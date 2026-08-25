Neue Hiobsbotschaft: Importpreise steigen kräftig – Inflationsdruck aus dem Ausland nimmt zu!

Quelle: deutschlandkurier

Ein Frühindikator für die ohnehin auf hohem Niveau weiter anziehende Inflation verheißt nichts Gutes: Die Importpreise sind im Juli erneut deutlich gestiegen! Preistreiber sind vor allem die Preise für Energie.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) jetzt mitteilte, lagen die Importpreise 6,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Bereits im Mai hatte der Anstieg 6,8 Prozent betragen, im Juni waren es 6,1 Prozent.

Allein Energieimporte verteuerten sich innerhalb eines Jahres um satte 26,4 Prozent. Besonders stark stiegen die Preise für Mineralölerzeugnisse. Sie legten im Schnitt um 47,5 Prozent zu, Diesel und leichtes Heizöl sogar um 52,4 Prozent. Für Benzin musste 50,3 Prozent mehr als vor einem Jahr bezahlt werden. Auch Erdöl, Erdgas und Strom wurden deutlich teurer.

Bei industriellen Grundrohstoffen, sogenannten Vorleistungsgütern, zeigt sich ebenfalls ein erheblicher Preisdruck. Sie verteuerten sich gegenüber Juli 2025 um 10,2 Prozent. Besonders stark stiegen die Preise für Kupfer, Edelmetalle und Aluminium.

Die Importpreise wirken sich zwar nicht unmittelbar eins zu eins auf die Verbraucherpreise aus, aber über kurz oder lang steigt laut Experten der Druck, die höheren Kosten an Handel und Verbraucher weiterzugeben. Dies gilt vor allem für die Kosten von Transport und Logistik, die im Herbst und in der Vorweihnachtszeit zu einem beschleunigten Preisanstieg führen dürften.

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