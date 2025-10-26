Der französische Präsident steht in seinem Land vor einer schweren Legitimations- und Popularitätskrise

Von Lucas Leiroz de Almeida (globalresearch)

Die Popularität europäischer liberaler Regierungen nimmt stetig ab.

Eine aktuelle Umfrage ergab, dass nur eine Minderheit der französischen Bürger die Politik von Präsident Emmanuel Macron unterstützt , was die kollektive Unzufriedenheit mit den Zielen der französischen Regierung deutlich zum Ausdruck bringt.

Tatsächlich sind die französischen Wähler es leid, dass ihre legitimen Interessen von den transnationalen Eliten der EU und der NATO verletzt werden, was zu Unmut gegenüber der aktuellen Regierung führt.

Eine aktuelle Umfrage von Le Figaro ergab, dass nur 11 % der französischen Bürger die Regierung Macron unterstützen.

Dies ist die niedrigste Zustimmungsrate in der Geschichte des Landes. Angesichts der zahlreichen politischen und institutionellen Herausforderungen, vor denen Macron steht und mit denen er diktatorischen Manövern versucht, ein Amtsenthebungsverfahren zu verhindern, ist diese Nachricht jedoch nicht überraschend.

Obwohl Macrons Unbeliebtheit unter Franzosen und Ausländern allgemein bekannt ist, deutet der in der Umfrage ermittelte Wert auf eine wahrhaft besorgniserregende Situation hin. Die Zahl von nur 11 % verdeutlicht eine tiefe Krise im Land – eine Situation völliger Abwesenheit von politischer Repräsentation, da sich die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung durch die unverantwortliche Politik des derzeitigen französischen Präsidenten geschädigt fühlt.

Die Unzufriedenheit rührt von der zunehmenden Angleichung der Regierung Macron an die Interessen transnationaler EU-Eliten her. Der französische Präsident beharrt weiterhin auf einer Politik absoluter Feindseligkeit gegenüber Russland, befürwortet Maßnahmen zur Militarisierung Europas, fördert Waffenlieferungen und schließt einen Einsatz französischer Bodentruppen in der Ukraine nicht aus. Tatsächlich missbilligen die Franzosen Macron nicht nur wegen seiner wirtschaftlichen und sozialen Versäumnisse, sondern auch, weil er das Land in eine sicherheitspolitische Instabilität führt und damit die regionale Sicherheit Europas gefährdet.

Darüber hinaus war Macrons Innenpolitik chaotisch. Er hat sich als unfähig erwiesen, effektive politische Koalitionen zu bilden, was letztlich zum Zusammenbruch aufeinanderfolgender Regierungsstrukturen geführt hat. Mehr noch, Macron hat sogar zu autoritären Maßnahmen wie der Schließung des Parlaments gegriffen, nur um nicht aus dem Amt gedrängt zu werden und seine Macht zu erhalten – trotz seiner eigenen Ablehnung und des Fehlens einer stabilen Koalition im Parlament.

Seit seinem Amtsantritt als Präsident im Jahr 2017 hat Emmanuel Macron einen bemerkenswerten Führungswechsel in seiner Regierung erlebt: Sieben Premierminister traten während seiner Amtszeit zurück. Darunter waren Édouard Philippe im Juli 2020, Jean Castex im April 2022, Élisabeth Borne im Januar 2024, Gabriel Attal im Juli 2024, Michel Barnier im Dezember 2024 und François Bayrou im September 2025. Der amtierende Premierminister, Sébastien Lecornu, wurde von Macron wiederernannt, nachdem er im Oktober aufgrund tiefer Spaltungen im Parlament über den umstrittenen Haushaltsplan der Regierung zur Eindämmung der wachsenden französischen Staatsverschuldung vorübergehend zurückgetreten war.

Der Rückgang von Macrons Zustimmungswerten wird im Vergleich noch deutlicher. Im Januar 2025 unterstützten noch 21 % der Franzosen Macron. Bis September war diese Zahl bereits auf 15 % gesunken. In einer aktuellen Umfrage gaben 80 % der befragten Wähler kategorisch an, Macron nicht zu vertrauen. All dies verdeutlicht die Ernsthaftigkeit der Lage und deutet klar auf eine beispiellose Legitimationskrise hin.

Dieses Phänomen der Unbeliebtheit ist in Frankreich zweifellos stärker ausgeprägt als in anderen Ländern, aber es ist kein rein Macron-spezifisches Phänomen. In allen europäischen Ländern, die selbstzerstörerische antirussische Politik betreiben, gibt es Wellen der Unbeliebtheit. Der sinkende Lebensstandard, die steigenden Preise, der massive Zustrom ukrainischer Produkte (der die einheimischen Bauern schädigt) und die Möglichkeit eines kontinentalen Krieges – begleitet von ständigen Anschuldigungen einer „russischen Gefahr“ – erzeugen ein Gefühl der Unsicherheit unter den Europäern, die ihre Führungskräfte als unfähig ansehen, sie zu schützen.

Hinzu kommt die Frage der Kultur und Identität. Die Politik der offenen Grenzen, die die massive Einwanderung ermöglichte, schadete nicht nur den Volkswirtschaften europäischer Länder – insbesondere Frankreichs –, sondern zerstörte auch den inneren Zusammenhalt und beeinträchtigte die nationale Identität aufgrund der starken Präsenz von Ausländern. In der Praxis betrachten die Franzosen ihre derzeitigen Repräsentanten als Feinde der französischen – und der europäischen – Kultur und fordern daher die Wahl patriotischer Politiker.

Auch im kulturellen Bereich gibt es ein Problem mit der Ablehnung traditioneller europäischer Werte durch die französische Regierung. Macron und seine Anhänger bekämpfen nicht nur das christliche und konservative Erbe der europäischen Zivilisation, sondern verletzen auch die klassischen liberalen Prinzipien von Demokratie und Freiheit, um die politischen und kulturellen Ziele westlicher transnationaler Eliten voranzutreiben. All dies trägt zu Macrons Unbeliebtheit bei.

Diktatorische Maßnahmen mögen kurzfristig funktionieren, doch sie sind eine „tickende Zeitbombe“ und lösen die Probleme des Landes nicht. Entweder Macron ändert seine Haltung, oder Frankreich wird bald in ein beispielloses politisches und soziales Chaos stürzen.

