Nordstream 2 öffnen! Jetzt! Sofort!

Von Peter Haisenko (anderwelt)

Der Vertrag Kiews mit Russland über die Durchleitung von Gas nach Europa läuft am 31. Dezember 2024 aus. Der schon lange Nichtmehr-Präsident Selenskij hat bereits vor Wochen verkündet, er werde den Vertrag nicht verlängern. Der Weg über Polen ist schon lange geschlossen. Das heißt, vom 1.1.2025 an kann kein russisches Gas über direkte Pipelines nach Europa geliefert werden.

Die Sprengung der Nordstream-Pipelines kam Noch-Kanzler Scholz sehr gelegen. Siehe hier:

https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20222/nato-loest-mit-sprengung-von-nordstream-ein-problem-fuer-habek-und-scholz/

Die anschwellenden Demonstrationen für eine Wiederinbetriebnahme dieser Versorgungsroute bereiteten ihm große Sorgen. Diese waren mit der Sprengung beendet, denn es wurde nicht kommuniziert, dass eine Röhre von NS-2 unbeschädigt geblieben ist. Davon erfuhren interessierte erst von Putin, auch über RT-Deutsch. Putin hat wiederholt zugesichert, Russland ist bereit, umgehend die Gaslieferungen durch die verbliebene Röhre aufzunehmen. Scholz und die Ampel, Habeck & Co, verweigern nach wie vor Gaslieferungen direkt aus Russland anzunehmen. Gaslieferungen aus Russland würden sofort die ärgsten Probleme der deutschen Industrie auflösen, ebenso wie deutsche Haushalte von überteuerten Gaspreisen entlastet würden. Der Niedergang der BRD könnte gestoppt werden.

Offensichtlich wollen das weder Scholz noch Habeck. Präsident Steinmeier wohl auch nicht, denn er hat dem Sprengmeister Biden den höchstmöglichen Orden der BRD verliehen. Dass es Biden war, steht außer Frage. Ein halbes Jahr vor der Sprengung hat er neben Scholz stehend geprahlt, er werde es tun und er kann es. Scholz stand daneben, hat sein übliches Gesicht gemacht, in keinster Weise protestiert. Eine Aufklärung, wer für die Sprengung verantwortlich ist, wird in der BRD nicht nur nicht betrieben, sondern vielmehr hintertrieben. Was sollte man auch tun, wenn die Wahrheit zur offiziellen Wahrheit würde? Diese Sprengung, die nicht nur Deutschland, sondern halb Europa von preiswertem Gas abgeschnitten hat, war ein kriegerischer und völkerrechtswidriger Akt. Sollte da jetzt die BRD den Waffenstillstand mit den USA aufkündigen? Ja, mehr bedürfte es nicht. Schließlich leben wir in Deutschland immer noch im Kriegszustand mit den USA, weil es keinen Friedensvertrag gibt, der den Kriegszustand beenden würde.

Erpresst Selenskij Deutschland und die EU?

Sobald uns Selenskij das Gas abdreht, geht es nicht mehr um solche Kleinigkeiten wie überteuertes Gas aus USA. Es geht um die Existenz Deutschlands, wenn nicht der halben EU. Man bedenke: Aktuell bezieht Europa immer noch das meiste Gas aus Russland, auch oder vor allem über die Ukraine. Ach ja, wir stehen fest an der Seite der Ukraine, dem demokratischen und korruptionsfreien Modellstaat. Wie könnte man da Selenskij drohen, jegliche Unterstützung einzustellen, wenn er nicht weiterhin den Gastransit garantiert? Oder ist es gar so, dass Selenskij Europa erpresst? Wenn ihr nicht weiterhin zig Milliarden überweist und uns Kriegsmaterial schenkt, dann drehe ich euch das Gas ab. Wie sonst ist die schwachsinnige Haltung unserer Trampolinspringerin und dem Rest der Politiker der „demokratischen Parteien“ zu erklären? Deutschland schuldet der Ukraine nichts! Absolut nichts! Alles Geld, das schon in die korrupten Kanäle Kiews geflossen ist, ist sowieso schon verloren. Kiew wird nicht einen roten Heller zurückzahlen (können).

Scholz hat hingeschmissen. So muss er sich nicht darum kümmern, wie wir ohne russisches Gas in Zukunft auskommen werden. Merz hingegen ventiliert schon Pläne, Kernkraftwerke wieder anzuschalten. Aber selbst wenn er das tatsächlich durchziehen wollte, wird es mindestens ein Jahr dauern, bis von da wieder Strom kommen kann. Wenn überhaupt. Zu gründlich haben grüne Schwachköpfe den Abbauprozess schon vorangetrieben, teilweise unumkehrbar gemacht. Kühltürme anderer Kraftwerke wurden schon gesprengt. Irgendwie erinnert mich das an Cortez, den spanischen Eroberer, der seine Flotte verbrennen ließ, um seine Soldaten zu motivieren. Wasserstoff? Immer mehr wird klar, dass das eine Schnapsidee ist, die in diesem Jahrhundert nicht praktikabel ist.

Mit Merz wird alles besser?

Und wenn Merz Kanzler werden sollte? Es ist nicht zu erwarten, dass er die Gasversorgung aus Russland wieder aufnehmen wird. Er, der erlauben will, Russland mit deutschen Taurus-Raketen tief im Land anzugreifen. Kann man von diesem Mann da noch vernünftige Politik erwarten? Aber halt! Kann es nicht sein, dass auch Merz damit rechnet, dass die Ukraine-Geschichte beendet ist, bevor er Kanzler werden kann? Dass sein Geschwätz von Gestern dann einfach nicht mehr relevant ist? Aber auch Merz hat sich vor der US-Wahl auf die Seite von Harris gestellt. Da böte sich doch eine gute Gelegenheit, Trump richtig zu ärgern, indem Nordstream 2 aufgedreht wird. Ob er das kann, nachdem er sich die Kanzlererlaubnis aus Washington abgeholt hat? Ob zu dieser Erlaubnis, Stichwort „Kanzlerakte“, auch das Versprechen gehört, kein Gas aus Russland anzunehmen? Trump war ein entschiedener Gegner von Nordstream.

Aber Merz bekäme noch ein anderes Geschenk vom Ende des Ukraine-Kriegs. Der Bundeshaushalt würde um Milliarden entlastet. Noch mehr, wenn die „Flüchtlinge“ aus der Ukraine nach Hause geschickt werden, weil es keinen Fluchtgrund mehr gibt. Allein das würde den Bundeshaushalt um mehr als 14 Milliarden entlasten. So viel? Rechnen Sie selbst. 1,2 Millionen Ukrainer werden in der BRD versorgt. Da haben wir nicht nur das Bürgergeld, sondern vor allem die Kosten für Wohnungen. Ob da 1.000 Euro pro Person und Monat ausreichen? Das sind dann schon 14,4 Milliarden und da sind die Milliarden für die ärztliche Behandlung noch nicht eingerechnet. Überhaupt Migranten. Statista meldet Gesamtkosten für Flüchtlinge und Migranten für das Jahr 2023 von 29,7 Milliarden Euro. Man darf annehmen, dass diese Summe politisch korrekt so weit wie möglich kleingerechnet worden ist. Und ja klar, die direkte Finanzhilfe für Kiew darf nicht infrage gestellt werden. Das wird ohne Diskussion einfach hingenommen, aber den Bauern wird eine einzige Milliarde an Steuerentlastungen gestrichen.

Investieren in der BRD ist unsinnig geworden

Die deutsche Industrie meldet Rekorde an Insolvenzen und Abwanderungen ins Ausland. Hohe Industrievertreter haben schon gesagt, es gibt keinen Grund mehr, in der BRD zu investieren. Kein Wunder, bei diesen Energiepreisen und der wahnsinnigen Bürokratie. Nichts geht mehr im besten Deutschland aller Zeiten. Da wäre das Aufdrehen von Nordstream 2 eine sofortige Verbesserung, deren Wert nicht überbewertet werden kann. Mit Merz ist das aber nicht zu erwarten und so stellt sich die Frage, wen man bei der Neuwahl überhaupt wählen kann. BSW? Vergessen Sie´s! Die hatte nur die Aufgabe, noch höhere Wahlerfolge der AfD zu verhindern und das ist gelungen. So erlaube ich mir, der AfD eine Empfehlung zu geben. Schreibt die Öffnung von Nordstream 2 in euer Wahlprogramm! Das, und nur das, kann eine erste Sofortmaßnahme für die Rettung der deutschen Wirtschaft sein. Natürlich neben dem Verschwinden der grünen Sekte und ihrem „Kanzlerkandidat“ Habeck, dem größenwahnsinnigen Vernichter des deutschen Wohlstands.

Masochistische Sanktionen aus Hass sind idiotisch

Mittlerweile ist es unbestreitbar: Die Sanktionen gegen Russland haben dem Westen, insbesondere der BRD, viel mehr geschadet, als Russland. Dort blüht die Wirtschaft auf und der Westen hat die Freundschaft zwischen Russland und China geradezu erzwungen. Wer also noch ein wenig Resthirn sein Eigen nennen will, der muss sofort alle Sanktionen gegen Russland einstellen. Die verstoßen sowieso gegen das Völkerrecht, denn sie sind nicht von der UN abgesegnet. Alle vom Westen willkürlich verhängten Sanktionen müssen eingestellt werden. Alle! Gegen jeden Staat! Jetzt! Sofort! Nur so kann die deutsche Wirtschaft wieder auf die Beine kommen. Wer also weiterhin die Abnahme von russischem Gas verweigert, kann kein Politiker sein, der für das Wohl Deutschlands arbeitet, der gemäß seines Amtseids handelt.

Und wer immer noch den hirnverbrannten Blödsinn verbreitet, Russland wolle Länder in Europa angreifen, bei dem kann man wahrscheinlich die Anzahl seiner Synapsen an den Fingern abzählen. Die Frage, warum Russland das tun sollte, hat noch niemand schlüssig beantworten können. Das ist nur hassgetriebene Dummheit und Hass war schon immer ein schlechter Berater. Hass ist selbstzerstörerisch. Es war schon immer so: Wenn Russland und Deutschland zusammenarbeiten, dann geht es allen gut. So sage ich allen Trump-Hassern: Wenn ihr Trump wirklich ärgern wollt, dann dreht Nordstream auf und beendet alle Sanktionen. Momentan kann ich leider keinen Politiker der „demokratischen Parteien“ erkennen, der den Mut und das Format dazu haben könnte. Deswegen werde ich zum ersten mal eine positive Wahlentscheidung für mich treffen. Also nicht wählen, um schlimmeres zu verhindern. Ich will Tino Chrupalla als nächsten Bundeskanzler haben. Wer sonst wäre wählbar für diese Aufgabe?

