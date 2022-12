Neue Studie zeigt, dass Covid-Impfungen tatsächlich „Waffen der Massenentvölkerung“ sind

Entvölkerung und Eugenik sind Tabuthemen, die bei einfachen Menschen mit normalen Werten und Moralvorstellungen Entsetzen und Abscheu hervorrufen.

von Baxter Dmitry (dirtyworld1)

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die Menschheit routinemäßig Entvölkerungsprogramme wie die Eugenik-Kampagne der Nazis im Dritten Reich abgelehnt hat.

Wir verstehen auf einer grundlegenden menschlichen Ebene, dass keine Regierung oder globalistische Organisation die gottähnliche Macht der Schöpfung und Zerstörung über die menschliche Rasse haben sollte.

Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass die Eugenik-Bewegung nicht wirklich gestorben ist, sondern einfach in den Untergrund gegangen ist, wo sie in elitären Kreisen, einschließlich des Weltwirtschaftsforums von Klaus Schwab, weiterhin großen Einfluss hat?

Wie der Mitbegründer der American Eugenics Society Frederick Osborn 1968 formulierte: „Eugenische Ziele werden am ehesten unter einem anderen Namen als Eugenik erreicht.“

Mehr als 60 Jahre nach Osborns Äußerung haben die Eugeniker endlich ihr Ziel erreicht. Der Covid-Impfstoff ist einfach Eugenik unter einem anderen Namen.

Wie konnten sie damit durchkommen?

Die globale Elite hat eine unglaublich raffinierte und gut finanzierte Kampagne gestartet, um zu verhindern, dass die Wahrheit jemals ans Licht kommt. Regierungen, Aufsichtsbehörden, Mainstream-Medien, Faktenprüfer und Aktivisten an der Basis sind alle infiltriert und für die Sache kooptiert worden.

In den letzten zwei Jahren wurden wir Zeugen des beunruhigendsten Beispiels einer Massenbildungspsychose seit dem Deutschland der 1930er Jahre.

Anständige und gesetzestreue Menschen wurden einer vollständigen Gehirnwäsche unterzogen, die sie an den Rand einer Psychose gebracht hat. Sie sind nicht willens oder in der Lage, ihre eigenen Ansichten zu hinterfragen.

Das ist bedauerlich, denn es gibt so viele Beweise, die dem Mainstream völlig widersprechen.

Eine neue Studie, die in der medizinischen Fachzeitschrift Clinical Research in Cardiology veröffentlicht wurde, hat ergeben, dass der Impfstoff tatsächlich Herzprobleme verursacht und damit eine Antwort auf die Frage liefert, warum in den letzten zwei Jahren so viele Menschen, auch junge, fitte und gesunde, plötzlich und unerwartet gestorben sind.

Dies geht aus der Studie hervor:

Bei 25 Personen, die unerwartet und innerhalb von 20 Tagen nach der Anti-SARS-CoV-2-Impfung gestorben waren, wurden standardisierte Autopsien durchgeführt.

Bei vier Patienten, die eine mRNA-Impfung erhalten hatten, stellten wir eine akute (Epi-)Myokarditis fest, ohne dass eine andere signifikante Erkrankung oder gesundheitliche Konstellation festgestellt wurde, die den unerwarteten Tod verursacht haben könnte.

Insgesamt deutete der Autopsiebefund auf einen Tod aufgrund von akutem arrhythmogenem Herzversagen hin. Somit kann eine Myokarditis eine potenziell tödliche Komplikation nach einer mRNA-basierten Anti-SARS-CoV-2-Impfung sein.

Die so genannten „Verschwörungstheoretiker“ sind durch diese Studie vollkommen bestätigt worden. Sie haben dies in den letzten zwei Jahren gesagt, aber niemand wollte zuhören.

Diese Studie verursacht ein großes Problem für die Mainstream-Medien und die Faktenprüfer. Das Narrativ, das sie in den letzten zwei Jahren propagiert haben, ist völlig ruiniert.

Ihre Argumente liegen in Trümmern. Sie können jetzt nicht mehr weglaufen und sich nicht mehr verstecken.

Und es wird immer schlimmer für sie.

Erst diese Woche wurde in der medizinischen Fachzeitschrift Vaccine veröffentlicht, dass FDA-Ermittler Beweise dafür gefunden haben, dass die Covid-Impfung von Pfizer mit Blutgerinnung in Verbindung steht.

Endlich beginnt die Wahrheit ans Licht zu kommen. Mutige Männer und Frauen weigern sich, sich dem Diktat der Globalistenelite und ihrem Krieg gegen die Menschheit zu unterwerfen.

Mutige Menschen innerhalb der korruptesten Organisationen erheben sich gegen ihre Sklavenhalter.

Wir haben Zugang zu einer offiziellen Aufzeichnung einer Sitzung des Beratungsausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte der FDA am runden Tisch, bei der der Lizenzantrag von Pfizer für die dritte Dosis oder „Auffrischungsdosis“ ihres Impfstoffs COVID-19, Comirnaty, diskutiert wurde.

Nach den Informationen, die auf der FDA-Sitzung präsentiert wurden, hat Pfizer die FDA über die Sicherheit des Impfstoffs getäuscht, und die Ergebnisse waren katastrophal.

„Wir wurden von (Pfizer) fälschlicherweise über die Sicherheit des Impfstoffs getäuscht… Die Zahl der Herzinfarkte ist 71-mal höher als bei anderen Impfstoffen… Die Impfstoffe töten zwei Menschen für jedes gerettete Leben.“

Das ist ein Zitat, das direkt aus der FDA-Sitzung stammt. Hören Sie zu:

Verheerendes Zeug. Man darf nicht vergessen, dass der schnellste Impfstoff, der je entwickelt wurde, mehr als vier Jahre harte Arbeit erforderte.

Aber Dr. Ugur Sahin – der BioNTech zusammen mit seiner Frau gegründet hat – erstellte an einem Wochenende einen „groben Entwurf“ für den Impfstoff von Pfizer.

Und dieser experimentelle „Grobentwurf“ erhielt nur Monate später die FDA-Zulassung. Die Entwicklung des Impfstoffs von Moderna dauerte ebenfalls nur zwei Tage, wie Business Insider bereits berichtete.

Das alles erweckt kein Vertrauen in die Impfstoffe, oder doch?

Vielleicht hat Dr. Sahin deshalb vor der Kamera zugegeben, dass er sich nicht mit einem Covid-Impfstoff impfen ließ.

Auf die Frage eines DW-Reporters, warum er nicht geimpft wurde, wich Dr. Sahin aus und behauptete, dass es für ihn illegal sei, sich impfen zu lassen, und dass sich sein Unternehmen darauf konzentrieren müsse, Milliarden von Impfstoffen für andere zu produzieren.

Aber wenn Sie zu dem Schluss gekommen sind, dass der Impfstoff von Pfizer eine Katastrophe für die Menschheit ist und von Gaunern und Betrügern vertrieben wird, dann warten Sie, bis Sie von dem Impfstoff von Oxford-AstraZeneca hören.

Der Impfstoff von Oxford-AstraZeneca wird massiv als der Impfstoff der Wahl für die Entwicklungsländer beworben, da er billiger ist und viel weniger komplizierte Lagerungsanforderungen hat als seine Hauptkonkurrenten Pfizer und Moderna.

Den meisten Menschen ist jedoch nicht bewusst, dass die britischen Entwickler des „Impfstoffs der Wahl für die Entwicklungsländer“ direkt mit der britischen Eugenik-Bewegung verbunden sind, die an der Reduzierung der Bevölkerung in denselben Teilen der Entwicklungsländer arbeitet, auf die der Impfstoff von AstraZeneca abzielt.

Am beunruhigendsten ist die direkte Verbindung zwischen den führenden Entwicklern des Impfstoffs und dem Wellcome Trust und dem Galton Institute, zwei Gruppen mit langjährigen Verbindungen zur britischen Eugenik-Bewegung.

Das Galton-Institut, benannt nach dem „Vater der Eugenik“ Francis Galton, ist die umbenannte britische Eugenik-Gesellschaft.

Eine Gruppe, die seit mehr als einem Jahrhundert für ihre Förderung der rassistischen Pseudowissenschaft im Stile der Nazis und für ihre Bemühungen um die „Verbesserung des Rassenbestands“ durch die Verringerung der Bevölkerung derjenigen, die als minderwertig und nutzlos gelten, berüchtigt ist.

Die Verbindungen zum Galton-Institut sollten angesichts des Vorstoßes, den Impfstoff von AstraZeneca zum Mittel der Wahl für die Entwicklungsländer zu machen, insbesondere für Länder in Lateinamerika, Süd- und Südostasien und Afrika, die zufälligerweise genau die Gebiete sind, in denen die Mitglieder des Galton-Instituts zur Entvölkerung aufgerufen haben, Anlass zu großer Sorge geben.

Die Ziele der globalistischen Eliten sind fast zu offensichtlich. Sie können nicht anders, als sich damit zu brüsten.

Klaus Schwabs rechte Hand, Noah Yuval Harari, ist so begeistert davon, den Planeten zu entvölkern, dass er einfach nicht anders kann, als die Katze aus dem Sack zu lassen, wann immer er mit einem Mikrofon und einem Publikum konfrontiert wird.

Die globale Elite ist darauf aus, Gott zu spielen. Harari ist so arrogant, dass er bereit war, zu Protokoll zu geben, dass das Weltwirtschaftsforum jetzt so mächtig ist, dass es die Macht über „Schöpfung und Zerstörung“ über die menschliche Rasse erlangt hat, dass es jetzt Götter sind.

Die Arroganz und Blasphemie, die die globale Elite in den letzten zwei Jahren an den Tag gelegt hat, ist atemberaubend. Aber das Blatt wendet sich gegen sie. Die Menschheit wacht über ihre bösen Pläne auf, und es werden Untersuchungen eingeleitet, die sie als das entlarven, was sie sind.

Laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin handelt es sich bei dem Virus Covid-19 um eine von der Elite entwickelte Biowaffe. Nach seinen Worten untersucht das russische Verteidigungsministerium die Rolle der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) bei der Entwicklung des Covid-Virus.

In den USA leitet der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, ebenfalls eine Untersuchung über die verheerenden Folgen der Einführung des Impfstoffs ein.

Das Kartenhaus der Eliten stürzt ein. Die Regierungen und Aufsichtsbehörden sind nun gezwungen, die Sache ernst zu nehmen.

Ob man ihn liebt oder verabscheut, Elon Musk gewinnt auf seiner Twitter-Plattform mit der Forderung, Anthony Fauci für seine Verbrechen vor Gericht zu stellen, enorm an Zugkraft.

Dies kann nur geschehen, wenn die Menschen aufwachen und erkennen, dass wir alle Gegenstand von Experimenten und Missbrauch durch die Elite waren.

Der große Völkermord an der Menschheit ist immer noch im Gange, und die Zahl der Toten steigt weiter an. Die Impfstoffe haben auch die Anzahl der Spermien verringert, die Massen sterilisiert und die Welt weiter entvölkert.

Aber es ist noch nicht alles verloren. Die Massenverblödung der Menschheit war nicht ganz erfolgreich. Es gibt genügend tapfere Seelen, die sich dem Zwang widersetzt haben, und laut Professor Luc Montagnier, dem Träger des Nobelpreises für Medizin 2008, sind es die Ungeimpften, die die Welt retten werden.

Quelle: https://newspunch.com/shocking-new-study-reveals-covid-jabs-are-actually-weapons-of-mass-depopulation/

