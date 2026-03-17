Neuer iranischer Oberster Führer befiehlt: US-Stützpunkte haben nur 24 Stunden

Iran hat gerade ein extrem wichtiges Ultimatum veröffentlicht! Der neue Oberste Führer des Iran gibt allen US-Militärstützpunkten im Persischen Golf nur 24 Stunden, um zu reagieren. Dies ist eine ernsthafte Eskalation zwischen Iran und den USA, die die internationalen Spannungen weiter verschärft.
(Visited 63 times, 63 visits today)
Entdecke mehr von Krisenfrei
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
Nach einem 24-Stunden-Ultimatum Israels an iranisches diplomatisches Personal im Libanon, scheint dies auch der Iran nachzuahmen.
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-gives-24-hour-ultimatum-to-representatives-of-iranian-regime-to-leave-lebanon/3848826
Drei Tage alt:
Doch das neuste scheint zu stimmen:
https://www.facebook.com/groups/latestcameroon/posts/26654296040893218/
„24hrs for USA to leave the Middle East.
Iran’s newly appointed Supreme Leader has issued an ultimatum to the United States, demanding the closure of all US military bases in the Middle East within a 24-hour timeframe.
He has vowed to launch airstrikes on any remaining functional bases after the deadline.“
Dann darf man gespannt sein, inwieweit der Iran geschwächt ist, wie es bei MMNEWS vertreten wird.
https://www.mmnews.de/politik/247647-iran-im-krieg-wie-lange-noch
Aufgrund der neusten Reihe von Attentaten Israels an Laridschani und 12 Führungskräften muß man abwarten, ob der Iran überhaupt noch angreifen kann, was in diesem Video von John Ag noch nicht berücksichtigt ist.
Für diesen Krieg nahm sich Israel als Blaupause das Deutsche Reich, wo man bis 1945 alle Führungskräfte liquidierte oder anschließend durch Siegerjustiz hängen ließ, wobei die sowjetischen Richter dabei waren, denen bekannt war, daß mehr als 12.000 polnische Offiziere in Katyn von den Sowjets durch Genickschuß liquidiert wurden. Anschließend war das Volk führungslos, und man konnte eine willfährige Besatzungsregierung einsetzen, die unter Adenauer das Volk im Interesse der Sieger wieder bewaffnete. Und diese Besatzungsregierungen haben sich bei uns bis heute immer wieder von neuem perpetuiert, so daß wir derartig neurotisch wurden, um die Grünen zu wählen und demnächst ein muslimischer Staat sein werden!
Für den Iran ist also auch unsere „Demokratisierung“ geplant!