziell bekannt sind, ist uns bewusst, dass es sich dabei um eine mutige Initiative eines Mitglieds der kriegshetzerisch eingestellten Europäischen Union oder zumindest des kriegerischen EU-Rats handelte.

Wir gratulieren Herrn Orban und sichern seiner Friedensinitiative unsere Unterstützung zu.

Offener Brief an Präsident Viktor Orbán

Sehr geehrter Herr Präsident Viktor Orbán,

Sie haben sich die Freiheit genommen, sich aktiv für den Frieden einzusetzen. Als Teil des Schweizer Souveräns möchten wir Ihnen dafür herzlich danken.

Ihre proaktiven Bemühungen, einen Dialog mit allen an dem sinnlosen Krieg in der Ukraine und Russland beteiligten Parteien zu initiieren, sind lobenswert. Jedes Kind versteht die Notwendigkeit, mit allen Seiten eines Konflikts zu sprechen. Wir müssen rasch handeln, um das Leid zu lindern, Blutvergießen zu verhindern und die Umweltzerstörung und ihre langfristigen Folgen einzudämmen. Diejenigen, die Ihr Handeln kritisieren, haben offensichtlich ihren inneren ethischen Kompass verloren.

So wie Sie als EU-Ratspräsident entschlossen gehandelt haben, haben auch wir als Teil des Schweizer Souveräns am 12. Juni 2024, kurz vor der beschämenden Bürgenstock-Konferenz, gehandelt. Auch wir haben nicht auf eine Erlaubnis gewartet – wir haben gehandelt. Die Konferenz brachte Vertreter aus Russland, den USA/NATO, Deutschland und der Schweiz zusammen. Dieses Treffen brachte sowohl sofortige als auch langfristige Vorschläge für einen „Waffenstillstand“ und eine „friedliche Koexistenz“ hervor: siehe dies , dies und dies .

Mit diesem Brief möchten wir Sie auf Ihrem Weg bestärken und ermutigen. Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass wir allein handeln könnten. Wenn Sie Unterstützung über die Grenzen der EU hinaus wünschen, sind wir bereit und gewillt, mit Ihnen zusammenzuarbeiten: Lassen Sie uns die Kräfte des Friedens vereinen! Gemeinsam können wir unsere Bemühungen verstärken und eine bedeutende Wirkung erzielen. Ihr furchtloses Verhalten inspiriert uns und wir sind entschlossen, an Ihrer Seite zu stehen.

Alle Vertreter der Mutual Peace Engagement Conference:

Alec Gagneux (Initiator),

Alexander Peske (Vertreter der Russischen Föderation),

Ray McGovern (Vertreter der USA),

Ralf Bosshard (Vertreter der Schweiz),

Florian D. Pfaff (Vertreter Deutschland).

Weitere Unterstützer des Offenen Briefes:

Peter Koenig , ehemaliger Ökonom der Weltbank, Journalist, geopolitischer Analyst

Prof. Dr. Alfred de Zayas , Genfer Schule der Diplomatie, ehemaliger unabhängiger UN-Experte für internationale Ordnung, Mitglied des Genfer Internationalen Friedensforschungsinstituts

Dr. Eugen Drewermann , deutscher Theologe, Psychoanalytiker und Schriftsteller

Christian Oesch , Präsident des Schweizer WIR-Verbandes

Linard Bardill , Sänger und Autor

Guy M. Mettan , Journalist und Politiker

Christoph Pfluger , Journalist und Autor

Dr. Jenö Ebert , Autor und Arzt (Innere Medizin)

Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang weltweit tätig war. Er ist der Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Unternehmensgier; und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ ( Clarity Press – 1. November 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist außerdem nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin University in Peking.

