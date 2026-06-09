Norwegen hat den Verbrenner besiegt – und entdeckt nun die Kosten dafür

Zuletzt waren 98,6 Prozent der Neuwagen in Norwegen elektrisch. Doch die daraus resultierenden Probleme sind mannigfaltig.

Quelle: transition-news

Norwegen hat geschafft, wovon manche in anderen europäischen Ländern bislang nur träumen: Im April 2026 waren 98,6 Prozent aller neu zugelassenen Autos elektrisch. Rund ein Drittel des gesamten Fahrzeugbestands fährt inzwischen mit Batterie statt mit Benzin oder Diesel. Der Verbrennungsmotor wurde nicht verboten – er wurde wirtschaftlich verdrängt. Das berichtet die Welt.

Das geschah allerdings nicht von selbst. Bereits vor 25 Jahren begann die norwegische Regierung damit, Elektroautos massiv steuerlich zu begünstigen. Gleichzeitig wurden Verbrenner immer stärker belastet. Dank hoher Abgaben auf Fahrzeuge mit CO₂-Ausstoß, günstiger Strompreise aus Wasserkraft und eines konsequent ausgebauten Ladenetzes lohnt sich für viele Norweger der Kauf eines Verbrenners heute kaum noch. Christina Bu, Vorsitzende des norwegischen E-Auto-Verbands, erklärte:

«Trotz wechselnder Regierungen haben wir einen geradlinigen Kurs in Richtung E-Auto eingeschlagen.» Im Gegensatz zu Deutschland habe es kaum politische Richtungswechsel gegeben. Gleichzeitig räumt sie ein: «Wir waren sozusagen die Versuchskaninchen.»

Auf den ersten Blick scheint die Bilanz beeindruckend, wenn man dem offiziellen Klima-Narrativ folgt: Die CO₂-Emissionen des Straßenverkehrs sind seit 2015 um fast ein Drittel gesunken. Doch auch Stickoxid- und Feinstaubwerte haben sich verbessert. Je näher Norwegen allerdings einer vollständig elektrischen Fahrzeugflotte kommt, desto deutlicher treten die Schattenseiten des «Erfolgsmodells» hervor. Zu den wichtigsten Problemen zählen:

Wachsender Strombedarf: Durch die Elektrifizierung von Verkehr und Industrie wird bis 2040 ein Anstieg des Stromverbrauchs um rund 60 Prozent erwartet.

Mehr Atomkraft? Weil die Wasserkraft weitgehend ausgereizt ist und neue Windparks umstritten sind, wird inzwischen sogar über den Einstieg in die Kernenergie diskutiert, bei der das Problem der Endlagerung von hochradioaktivem Atommüll weiterhin als globales Problem gilt. Der hochgiftige Müll muss für bis zu einer Million Jahre sicher von der Biosphäre eingeschlossen werden.

Belastung der Stromnetze: Vor allem in der Anfangsphase kam es zu Netzengpässen, weil viele Fahrzeuge gleichzeitig geladen wurden.

Reichweitenverluste im Winter: Besonders im Norden des Landes sinkt die Reichweite der Fahrzeuge bei eisigen Temperaturen deutlich.

Abhängigkeit von China: Sowohl bei Batterien als auch bei Fahrzeugen wächst die Abhängigkeit von chinesischen Herstellern und Zulieferern.

Offene Recycling-Fragen: Für die künftig anfallenden Altbatterien existieren noch keine vollständig überzeugenden Lösungen.

Sicherheitsbedenken: Kritiker warnen, dass eine nahezu vollständig elektrifizierte Fahrzeugflotte in Krisen- oder Kriegszeiten neue Verwundbarkeiten schaffen könnte.

Milliardenschwere Subventionen: Der Erfolg wurde durch erhebliche Steuervergünstigungen erkauft, die sich Norwegen dank seines milliardenschweren Staatsfonds aus Öl- und Gaseinnahmen leisten konnte. Was Deutschland angeht, so soll der Umstieg auf Elektromobilität den deutschen Staat bis 2030 knapp 40 Milliarden Euro kosten. Das hat die Beratungsfirma EY für die Welt am Sonntag exklusiv ermittelt. Kritiker sehen eine ineffiziente «Gießkannenförderung», die den Markt künstlich am Leben hält (TN berichtete).

Selbst Christina Bu sieht nicht jeden Bereich als vollständig elektrifizierbar an. «Es mag sein, dass wir in manchen Bereichen nicht vollständig auf Elektroantrieb umsteigen sollten, zum Beispiel beim Militär oder bei der Polizei», sagt sie. Dennoch sei dies «kein Grund, nicht den Großteil des Verkehrs zu elektrifizieren».

Ein weiteres Problem ist die schwache europäische Batterieindustrie. «Wir sind in Europa noch nicht so weit», warnt Bu und verweist auf die jüngste Insolvenz des norwegischen Batterieherstellers Morrow.

Trotz aller Schwierigkeiten denkt in Norwegen kaum jemand an eine Rückkehr zum Verbrennungsmotor. Stattdessen richtet sich der Blick bereits auf die nächsten Etappen der Verkehrswende. Lastwagen sollen künftig elektrisch fahren, Fähren werden zunehmend elektrifiziert, und auch der Güterverkehr soll «klimafreundlicher» werden.

Das norwegische Modell zeigt damit zweierlei: Eine konsequente Politik kann den Verbrennungsmotor innerhalb weniger Jahre an den Rand des Marktes drängen. Gleichzeitig macht das Land deutlich, dass die Elektrifizierung neue Abhängigkeiten, Infrastrukturprobleme und energiepolitische Fragen schafft. Die eigentliche Bewährungsprobe beginnt möglicherweise erst dann, wenn der Verbrenner tatsächlich verschwunden ist.

Quelle:

Welt: Norwegen hat den Verbrenner besiegt – und entdeckt nun die Kosten dafür – 8. Juni 2026

Transition News: 39 Milliarden für E-Autos: Teure Subvention ohne Marktreife und Gegenfinanzierung – 4. Januar 2026

(Visited 33 times, 33 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …