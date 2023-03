Öl- und Gasheizungsverbot ab 2024: Volle Energierationierung voraus!

Von Cantaloop (ansage)

So langsam kommen sie nach etwa eineinhalb Jahren Ampeltätigkeit auf volle Betriebstemperatur: Unsere immer verbotsgeileren Bündnisgrünen. Von sich selbst berauscht, überschlagen sie sich regelrecht in ihren immer weiter ausgreifenden Regulierungsabsichten. Von Verbrennermotoren über Kaminöfen über unnötigen Stromverbrauch bis jetzt hin zu Öl- bzw. gasbetriebenen Hausheizungen älteren Baujahres reicht die Bandbreite ihrer Verbotsverfügungen. Nicht nur über die bald verpflichtend vorgeschriebenen Smart-Meter mit Verbrauchsregulierungs-Möglichkeiten, sondern nun auch mit seiner neuesten Gesetzesvorlage zu fossilen Heizungen sorgt Robert Habeck dafür, dass uns gravierende Änderungen hinsichtlich unserer Energieverbrauchs-Gewohnheiten zugemutet werden. Weitere Schritte sind angekündigt.

Grüne Wohlstandsverschrottung nimmt weiter an Fahrt auf

Neue Ölheizungen soll es spätestens ab 2025 nicht mehr geben. Darüber hinaus dürfen Bestandsanlagen – sofern sie 30 Jahre oder älter sind – zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr betrieben werden. Das betrifft hauptsächlich Hausbesitzer im Osten Deutschlands. Taktisch kluger Schachzug hierbei: Kaminfeger sollen dann autorisiert werden, im Rahmen ihrer Tätigkeit neuerdings gesetzwidrige Altanlagen einfach stillzulegen; der „Klimaschutz” bedinge dies. Fett bringt „Bild” dieses Statement aus dem Habeckschen Ministerium vorgestern auf der Titelseite. Millionen von Bürgern sind also gut informiert über die Pläne des ebenso „smarten” wie eiskalten „Essayisten” Habeck, der – im November bei „Maischberger” auf Widerspruch gegen seine Energiepolitik (damals: die Gasumlage) angesprochen – zunehmend arrogant reagiert: „Das interessiert mich überhaupt nicht”; nach Baerbocks „no matter what my german voters think” war es bereits der zweite Anflug von Kaltschnäuzigkeit gegenüber dem eigentlichen Souverän – im Namen der alles rechtfertigenden grünen Transformation.

Soviel untertänige Wertschätzung beflügelt den eitlen Kinderbuchautor und seine wackeren Klima-Mitstreiter nun zu verbotstechnischen Höchstleistungen, wie man sieht. Jetzt, im Zenit ihrer Machtfülle kann sie sowieso niemand mehr stoppen. Zumindest nicht mit demokratischen Mitteln. Dass sich Habeck derzeit in freudiger Anwartschaft auf eine literarisch hochwertige Ehrung – namentlich den renommierten Ludwig-Börne-Preis – befindet, scheint ihn endgültig jeder Bodenhaftung beraubt zu haben. Er lotet seine Grenzen aus und findet keine; die Deutschen lassen alles mit sich machen. Sie akzeptieren sogar, dass ihre Haushalte künftig anstelle verlässlicher fossiler Heizungen nur mehr über elektrische Wärmepumpen geheizt werden. Und weil jedes Kind inzwischen weiß, dass die „Energiewende” ein Mummenschanz sondergleichen ist und dank Abschaltung von Atomkraftwerken Strom sehr bald nur noch rationiert verfügbar sein wird (Stichwort „Smart Meter”), wird in Zukunft dann eben auch das Heizen der eigenen vier Wände zum temporären Glücksspiel, ebenso wie das Aufladen des Elektroautos.

Nachhaltigkeit – das Buzzword der ökologistischen Bewegung

Abgesehen davon, dass der neue Energie-Sozialismus bald Mangelzustände auf dem Niveau eines Entwicklungslandes gebiert, ist zudem die Kostenfrage der „Heizungswende“ völlig ungeklärt. Wie die schon jetzt heillos gebeutelten Bürger diese finanziell nicht unbedeutende Herausforderung stemmen sollen, interessiert in den völlig abgehobenen grün-elitistischen Kreisen schon lange niemanden mehr. Ohnehin bewegt man sich in den woke-elitären Hauptstadt-Zirkeln nur noch unter seinesgleichen, und nimmt daher kritische Stimmen von außen praktisch überhaupt nicht mehr wahr. Diese völlige Entrücktheit wird die Deutschen teuer zu stehen kommen, und das lange bevor sie auf E-Autos umsteigen müssen: Sie müssen zuerst für die „klimaneutrale“ Gebäudesanierung tief in die Tasche greifen (mehrere zehntausend Euro kann alleine die energetische Sanierung eines Altbaus locker kosten!), bevor sie ein moderne Wärmepumpenheizung überhaupt erst installieren können.

Gnade oder Milde können die geschockten Häuslebesitzer von der Regierung nicht mehr erwarten; bekanntermaßen dulden insbesondere die „nachhaltigen”, ökototalitären Grünen keinen Widerspruch. Die Zeiten eines ergebnisoffenen Diskurses sind längst vorbei. Saniere oder verrecke, heißt die Devise! Außer sich den weltfremden Dekreten bedingungslos zu fügen, haben die Bürger also keine Alternativen mehr. Das Ganze wird ihnen fortan nicht nur als „Klimagerechtigkeit”, sondern auch noch als gelebte Demokratie verkauft. Da können erfahrene Fachleute wie Kai Warnecke, der Präsident von „Haus und Grund“, noch so eindringlich vor den Folgen warnen: Man nimmt derlei fundierte Kritik schon gar nicht mehr zur Kenntnis geschweige denn ernst.

Am Ende steht immer irgendein Verbot

Es ist ohnehin nur noch eine Frage der Zeit, bis auch bei der Heizungsfrage kritische Geister mittels der stets flankierenden Medien wieder zu ewiggestrigen Klimasündern, Unholden oder am besten gleich Faschisten und ihre Abstrafung fordert. Auch diesbezüglich hat man ja schon während der unseligen Corona-Jahre hinreichend Erfahrung gesammelt.

Am Ende ist es also wieder einmal völlig egal, was Vernunft, Logik, Ökonomie und Mathematik an Expertise aufzubieten haben, welche Warnungen Ingenieure und Branchenfachleute äußern und was vor allem natürliche Intuition und gesunder Menschenverstand nahelegen: Grünlinksbunte Ideologen setzen sich kalt lächelnd über alle Einwände hinweg und ziehen ihren Stiefel durch, bis zum bitteren Ende. Da können wir ganz sicher sein. Freie Wahl der Lebensverhältnisse und Privatautonomie gehen derweil in Deutschland immer mehr vor die Hunde – denn längst wissen wir: Egal, womit sich die Grünen auch gerade beschäftigen, am Ende kommt immer ein Verbot dabei heraus. Sie überzeugen nicht, sie bevormunden. Sie verhelfen nicht zu Erkenntnissen, sie erziehen um. Tatsächlich sind es diese sektiererischen, fanatischen Radikale, die die wahren Feinde unserer Gesellschaft, unserer Kultur, unserer Tradition und damit unserer Demokratie darstellen. Hier wurden Extremisten an die Schaltstellen eines Staatsgefüges gelassen, die im richtigen Leben nicht einmal imstande wären, einen Krämerladen zu führen, die wie ihre Vorgänger früherer Zeiten das Land „verändern“ wollen. Zum maximalen Schaden Deutschlands.

*******

Falls es noch keiner bemerkt haben soll: die GRÜNINNEN sind dabei, den Deutschen das leben zu verbieten.

Sie werden auch den Wald verbieten, damit niemand mehr mit Holz heizen kann.

Deutschlands Deindustrialisierung haben sie im Auftrag krimineller Institutionen vorbildlich hinbekommen.

Den Rest werden sie auch noch erledigen.

