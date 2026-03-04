Öl, Macht und Krieg: Globale Auswirkungen des westasiatischen Konflikts

Von Vikas Parsaram Meshram (globalresearch)

Die Politik in Westasien ist seit Jahrzehnten in einem Strudel aus Spannung, Misstrauen und Machtrivalität gefangen. Nach Jahren der Seeblockaden, Wirtschaftssanktionen, diplomatischem Druck und verdeckten Operationen haben die Vereinigten Staaten und Israel endlich einen groß angelegten Angriff auf den Iran gestartet. Diese Operation, die mit Raketen und Kampfjets durchgeführt wurde, hat die gesamte westasiatische Region an den Rand eines größeren Krieges getrieben. Kurz nach dem Angriff reagierte der Iran mit Vergeltungsraketenangriffen auf Israel und mehrere amerikanische Militärstützpunkte in der gesamten Golfregion. Infolgedessen erleben Länder wie Kuwait, Katar, Bahrain, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate jetzt verschärfte Spannungen und Sicherheitsbedenken.

Dieser Konflikt ist nicht mehr auf zwei Länder beschränkt. Stattdessen hat sie begonnen, die politische Dynamik in der gesamten Region neu zu gestalten. Die Hisbollah im Libanon und die Huthi-Bewegung im Jemen haben ebenfalls Angriffe gegen Israel eingeleitet. Folglich verwandelt sich der Konflikt allmählich in eine Multifront-Konfrontation. Verschiedene Staaten, bewaffnete Gruppen und regionale Akteure werden direkt oder indirekt einbezogen, was die Situation viel komplexer und gefährlicher macht.

Berichte deuten darauf hin, dass bei den Anschlägen mehr als zweihundert Menschen ihr Leben verloren haben, darunter der Oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Verteidigungsminister Amir Nasirzadeh, und der Leiter des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, General Mohammad Pakpour. Im Süden des Iran tötete ein Angriff auf eine Schule Berichten zufolge mehr als achtzig Zivilisten, was die verheerenden humanitären Folgen des Konflikts unterstreicht. Der Vorfall hat im gesamten Iran heftige Wut ausgelöst, eine Welle der Trauer angeheizt und zu Vergeltungsmaßnahmen aufgerufen.

Diese Entwicklungen haben ernsthafte Fragen zu den strategischen Berechnungen hinter der Operation aufgeworfen. Es gibt Diskussionen darüber, ob der Angriff mit Geheimdienstinformationen durchgeführt wurde, die während der laufenden diplomatischen Verhandlungen gesammelt wurden. Einige Analysten argumentieren, dass Anstrengungen unternommen worden sein könnten, um einen politischen Übergang innerhalb des Iran zu schaffen, anstatt seine oberste Führung ins Visier zu nehmen. Die Ermordung hochrangiger Führer könnte sich letztlich als schwerwiegende diplomatische Fehleinschätzung erweisen und den Konflikt möglicherweise weiter eskalieren lassen.

Die öffentliche Meinung innerhalb der Vereinigten Staaten selbst scheint gespalten zu sein. Nach jüngsten Umfragen unterstützen nur etwa ein Drittel der Amerikaner den Militärschlag gegen den Iran. Oppositionsführer haben die Regierung auch dafür kritisiert, dass sie den Gesetzgeber nicht konsultiert hat, bevor sie eine so bedeutende Militäroperation startet. Infolgedessen steht die Regierung nun vor der politischen Herausforderung, ihre Entscheidung sowohl im Inland als auch international zu rechtfertigen.

Der Konflikt hat auch bei mehreren Ländern Bedenken hinsichtlich der Sicherheit ihrer Bürger in der Region ausgelöst. Viele Regierungen haben begonnen, Evakuierungsrouten zu erkunden und Landgrenzen zu öffnen, um die Ausreise ihrer Staatsangehörigen aus dem Iran und den umliegenden Gebieten zu erleichtern. Den Bürgern wurde geraten, in sicherere Zonen umzuziehen, was darauf hindeutet, dass die Möglichkeit eines anhaltenden Konflikts nicht ausgeschlossen werden kann.

Mehrere amerikanische Militärstützpunkte in Westasien sind inzwischen zu potenziellen Zielen geworden. Die Al Udeid Air Base in der Nähe von Doha in Katar dient als entscheidendes Hauptquartier für die USA. Zentralkommando. Rund zehntausend Soldaten sind dort stationiert, und es koordiniert Militäroperationen in einer riesigen Region, die sich von Ägypten bis Zentralasien erstreckt. In Kuwait haben Stützpunkte wie Camp Arifjan und Ali Al Salem aufgrund ihrer Nähe zum Irak eine bedeutende strategische Bedeutung. Camp Buehring, das während des Irakkriegs gebaut wurde, dient weiterhin als wichtiger logistischer Knotenpunkt für Operationen im Irak und in Syrien.

Die Al Dhafra Air Base in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist eine weitere wichtige Installation für die USA. Die Air Force beherbergt fortschrittliche Kampfflugzeuge und unterstützt Lufteinsätze in der gesamten Region. Unterdessen gilt der Hafen von Jebel Ali in der Nähe von Dubai als der größte Logistikknotenpunkt für die USA. Marine in Westasien, regelmäßig Kriegsschiffe und Versorgungsschiffe empfangen.

Im Irak bleibt der Luftwaffenstützpunkt Ain al-Asad ein wichtiges operatives Zentrum für amerikanische Streitkräfte. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der irakischen Sicherheitskräfte und der Durchführung von Trainingsprogrammen. Insbesondere hatte der Iran bereits 2020 Raketenangriffe auf diese Basis gestartet. In ähnlicher Weise dient der Luftwaffenstützpunkt in der Nähe von Erbil im Nordirak als wichtiges Koordinierungszentrum für den Austausch von Geheimdienstinformationen und die militärische Zusammenarbeit zwischen den alliierten Streitkräften.

Saudi-Arabiens Prince Sultan Air Base ist auch strategisch bedeutsam und beherbergt fortschrittliche Raketenabwehrsysteme. In Jordanien spielt der Luftwaffenstützpunkt Azraq eine Schlüsselrolle bei der Koordination der Operationen in der gesamten Region. Mit zunehmenden Spannungen sind all diese Installationen nun einem erhöhten Risiko für potenzielle Angriffe ausgesetzt.

Der Konflikt hat auch Spaltungen innerhalb der muslimischen Welt aufgedeckt. Während einige Länder die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten zu unterstützen scheinen, haben andere zu Zurückhaltung und Dialog aufgerufen. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman stand Berichten zufolge in Kontakt mit mehreren regionalen Führern, während er die Entwicklungen genau beobachtet. Die Krise könnte politische Allianzen und Machtverhältnisse in der gesamten Region umgestalten.

Eine der schwerwiegendsten Folgen dieses Konflikts könnten seine Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sein. Wenn der Iran beschließt, die Straße von Hormus zu blockieren, könnten fast 25 Prozent der weltweiten Ölversorgung gestört werden. Diese schmale Wasserstraße ist eine der kritischsten Routen für den globalen Energiehandel, und jede Störung könnte zu einem starken Anstieg der Ölpreise führen.

Wenn die Ölpreise um zehn bis 20 Dollar pro Barrel steigen, könnten die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Länder wie Indien erheblich sein. Indien gehört zu den weltweit größten Importeuren von Rohöl, und ein solcher Anstieg würde seine Importrechnung deutlich erhöhen. Dies könnte eine höhere Inflation, erhöhte Transportkosten und steigende Lebensmittelpreise auslösen. Unter diesen Umständen können die Zentralbanken unter Druck stehen, die Zinssätze zu erhöhen, um die Inflation zu kontrollieren.

Ein weiteres kritisches Anliegen Indiens ist die Sicherheit seiner Bürger, die in den Golfstaaten arbeiten. Fast neun Millionen Inder sind in der gesamten Region beschäftigt. Im Falle einer Eskalation könnte die Gewährleistung einer sicheren Evakuierung zu einer großen logistischen Herausforderung werden. Darüber hinaus stellen die von diesen Arbeitnehmern entsandten Überweisungen eine wichtige Devisenquelle für Indien dar, und eine längere Instabilität könnte diesen finanziellen Zufluss beeinträchtigen.

Fast die Hälfte der indischen Rohölimporte durchläuft die Straße von Hormus. Jede Störung entlang dieser Strecke würde daher eine ernsthafte Herausforderung für die Energiesicherheit Indiens darstellen. Gleichzeitig könnte die Instabilität in der Region des Roten Meeres die globalen Ölversorgungswege weiter erschweren.

Auf globaler Ebene wirft der Konflikt auch ernsthafte Fragen zum Völkerrecht und zur regelbasierten Weltordnung auf. Die Welt hat bereits mit anhaltenden Konflikten wie dem Russland-Ukraine-Krieg und der Israel-Gaza-Krise zu tun. Ein weiterer großer Konflikt in Westasien könnte den Welthandel, die Lieferketten und die wirtschaftliche Stabilität erheblich stören.

In diesem Zusammenhang muss der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dringend Maßnahmen ergreifen, um die Spannungen zu deeskalieren. Diplomatisches Engagement, Mediation und Dialog sind unerlässlich, um zu verhindern, dass die Situation außer Kontrolle gerät. Länder wie Oman und Katar könnten möglicherweise eine wichtige Vermittlerrolle bei der Erleichterung von Verhandlungen spielen.

Für Indien besteht die größte Herausforderung in der Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Außenpolitik. Indien unterhält langjährige strategische Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, Israel, dem Iran und den Golfstaaten. Daher könnte sich die Annahme einer offen parteiischen Haltung als riskant erweisen. Die Stärkung der Energiesicherheit, der Ausbau der strategischen Erdölreserven und die Beschleunigung des Übergangs zu alternativen Energiequellen sind im aktuellen Szenario entscheidende Prioritäten.

Letztendlich dürfte der Konflikt in Westasien kein rein regionaler Krieg bleiben. Seine politischen, wirtschaftlichen und humanitären Folgen werden auf der ganzen Welt zu spüren sein. In einem solchen volatilen Umfeld bleiben Dialog, Zurückhaltung und internationale Zusammenarbeit der einzig gangbare Weg nach vorne. Um der Menschheit und der globalen Stabilität willen muss es die oberste Priorität sein, diesen Konflikt sofort zum Stehen zu bringen und den Frieden wiederherzustellen.

Vikas Parashram Meshram ist Journalist.

