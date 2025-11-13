Nicht CO2! – Militärische Geheimwaffen und Giftsprühaktionen bedrohen das Weltklima!

16. November 2025 dieter HAARP, Klimalüge, Medien, Zukunft 0

Öffentliche Dokumente belegen zweifelsfrei, dass es militärische Geheimwaffen gibt, die nachweislich unser Klima verändern. Ein Ex-FBI-Chef bestätigt zudem, dass durch Flugzeuge hochgiftige Substanzen über den Köpfen der Bürger versprüht werden! Warum erfährt der Bürger darüber nichts? Warum werden vielmehr sämtliche Wetterphänomene mit einem angeblich durch CO2 verursachten Klimawandel erklärt? Wie in einem Kriminalroman geht diese Dokumentation auf Spurensuche und gibt eine schlüssige Antwort. [weiterlesen bei kla.tv]

(Visited 43 times, 43 visits today)
Nicht CO2! – Militärische Geheimwaffen und Giftsprühaktionen bedrohen das Weltklima!
1 Stimme, 5.00 durchschnittliche Bewertung (98% Ergebnis)

Entdecke mehr von Krisenfrei

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Ähnliche Artikel

An Odessa zeigt sich die perfide Lügentaktik Kiews
Aufklärung

An Odessa zeigt sich die perfide Lügentaktik Kiews

27. Juli 2022 dieter Aufklärung, Betrugssystem, Europa, Frieden, Medien, Menschenrecht, Militär, Politik, Staatspropaganda, Terror, US-Kriege, Zukunft 17

Von Peter Haisenko (anderwelt) Wieder einmal ist die Berichterstattung unserer Medien zum Getreideabkommen unvollständig. Verschwiegen wird, dass sich darin Kiew verpflichtet, die Minen zu räumen, die Kiew selbst gelegt hat und die den Getreideexport verhinderten. […]

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*