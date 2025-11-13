Nicht CO2! – Militärische Geheimwaffen und Giftsprühaktionen bedrohen das Weltklima!

Öffentliche Dokumente belegen zweifelsfrei, dass es militärische Geheimwaffen gibt, die nachweislich unser Klima verändern. Ein Ex-FBI-Chef bestätigt zudem, dass durch Flugzeuge hochgiftige Substanzen über den Köpfen der Bürger versprüht werden! Warum erfährt der Bürger darüber nichts? Warum werden vielmehr sämtliche Wetterphänomene mit einem angeblich durch CO2 verursachten Klimawandel erklärt? Wie in einem Kriminalroman geht diese Dokumentation auf Spurensuche und gibt eine schlüssige Antwort. [weiterlesen bei kla.tv]

