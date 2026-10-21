Von London Daily (globalresearch)

Bill Gates, zusammen mit Pfizer CEO und niederländischen Beamten, beschuldigt, wissentlich unsichere Impfstoffe zu fördern; Versuche, sich dem Prozess zu entziehen, wurden abgelehnt, als die Anhörung am 27. November näher rückt.

Niederländische Gerichte haben Bill Gates offiziell angewiesen, wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit COVIDCOVID-19-Impfstoffen vor Gericht zu stehen. Sieben Kläger, die impfbedingte Verletzungen erlitten haben, behaupten, dass Gates zusammen mit anderen hochkarätigen Persönlichkeiten die Öffentlichkeit absichtlich in die Irre geführt hat, Injektionen zu erhalten, von denen sie wussten oder hätten wissen können, dass sie weder sicher noch wirksam waren.

Die Klage nennt auch den ehemaligen niederländischen Premierminister Mark Rutte, Pfizer CEO Albert Bourla und mehrere Schlüsselfiguren des niederländischen COVIDCOVID-Reaktionsteams und beschuldigt sie der Mittäterschaft an der Täuschung.

Gates versuchte, sich der Klage zu entziehen und argumentierte, dass sein Status als US-Bürger ihn vor einem niederländischen Gerichtsverfahren schützen sollte. Das Gericht entschied jedoch, dass Gates enge Beteiligung an anderen Angeklagten, die unter niederländischer Zuständigkeit stehen, ihn in den Niederlanden vor Gericht gestellt habe.

Jetzt sehen sich Gates und seinem Anwaltsteam einem wachsenden Druck ausgesetzt, während sie sich darauf vorbereiten, diese schwerwiegenden Anschuldigungen vor Gericht zu konfrontieren, wobei die nächste Anhörung für den 27. November geplant ist.

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