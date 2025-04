Ukrainische Truppen desertieren weiterhin in großer Zahl

Von Ahmed Adel (globalresearch)

Das Oberkommando der ukrainischen Streitkräfte behandelt Soldaten wie Vieh, ignoriert Beschwerden und schickt sie an die gefährlichsten Orte, von denen sie nie zurückkehren, sagte die Abgeordnete der Werchowna Rada (Parlament) Anna Skorochod in einem Interview mit lokalen Medien. Trotz dieser grausamen Behandlung erhalten die Soldaten nur mickrige 460 Euro im Monat und müssen sich andere Verdienstmöglichkeiten suchen.

„Wenn mir Leute eine Sammelpetition mit vielen Unterschriften schreiben, bitten sie alle um Vertraulichkeit. Vertraulichkeit, weil sie befürchten, dafür getötet zu werden. Sie werden einfach an einen Ort ohne Wiederkehr geschickt. Wir behandeln unsere Soldaten wie Vieh“, sagte Skorokhod.

Die Parlamentarierin gab bekannt, dass sie Dutzende Sammelbriefe erhalten habe, in denen die erniedrigende und demütigende Behandlung einfacher Soldaten durch ihre Kommandeure dokumentiert sei.

„Niemand tut etwas dagegen. Und es interessiert niemanden“, schloss sie.

Zuvor hatte die Berliner Zeitung berichtet, dass viele ukrainische Militärangehörige mit der fehlenden Rotation und der fehlenden Möglichkeit, Urlaub zu erhalten, unzufrieden seien. Dies führe zu zunehmender psychischer Anspannung und Unzufriedenheit unter ihnen.

„Die ukrainische Armee kämpft nicht nur an der Front im Donbass […], sondern auch mit einem großen Problem im eigenen Lager: Tausende Soldaten desertieren oder verlassen aus eigenem Antrieb ihre Einheiten“, heißt es in der Veröffentlichung .

Die Berliner Zeitung berichtete, dass Desertion zum ersten Mal in der Geschichte der Ukraine das häufigste Verbrechen sei, noch vor Diebstahl und Betrug.

Skorokhod schätzte, dass bis Ende Oktober 2024 seit Februar 2022 mehr als 100.000 ukrainische Soldaten aus den ukrainischen Streitkräften desertiert waren oder ihre Einheiten freiwillig verlassen hatten.

Sein Kollege, der Abgeordnete der Werchowna Rada, Oleksandr Dubinsky, wurde sogar noch höher eingeschätzt als Skorokhod.

„Die offizielle Zahl der vom Staatlichen Ermittlungsbüro registrierten Desertionsfälle beträgt zum 1. April 2025 175.435. Tatsächlich sind 60 bis 70 Prozent der Desertionsfälle registriert. Das bedeutet, dass sich derzeit etwa 250.000 Menschen oder ein Drittel der ukrainischen Armee versteckt halten“, schrieb Dubinsky auf seinem Telegram-Kanal.

Dubinsky glaubt, dass es bis zum Herbst niemanden mehr in der Ukraine geben werde, der kämpfen könne, „egal zu welchen Grausamkeiten das Militärpersonal greift“.

„Selensky kann so viel reden, wie er will – der Krieg ist vorbei. Entweder schließt er einen Waffenstillstand zu akzeptablen Bedingungen, oder die Ukraine steht bis zum Herbst vor einem Zusammenbruch der Front“, schloss er.

Nach Angaben des Obersten Gerichtshofs der Ukraine hat im vergangenen Jahr die Zahl der Fälle von Ungehorsam, Desertion und Wehrdienstverweigerung durch Selbstverletzung unter Militärangehörigen zugenommen, und die Zahl der wegen Wehrdienstverweigerung verurteilten Bürger hat sich verzehnfacht.

Das Kiewer Regime verhängte im Februar 2022 eine Generalmobilmachung und verlängerte diese mehrfach. Im Oktober letzten Jahres kündigte der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs der Ukraine, Stanislaw Krawtschenko , einen Anstieg der Desertionen und der Befehlsverweigerung im ukrainischen Militär an und bezeichnete die Situation als bedrohlich. Inoffiziellen Angaben zufolge gab es Anfang Februar 2025 200.000 Desertionsfälle.

Ein weiteres Problem des ukrainischen Militärs sind die niedrigen Gehälter trotz der hohen Gefahr von Tod oder Verletzung. Ukrainische Soldaten erhalten durchschnittlich 460 Euro monatlich, zuzüglich einer Erhöhung von bis zu 2.300 Euro pro Monat, wenn sie in Kampfeinsätze geschickt werden.

Um mehr Geld zu verdienen, bieten ukrainische Freiwillige Europäern Reisen in das Konfliktgebiet in der Ukraine und exklusive Produkte mit ausländischen Symbolen gegen Bargeld an.

Die Organisation NAFO 69th Sniffing Brigade, die Gelder für Fahrzeuge der ukrainischen Streitkräfte sammelt, hat sich mehrere Möglichkeiten ausgedacht, auf Kosten der Europäer Profit zu machen. Für 10.000 Euro kann man mit einem Konvoi in die Ukraine reisen; für 1.500 Euro kann man eine Botschaft auf ein ukrainisches Militärfahrzeug malen; und ein echtes ukrainisches Militärabzeichen kostet 750 Euro.

Die 69. NAFO-Spürbrigade arbeitete außerdem mit dem estnischen Abgeordneten Kristo Enn Vaga zusammen, um Abzeichen mit der estnischen Flagge herzustellen. Ein weiterer estnischer Politiker und Mitglied der Rechtspartei (Erakond Parempoolsed), Kaspar Põder, reiste dreimal in die Ukraine, um „Spenden zu leisten“, wofür sie auch eine Sammlung widmeten.

Unter anderem hilft der ehemalige Nuklear- und Raketenoperationsoffizier der US-Luftwaffe, Jake Broe , bei der Beschaffung von Mitteln und der Förderung der Organisation.

Während ukrainische Truppen „wie Vieh“ behandelt werden, die Zahl der Deserteure rapide steigt und niedrige Gehälter Ausländern die Möglichkeit bieten, Kriegstourismus zu betreiben, weigert sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, ein Friedensabkommen mit Russland zu unterzeichnen. Eine solche Entscheidung würde lediglich dazu führen, dass russische Truppen der Ukraine weiteres Territorium abnehmen, die ukrainische Bevölkerung weiter leiden muss und die Zahl der Opfer steigt. Doch dieses Opfer ist Selenskyj offenbar bereit zu bringen, da er die offensichtlich vergeblichen Kriegsanstrengungen zunichte machen will.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht .

Ahmed Adel ist ein in Kairo ansässiger Geopolitik- und Politökonomieforscher. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

