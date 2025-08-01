„Neue srRNA-Spritze hochgefährlich“ – Punkt.PRERADOVIC mit Prof. Dr. Stefan Hockertz

Nach der mRNA-Spritze kommt die srRNA-Injektion. Die selbstreplizierende, also sich selbst kopierende srRNA. Toxikologe und Immunologe Prof. Dr. Stefan Hockertz warnt: „Das ist hochgefährlich“. Damit werde ein Übermaß an mRNA in den Zellen produziert, Folgen nicht absehbar. Außerdem könne diese neue „Impfung“ dann durch Ausscheidung leicht über Haut und Atem auf andere Menschen übertragen werden.

Ein Gespräch auch über die „Zeitbombe Mikrothrombosen“, mit der 3-4fach Geimpfte leben müssten und über eine Chance für Impfgeschädigte durch einen chinesischen Baumpilz. „Damit haben wir die Spike-Proteine im Körper schon zu 75 Prozent reduziert“, so Hockertz.

