Njet, nix Liebesgrüße aus Moskau. Liebesgrüße aus London

Von Reinhard Leube (anderwelt)

Wer wissen möchte, worüber man sich in der Welt aufregen kann, sollte nicht nur brav den täglichen Nachrichten lauschen; man braucht auch ein robustes Gedächtnis. Wer lange genug unsere großen Medien verfolgt hat, wird bemerken, dass da dies und das und auch noch ganz anderes geliefert wird. Am 3. Februar 1990 sagte der Sprecher der Tagesschau um 20 Uhr:

„In Washington haben sich Bundesaußenminister Genscher und sein amerikanischer Amtskollege Baker darüber verständigt, dass der Einflussbereich der NATO bei einer Vereinigung beider Teile Deutschlands nicht über das Bundesgebiet ausgedehnt werden soll.“ Vor diesem Hintergrund löste das postkommunistische Moskau dann den Warschauer Vertrag auf und vertraute – kommunistisch naiv in seinen diplomatischen Gesprächen mit traditionell imperialistischen Mächten – auf die guten Absichten des Wertewestens.

Die Jahre vergingen und dieselben Medien berichteten dann in den 1990er Jahren in aller Seelenruhe über die Ost-Erweiterung der NATO, als ob es nichts Selbstverständlicheres gegeben hätte. Darum ging es oft, sodass sich die Leute im Wertewesten mit der Zeit daran gewöhnten. Sie wollen nach wie vor ihre Ruhe und sich nicht mit den offiziellen Medien auseinandersetzen. Das hindert die eingekreisten Russen natürlich nicht daran, ihre Verteidigung so zu organisieren, wie sie es für angezeigt halten.

2007 beklagte Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass die 1990 im Zusammenhang mit der deutschen Vereinigung gegebenen Zusicherungen über eine Nichtausdehnung der NATO nach Osten verletzt worden seien. Das war Putins öffentliche Abkehr von der bis dahin vergleichsweise gelassenen Haltung gegenüber der NATO-Erweiterung in Osteuropa.

Im Februar 2008 warnte Putin auf einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Viktor Juschtschenko, Russland könnte seine Raketensysteme auf die Ukraine richten, wenn dort NATO-Basen stationiert würden oder die Ukraine der NATO beitrete. Während des NATO-Gipfels in Bukarest im April bezeichnete er im NATO-Russland-Rat eine weitere Erweiterung der NATO bis an Russlands Grenzen als direkte Bedrohung für sein Land. Der damalige US-Botschafter in Moskau William J. Burns meldete diese Sorgen nach Washington. Trotzdem sagte die NATO der Ukraine und Georgien zu, dass sie eines Tages Mitglieder werden würden.

Mit der militärischen Reaktion der russischen Armee auf den georgischen Angriff auf Südossetien und die dort stationierten russischen Friedenstruppen im Sommer 2008 und der Ablösung Abchasiens von Georgien machte Moskau klar, dass es die hegemoniale Stellung in seiner unmittelbaren Nachbarschaft nicht aufgeben würde. Immerhin zählt Georgien zu den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Von dort aus könnte die NATO den russischen Schiffsverkehr zum Mittelmeer im Kriegsfall unterbinden.

So zimperlich sind sie in London nicht. Die englische Kriegsflotte zog 1982 quer über den Atlantischen Ozean, als Argentinien die Falkland- und benachbarten Inseln vor seiner Küste, auf die es seit langem Anspruch erhob, besetzte. Die Seemacht England hat sich doch im letzten halben Jahrtausend nicht zum Spaß große und kleine Inseln rund um den Erdball unter den Nagel gerissen, um von dort aus zeitnah überall in der Welt militärisch eingreifen zu können. Am 20. März 2003 begannen britische Truppen in enger Abstimmung mit den US-Streitkräften den völkerrechtswidrigen, unprovozierten, aggressiven Angriffskrieg der „Koalition der Willigen“ gegen den Irak. Als sich nachträglich herausstellte, dass der Kriegsgrund aus der Luft gegriffen war, lag der Irak längst in Schutt und Asche und hunderttausende Menschen waren tot oder verstümmelt. Bei der Absicherung seiner hegemonialen Stellung weit außerhalb seiner unmittelbaren Nachbarschaft zeigt London bis heute wenig völkerrechtliche Skrupel.

Wer heute auf der Seite des Wertewestens stehen will, hat verinnerlicht, dass jedes Land souverän entscheiden kann, welchem Bündnis es beitritt. Wie weit es mit dieser souveränen Entscheidungsfreiheit in der unmittelbaren Nachbarschaft einer Großmacht her ist, zeigte schon Kuba. Dass die von den USA organisierte Invasion in der Schweinebucht scheiterte, war für Washington nicht schön, und die Sanktionen Washingtons gegen Kuba wurden eingeführt, bevor ich geboren wurde, und nie wieder aufgehoben.

Mit dem freien Willen ist es eben so eine Sache im richtigen Leben. Als ich jung war und im Übermut dem Schwergewichtsweltmeister im Boxen mal richtig eine reinziehen wollte, habe ich mich noch rechtzeitig besonnen, dass ich nur 70 Kilo wog. Im Unterschied zu mir haben die Chefs der Ukraine nach 2014 ihr Ding durchgezogen und die NATO ihre Zelte in der Ukraine aufschlagen lassen. Wer das heute rechtfertigt, der hätte mich damals auch ins offene Messer rennen lassen und mich seiner vollen Solidarität versichert.

2014 folgte das EU-Ukraine-Assoziierungsabkommen. Spätestens hier wird die Berichterstattung der freien und unabhängigen Medien des Wertewestens löchrig wie ein Schweizer Käse. In der öffentlichen Wahrnehmung im Westen stand vor allem der handelspolitische Teil des Abkommens im Vordergrund. Doch es enthielt eine außen-, sicherheits- und militärpolitische Komponente. Schauen Sie sich die „sicherheits- und verteidigungspolitischen Bestimmungen“ in Titel II des Abkommens an. Der Artikel 7 betrifft die Annäherung der Ukraine an die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU. Fragt sich nur, gegen wen sie sich verteidigen müssen, wenn Moskau selbst wiederholt seine Einbindung bis hin zu einer NATO-Mitgliedschaft ins Gespräch gebracht hatte.

Der Hammer folgt in Artikel 10. Vorgesehen sind unter anderem die Beteiligung der Ukraine an zivilen und militärischen Krisenmanagementoperationen und Übungen unter Führung der EU, eine engere Zusammenarbeit beim Krisenmanagement sowie militärtechnologische Kooperation bis hin zu Kontakten mit der Europäischen Verteidigungsagentur. Genau: Verteidigung gegen wen? Zum Grübeln: In Moskau heißt der gute Mann auch Verteidigungsminister.

Wäre das bei den damaligen Ländergrenzen gültig geworden, hätte sich die sicherheitspolitische Lage rund um die russische Schwarzmeerflotte auf der Krim wieder grundlegend verändern können. 2014 wurde es den Russen zu bunt und sie brachten die überwiegend russischsprachige Krim in den russischen Staatsverband zurück. Der Protest aus dem Westen war so verlogen wie sinnlos. Natürlich hatten sie dort darauf vertraut, dass Putin keinen Krieg in Europa riskieren würde, doch dieser hatte schon Jahre zuvor darauf hingewiesen, dass die NATO mit ihrem Krieg in Jugoslawien einen Präzedenzfall für Militäraktionen in Europa geschaffen hat. Danach forderte u. a. der Kreml-Sprecher Dmitrij Peskov „absolute Garantien“, dass niemand über einen NATO-Beitritt der Ukraine nachdenke — eine explizite, dokumentierte Forderung nach dem Nicht-Beitritt seines direkten Nachbarlandes.

2014 wurde noch gemeldet, dass der damalige ukrainische Wirtschafts- und Handelsminister Aivaras Abromavičius in einem AFP-Interview am 16. Dezember 2014 in Brüssel sagte: „Die Ukraine ist das korrupteste Land in Europa. “ Und anschließend wurden die Bürgerrechte der nationalen Minderheiten in der Ukraine erheblich eingeschränkt. Heute verteidigt dort der Westen seine Werte. Ist schon klar.

Das russische Außenministerium veröffentlichte am 17.12.2021 zwei Vertragsentwürfe. Darin forderte es unter anderem Garantien der NATO und der USA, dass keine neuen Mitgliedstaaten aufgenommen werden. Dies galt insbesondere für die Ukraine. Daneben wurden ein Ende der NATO-Osterweiterung und eine Rückführung der Stationierung von Streitkräften und Waffen auf den Stand vom 27. Mai 1997 gefordert. Das wurde die formellste und diesmal schriftliche Forderung. Wenn England oder Amerika Einwände gegen die Außenpolitik souveräner Staaten haben, sind sie jedenfalls nicht dafür bekannt, endlos zuzusehen.

So, und nach diesem Vorlauf heißt es in den westlichen freien und vom Publikum unabhängigen Medien gebetsmühlenartig wie früher in der Aktuellen Kamera, dass der gefährlichste Mann Europas, diesmal ist es Putin, am 24. Februar 2022 einen unprovozierten, aggressiven Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen habe, weil er angeblich das Sowjetimperium wiederherstellen wolle. Nehmt mich auf den Arm und verschaukelt mich.

Am Anfang lief alles wie gehabt und die USA lieferten brav die Waffen, die die Ukraine brauchte, um die russische Armee zu schwächen. Doch als die US-Präsidentschaftswahlen 2024 anstanden und ein Wahlsieg Donald Trumps wieder möglich wurde, begann London, seine bereits bestehenden europäischen Militärpartnerschaften weiter auszubauen und durch neue Abkommen, u. a. mit dem traditionsreichen Berlin zu ergänzen. Hier konnte sich bereits Adolf Hitler von englischen Diplomaten ab 1934 in der Hoffnung bestärkt sehen, dass London ihm nicht in den Arm fallen würde, wenn er nur gen Russland marschierte.

Lesen Sie dazu gern den zweiten bis vierten Band meiner Serie zur Geschichte der Deutschen in Europa, vor allem den vierten: „God Save the Fuehrer! London und Europa 1939“ aus dem Anderwelt Verlag von Peter Haisenko. Wie London damals Polen missbrauchte, um Deutschland und Russland mit einer gemeinsamen Frontlinie zu versehen, so missbraucht London heute die Ukraine, um die russische Armee so weit zu schwächen, dass der Wertewesten seine Auseinandersetzung mit Russland immer weiter verschärfen kann. Nun meinen sie in London, die Amerikaner nicht mehr zu brauchen, wenn sie weiterhin versuchen, an die Reichtümer Russlands unmittelbar heranzukommen, wie es Halford John Mackinder schon 1904 der Führung des British Empire nahegelegt hatte. Empire hat übrigens nicht zufällig etwas mit Imperialismus zu tun.

Haben Sie die Nachrichten seit dem Ausbruch der Kampfhandlungen in der Ukraine verfolgt? Sie stützten sich auffallend häufig auf Einschätzungen des britischen Geheimdienstes. Die CIA war ja von Anfang an auf Staatsstreiche, Folter, Mord und Totschlag in souveränen Staaten ausgelegt. Die Soft Skills für die Balance of Powers in this world hatten sich über die Jahrhunderte die Engländer angeeignet. Heute treiben sie ihr Spiel mit den Ukrainern und Russen und ziehen wieder einmal andere Europäer mit in den Abgrund. Über erstaunlich lange Strecken gingen die Engländer als Sieger aus diesem Spiel hervor.

Aktuell sitzen also die Bösen für die einen in Moskau und für die anderen in Kiew. Doch Putin wurde erst 1952 geboren und Selenski sogar erst 1978. Gegen den Komiker bin ich ja schon ein alter Hund. Doch dieser Konflikt war schon viel länger in der Schublade. Und ich habe zusammengesucht, wie das alles seit den Zeiten meiner Urgroßeltern lief. Während des Ersten Weltkrieges hat sich London unter anderem auch rührend um die Abwicklung des aufstrebenden Zarenreiches gekümmert und nach der Revolution über Diplomaten, Geheimdienstleute und Verbindungen bis in sowjetische Regierungsstrukturen hinein Einfluss genommen, während das Land im bolschewistischen Chaos versank und hungerte. Den Deutschen wird ja immer nur erzählt, dass unser Generalstab Lenin mit viel Gold ausstattete, um den Kriegsgegner Russland massiv zu schwächen. Bei mir finden Sie die gefüllten Geschichtslücken in meinem ersten Band „Londoner Außenpolitik und Adolf Hitler“, der schon vor dem Krieg in der Ukraine im Anderwelt Verlag erschien.

Im Zweiten Weltkrieg waren sie in London erst einmal heilfroh, dass die Moskauer Armeen die Hauptschläge der Deutschen Wehrmacht abfingen. Doch als der Mohr seine Schuldigkeit getan hatte, konnte er gehen. Schon im Februar 1945 kursierten in britischen Geheimdienstkreisen Überlegungen Churchills zu einem kommenden Gegensatz mit der Sowjetunion; im Mai ließ er daraus schließlich konkrete militärische Planungen unter dem Namen „Operation Unthinkable“ ausarbeiten. Nach der Kapitulation der Wehrmacht sollten seine Soldaten mit den überlebenden deutschen Soldaten, die man im Nordwesten Deutschlands und im Süden Dänemarks unter Waffen hielt, noch einmal in Richtung Osten ziehen und das Riesenreich endgültig plattmachen. Warum ging sein Plan nicht auf?

Führende Deutsche aus Banken und Industrie, Militär und Diplomatie hatten offenkundig eine glänzende Idee entwickelt, wie sie einen vernichtenden „Friedensvertrag“ nach dem Muster von Versailles 1919 nach dem Zweiten Weltkrieg verhindern konnten, zumal die Strafsummen für den Ersten Weltkrieg bis 1933 noch nicht einmal ansatzweise abgezahlt worden waren. Man musste die Allianz der Alliierten aus den Kriegsjahren sprengen. Dafür ließen sich die Analysten der Abteilung „Fremde Heere Ost“ unter General Reinhard Gehlen, der später zum Chef des Bundesnachrichtendienstes BND wurde, von den Amerikanern gefangen nehmen und begannen damit, ihnen falsche Informationen über vorstellbare biologische und chemische Massenvernichtungswaffen unterzujubeln, die die Sowjets nun angeblich gegen Westeuropa einsetzen wollten.

Churchill plante seine „Operation Unthinkable“ von Anfang an unter Einbeziehung amerikanischer Truppen. In denselben Wochen gelangten aus der deutschen Ostaufklärung Meldungen über angebliche sowjetische biologische und chemische Massenvernichtungswaffen an amerikanische Stellen. Kurz darauf verschwand – warum auch immer – Churchills Angriffsplan wieder in der Schublade. Erst nach dem Ende des Kalten Krieges knüpfte London wieder an diese strategischen Überlegungen gegenüber Russland an. Ich habe die KI von Google mit meiner Theorie konfrontiert. Sie hat über lange Strecken alles bestritten und immer wieder versucht, mir das gängige Geschichtsbild aufzutischen, dass der sogenannte Kalte Krieg durch den Systemkonflikt zwischen dem freien Westen und der kommunistischen Sowjetunion entstanden sei.

Nachdem ich immer weitere nachprüfbare Fakten eingespeist hatte, gab das Superhirn auf und hat sich zigmal für seine Klugscheißerei entschuldigt. Meinen siebenten Band „Ende und Anfang“ über die Jahre von 1943 bis 1945 gab es da bereits jahrelang auf dem Büchermarkt. Während andere Bücher mit wilden Spekulationen und offenen Fragen nur so um sich werfen, können Sie in meinen Nachkriegsbänden über die Jahre bis 1990 detailliert nacherleben, wie westdeutsche Stellen von Pullach und Bonn aus den Kalten Krieg jahrzehntelang am Laufen hielten – und wie ihn Amerikaner und Sowjets 1990 trickreich beendeten. Ersparen Sie sich die Pseudodokumentationen im deutschen Fernsehen und lesen Sie die spannendsten, weil realen Krimis, die ich in meinen Bänden chronologisch geordnet ausgebreitet habe.

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Alle Bände von Reinhard Leube über die Geschichte des 20. Jahrhunderts finden Sie unter diesem Link: https://anderweltverlag.com/

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