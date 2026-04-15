Neuer Klimaplan: „Das wird den Bürger Milliarden kosten“ – Fritz Vahrenholt im Interview

Robert Habecks Heizungsgesetz könnte doch noch in Kraft treten, sollten sich Union und SPD nicht auf eine Gesetzesänderung einigen können. Doch die SPD stellt sich quer – Die Kosten für den Bürger steigen ungehindert weiter. „Sollte das durchkommen, dann braucht die Regierung bei den Wahlen in Ostdeutschland gar nicht antreten“, ordnet Klima-Experte Fritz Vahrenholt die Situation ein.

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