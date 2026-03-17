Neuer iranischer Oberster Führer befiehlt: US-Stützpunkte haben nur 24 Stunden

Iran hat gerade ein extrem wichtiges Ultimatum veröffentlicht! Der neue Oberste Führer des Iran gibt allen US-Militärstützpunkten im Persischen Golf nur 24 Stunden, um zu reagieren. Dies ist eine ernsthafte Eskalation zwischen Iran und den USA, die die internationalen Spannungen weiter verschärft.

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